UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus) 25.8.2023 klo 9.15

Aki Temmes nimitetty UPM Fibres –liiketoiminnan johtajaksi ja UPM:n johtajiston jäseneksi

Aki Temmes on nimitetty UPM Fibres –liiketoiminta-alueen johtajaksi 1. joulukuuta 2023 alkaen. Samalla hänestä tulee UPM:n johtajiston jäsen. Hän raportoi toimitusjohtaja Jussi Pesoselle ja hänen toimipaikkansa on Helsinki.

Aki Temmes vastaa tällä hetkellä konsernin Business Control and Finance Operations -toiminnasta. Aiemmin hän vastasi UPM Timber -liiketoimintayksiköstä ja toimi UPM Fibres -liiketoiminnan talousjohtajana. Hän aloitti UPM:n palveluksessa 2003 ja on toiminut taloushallinnon tehtävissä useissa liiketoiminnoissa Suomessa ja Ranskassa. Aki Temmes on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on suorittanut Executive MBA -tutkinnon. Hän on Suomen kansalainen.

"Aki on huippuammattilainen, jolla on laaja kokemus UPM Fibres -liiketoiminta-alueesta ja koko UPM:n toiminnasta. Hän on kiinnostunut liiketoimintojen kehittämisestä ja etsii organisaatioiden ja ihmisten parasta potentiaalia. Olen oppinut tuntemaan hänet energisoivana, business-suuntautuneena ja ihmiskeskeisenä ammattilaisena, joka vie asioita eteenpäin. Olen varma, että Akin johdolla UPM Fibresin strategian toteutus etenee hyvin," sanoo Jussi Pesonen.

Aki Temmeksen edeltäjä Bernd Eikens on tänään nimitetty saksalaisen laivanrakennusyhtiön Meyer Groupin konsernijohtajaksi (https://www.meyerwerft.de). Meyer sijaitsee Eikensin kotikaupungissa Papenburgissa Saksassa. Bernd Eikens jatkaa UPM-tehtävässään marraskuun loppuun asti.

“Haluan vilpittömästi kiittää Berndiä hänen erinomaisesta työstään ja vuosista UPM:ssä. Hän on toiminut vaativissa tehtävissä kolmella eri mantereella ja hänellä on ollut erittäin kansainvälinen ura UPM:ssä. Kaikissa tehtävissään hän on tuonut liiketoimintaan strategista näkemystä, selkeyttä ja monimuotoisuutta. On ollut etuoikeus saada työskennellä hänen kanssaan ja toivon hänelle menestystä uusissa tehtävissä,” sanoo Pesonen.

Kuvia Aki Temmeksestä median käyttöön: https://materialhub.upm.com/l/Xw5jbKn8j2Fn

