Date 28.08.2023

Share buy-back programme - week 34

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 37,400 1,017.27 38,045,965 21 August 2023 2,800 1,012.41 2,834,748 22 August 2023 5,000 1,006.37 5,031,850 23 August 2023 5,000 996.53 4,982,650 24 August 2023 5,000 1,000.21 5,001,050 25 August 2023 5,000 999.63 4,998,150 Total under the share buy-back programme 60,200 1,011.54 60,894,413 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 452,510 985.38 445,892,935

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

452,510 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 1.6 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 10 1009 XCSE 20230821 9:10:53.817783 190 1009 XCSE 20230821 9:10:53.817783 299 1009 XCSE 20230821 9:47:18.548609 1 1009 XCSE 20230821 9:47:24.816095 10 1012 XCSE 20230821 11:33:21.704786 290 1012 XCSE 20230821 11:33:21.704786 10 1013 XCSE 20230821 11:50:31.066674 290 1013 XCSE 20230821 11:50:31.066674 1 1014 XCSE 20230821 13:54:09.108638 1 1014 XCSE 20230821 13:54:15.515605 8 1014 XCSE 20230821 13:54:16.623138 490 1014 XCSE 20230821 13:54:16.623138 10 1015 XCSE 20230821 14:33:39.689513 590 1015 XCSE 20230821 14:33:39.689513 300 1009 XCSE 20230821 15:26:51.136400 10 1012 XCSE 20230821 15:31:16.419000 3 1012 XCSE 20230821 15:31:16.419000 14 1012 XCSE 20230821 15:33:56.325000 14 1013 XCSE 20230821 15:38:52.581000 14 1013 XCSE 20230821 15:39:06.796000 15 1013 XCSE 20230821 15:40:38.925000 15 1013 XCSE 20230821 15:46:06.605000 14 1012 XCSE 20230821 15:49:22.610000 14 1012 XCSE 20230821 15:52:16.965000 10 1014 XCSE 20230821 16:04:14.206000 11 1014 XCSE 20230821 16:04:14.206000 14 1014 XCSE 20230821 16:08:29.754000 4 1015 XCSE 20230821 16:13:02.104000 127 1014 XCSE 20230821 16:15:14.353367 21 1014 XCSE 20230821 16:15:19.401010 10 1010 XCSE 20230822 9:05:43.103296 140 1010 XCSE 20230822 9:05:43.103296 10 1010 XCSE 20230822 9:05:43.103792 13 1010 XCSE 20230822 9:05:43.103792 10 1011 XCSE 20230822 9:07:07.572097 117 1011 XCSE 20230822 9:07:07.572097 10 1006 XCSE 20230822 9:08:16.045991 190 1006 XCSE 20230822 9:08:16.045991 100 1005 XCSE 20230822 9:10:51.248042 10 1005 XCSE 20230822 9:10:51.248042 90 1005 XCSE 20230822 9:10:51.248042 10 1005 XCSE 20230822 9:12:24.097398 290 1005 XCSE 20230822 9:12:24.097398 10 1005 XCSE 20230822 9:19:13.261635 490 1005 XCSE 20230822 9:19:13.261635 100 1005 XCSE 20230822 9:26:01.894361 10 1005 XCSE 20230822 9:26:01.894361 190 1005 XCSE 20230822 9:26:01.894361 10 1009 XCSE 20230822 9:35:15.436843 190 1009 XCSE 20230822 9:35:15.436843 10 1012 XCSE 20230822 9:51:10.761538 140 1012 XCSE 20230822 9:51:10.761538 10 1012 XCSE 20230822 9:51:16.188244 15 1012 XCSE 20230822 9:51:16.188244 4 1012 XCSE 20230822 10:26:03.275035 6 1012 XCSE 20230822 10:28:56.240491 15 1012 XCSE 20230822 10:28:56.240491 10 1005 XCSE 20230822 12:41:36.494144 10 1005 XCSE 20230822 12:41:36.503331 10 1005 XCSE 20230822 12:41:36.503412 48 1005 XCSE 20230822 12:41:36.503412 10 1005 XCSE 20230822 12:41:38.493267 12 1005 XCSE 20230822 12:41:38.493267 12 1004 XCSE 20230822 12:54:25.457029 188 1004 XCSE 20230822 12:54:35.782627 10 1005 XCSE 20230822 13:51:41.644782 190 1005 XCSE 20230822 13:51:41.644782 10 1006 XCSE 20230822 14:01:54.067007 290 1006 XCSE 20230822 14:01:54.067007 10 1007 XCSE 20230822 14:57:31.116910 290 1007 XCSE 20230822 14:57:31.116910 10 1008 XCSE 20230822 15:32:33.423996 290 1008 XCSE 20230822 15:32:33.423996 10 1008 XCSE 20230822 15:39:46.993906 290 1008 XCSE 20230822 15:39:46.993906 10 1006 XCSE 20230822 16:10:01.094595 290 1006 XCSE 20230822 16:10:01.094595 10 1005 XCSE 20230822 16:27:14.321964 790 1005 XCSE 20230822 16:27:14.321964 50 1008 XCSE 20230823 