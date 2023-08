Suspension du contrat de liquidité

Issy-les-Moulineaux, le 25 août 2023

Sodexo annonce que le contrat de liquidité conclu avec Exane BNP Paribas en date du 10 mars 2020, et modifié par avenant du 22 juillet 2021, a été suspendu à compter de ce jour dans l'attente du renouvellement de la résolution lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires autorisant les rachats d'actions.

Au 24 août 2023, après clôture des marchés, les moyens suivants figuraient au crédit du contrat de liquidité : 6 000 actions Sodexo et 15 677 203 euros.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin ou divertissement. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle de croissance responsable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

14,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 24 août 2023)

Contacts

Relations investisseurs Direction Juridique Corporate Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Olivia Guillaume

+33 6 15 20 99 48

olivia.guillaume@sodexo.com

Pièce jointe