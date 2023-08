Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2023

25. august 2023

Halvårsrapport 2023

NewCap har modtaget rate 4 på Earn out aftale og forventer fortsat at udnytte option på førtidig opgørelse fra 1. januar 2024

Den væsentligste begivenhed i 1. halvår 2023 er modtagelse rate 4 på earn out aftale.

NewCap planlægger at gennemføre udbetaling af ekstraordinært udbytte på DKK 0,08 pr. aktie i alt DKK 10,1 mio., dvs. lige under det tidligere udmeldte DKK 11 – 15 mio., primært som følge af kursfald SEK/DKK. Udbetalingen påtænkes gennemført i første del af september 2023.

Finansielle highlights for 1. halvår 2023

Resultat før finansielle poster DKK -1,5 mio. (1. halvår 2022 – DKK -5,0 mio.)

Resultat efter skat DKK -2,0 mio. (1. halvår 2022 - DKK -1,4 mio.)

Egenkapitalen er opgjort til DKK 33,9 mio. (DKK 35,9 mio. pr. 31. december 2022)





Forventninger til fremtiden

Der forventes som tidligere udmeldt et resultat før finansielle poster for hele 2023 i niveauet DKK -2,0 - -3,0 mio. ekskl. dagsværdiregulering af earn out aftaler fra salg af virksomhed.

For yderligere information kontakt venligst

Peter Steen Christensen på +45 23705885 eller info@newcap.dk