9:30:58.074561 50 1008 XCSE 20230823 9:30:58.074561 22 1008 XCSE 20230823 9:30:58.074561 18 1008 XCSE 20230823 9:30:58.074604 100 1006 XCSE 20230823 9:33:27.634991 150 1007 XCSE 20230823 9:49:55.384757 19 1004 XCSE 20230823 10:04:02.707446 81 1004 XCSE 20230823 10:04:02.707485 100 1003 XCSE 20230823 10:07:52.110079 100 1003 XCSE 20230823 10:19:29.133177 110 1003 XCSE 20230823 10:39:45.606852 180 1001 XCSE 20230823 11:07:56.405151 20 1001 XCSE 20230823 11:08:00.901706 56 999 XCSE 20230823 11:59:02.626702 144 999 XCSE 20230823 11:59:02.626726 50 996,5 XCSE 20230823 12:01:23.417485 4 996,5 XCSE 20230823 12:01:23.417485 35 996,5 XCSE 20230823 12:01:23.417485 10 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.190756 10 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.190782 50 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.190784 10 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.263695 16 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.263695 10 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.274483 4 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.274483 2 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.318930 8 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.319005 4 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.328474 6 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.328524 10 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.335901 10 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.345433 10 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.352718 10 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.362246 4 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.368252 2 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.393802 2 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.395927 2 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.412971 2 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.413198 4 996,5 XCSE 20230823 12:01:54.413867 42 997 XCSE 20230823 12:05:06.046720 10 997 XCSE 20230823 12:05:06.108611 2 997 XCSE 20230823 12:05:06.177614 2 997 XCSE 20230823 12:05:06.229712 6 997 XCSE 20230823 12:05:07.062758 14 997 XCSE 20230823 12:05:07.062758 10 997 XCSE 20230823 12:05:29.891118 39 997 XCSE 20230823 12:05:29.891118 10 992,5 XCSE 20230823 12:38:13.949733 10 992,5 XCSE 20230823 12:38:15.225870 145 992,5 XCSE 20230823 12:38:15.225870 10 992,5 XCSE 20230823 12:38:15.375464 10 992,5 XCSE 20230823 12:38:15.423056 10 992,5 XCSE 20230823 12:38:15.431447 5 992,5 XCSE 20230823 12:38:15.439871 15 992 XCSE 20230823 12:40:11.064000 14 991 XCSE 20230823 12:44:08.399000 13 991 XCSE 20230823 12:44:08.399000 14 990 XCSE 20230823 12:46:54.598000 14 990 XCSE 20230823 12:46:54.598000 13 990,5 XCSE 20230823 12:50:15.031000 13 990,5 XCSE 20230823 12:52:30.044000 9 990,5 XCSE 20230823 12:54:29.712000 4 990,5 XCSE 20230823 12:54:29.712000 13 990,5 XCSE 20230823 12:56:29.443000 17 991,5 XCSE 20230823 12:59:15.004000 7 991,5 XCSE 20230823 12:59:15.004000 22 991,5 XCSE 20230823 13:01:12.236000 5 991,5 XCSE 20230823 13:01:12.236000 14 991 XCSE 20230823 13:06:04.853000 15 990,5 XCSE 20230823 13:07:51.411000 14 988,5 XCSE 20230823 13:07:51.546000 4 989 XCSE 20230823 13:08:03.552000 17 990 XCSE 20230823 13:09:07.477000 28 989,5 XCSE 20230823 13:09:23.618000 28 989 XCSE 20230823 13:09:25.967000 15 988,5 XCSE 20230823 13:16:35.507000 14 988,5 XCSE 20230823 13:16:35.507000 14 988 XCSE 20230823 13:18:36.146000 10 987,5 XCSE 20230823 13:20:15.247000 4 987,5 XCSE 20230823 13:20:15.247000 14 987 XCSE 20230823 13:20:19.439000 14 987 XCSE 20230823 13:23:32.480000 10 987 XCSE 20230823 13:23:32.480262 1 987 XCSE 20230823 