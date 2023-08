Meddelelse nr. 15/2023: Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2023

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2023.

Resumé:

Strategic Investments opnåede i 1 halvår 2023 hhv. 2. kvartal 2023 et afkast på 6,3% og 0,9%, svarende til et resultat på DKK 25,4m hhv. 4,3m før og efter skat.

I resultatet indgår en gevinst af selskabets aktiepost i Totalbanken på DKK 29,3m i 1. halvår 2023 hhv. DKK 23,3m i 2. kvartal 2023. Gevinsten følger en henvendelse fra Sparekassen Danmark, der efter en forhandling førte til et betinget købstilbud med en præmie på 49% ifht. børskursen på offentligørelses­tids­punktet.

Strategic Investments egenkapital var d. 30. juni 2023 DKK 410,2m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 1,21 pr. aktie. I overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik udbetaltes i april 2023 et udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.

Strategic Investments offentligjorde d. 3. august 2023 indre værdi af selskabets aktier pr. 31. juli 2023. Indre værdi steg i juli 2023 med DKK 0,08 pr. aktie.

Strategic Investments forventer for hele 2023 uændret et resultat, der lever op til selskabets langsigtede målsætning om over tid at skabe et årligt afkast på 10-15%.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