13:23:32.480262 1 987 XCSE 20230823 13:23:32.502860 14 987 XCSE 20230823 13:23:35.689000 9 987 XCSE 20230823 13:23:35.689288 1 987 XCSE 20230823 13:23:35.689370 9 987 XCSE 20230823 13:23:38.386110 1 987 XCSE 20230823 13:23:38.386110 11 990,5 XCSE 20230823 13:42:24.059000 10 990 XCSE 20230823 13:42:34.781452 66 990 XCSE 20230823 13:42:34.798000 10 990 XCSE 20230823 13:42:34.798376 10 990 XCSE 20230823 13:45:39.055326 50 990 XCSE 20230823 13:45:39.055326 10 992 XCSE 20230823 13:58:07.979418 8 992 XCSE 20230823 13:58:07.979418 10 995 XCSE 20230823 14:13:55.940931 10 995 XCSE 20230823 14:13:55.957900 10 995 XCSE 20230823 14:15:20.119718 10 995 XCSE 20230823 14:18:56.984966 10 995 XCSE 20230823 14:18:56.985037 10 995 XCSE 20230823 14:18:56.985040 10 995 XCSE 20230823 14:18:56.985095 10 995 XCSE 20230823 14:18:56.985624 10 995 XCSE 20230823 14:18:56.986798 10 995 XCSE 20230823 14:18:56.986870 10 995 XCSE 20230823 14:18:56.986943 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.001937 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.002369 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.003141 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.004193 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.018752 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.019179 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.019958 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.021015 10 995 XCSE 20230823 14:18:57.037705 10 993,5 XCSE 20230823 14:29:59.491811 10 993,5 XCSE 20230823 14:29:59.491886 10 993,5 XCSE 20230823 14:29:59.493222 10 993,5 XCSE 20230823 14:29:59.493267 2 993,5 XCSE 20230823 14:29:59.496274 8 993,5 XCSE 20230823 14:29:59.496297 10 993,5 XCSE 20230823 14:35:16.062647 10 993,5 XCSE 20230823 14:35:22.060812 6 993,5 XCSE 20230823 14:35:22.060812 10 993,5 XCSE 20230823 14:35:22.064541 2 993,5 XCSE 20230823 14:35:22.064541 4 993,5 XCSE 20230823 14:49:06.421000 5 993,5 XCSE 20230823 14:49:06.421000 15 993,5 XCSE 20230823 14:50:33.447000 14 993,5 XCSE 20230823 14:50:33.447000 14 993,5 XCSE 20230823 15:03:11.759000 14 993,5 XCSE 20230823 15:03:11.759000 13 993,5 XCSE 20230823 15:03:11.759000 14 993,5 XCSE 20230823 15:03:11.763000 42 993,5 XCSE 20230823 15:03:11.763000 42 993 XCSE 20230823 15:07:27.553000 14 993 XCSE 20230823 15:07:27.553000 10 993 XCSE 20230823 15:07:27.553325 102 993 XCSE 20230823 15:07:27.553325 55 993 XCSE 20230823 15:07:27.573000 10 992 XCSE 20230823 15:07:27.573255 38 992 XCSE 20230823 15:07:27.573255 14 992,5 XCSE 20230823 15:12:32.086000 14 992,5 XCSE 20230823 15:12:32.086000 14 992,5 XCSE 20230823 15:12:32.086000 28 992,5 XCSE 20230823 15:16:08.842000 40 992,5 XCSE 20230823 15:21:29.974000 13 992,5 XCSE 20230823 15:21:29.974000 10 992 XCSE 20230823 15:22:08.458827 17 992 XCSE 20230823 15:22:09.121000 19 992 XCSE 20230823 15:22:50.090000 7 992 XCSE 20230823 15:22:58.823000 17 992 XCSE 20230823 15:22:58.823000 5 992 XCSE 20230823 15:22:58.823000 10 992 XCSE 20230823 15:22:58.823182 7 992 XCSE 20230823 15:24:06.556000 10 992 XCSE 20230823 15:24:06.556093 9 993 XCSE 20230823 15:31:05.023000 3 992,5 XCSE 20230823 15:33:50.426000 26 992,5 XCSE 20230823 15:33:50.426000 14 992,5 XCSE 20230823 15:33:50.426000 38 992,5 XCSE 20230823 15:33:50.428000 41 992 XCSE 20230823 15:33:50.452000 10 992 XCSE 20230823 15:33:50.452265 28 992 XCSE 20230823 15:34:29.901000 10 992 XCSE 20230823 15:34:29.901116 43 997 XCSE 20230823 15:44:26.719000 50 997 XCSE 20230823 15:44:26.720000 16 997 XCSE 20230823 15:44:26.737000 28 997,5 XCSE 20230823 15:46:11.206000 39 997 XCSE 20230823 15:46:27.200000 3 997 XCSE 20230823 15:46:27.200000 40 997,5 XCSE 20230823 15:48:52.862000 1 997,5 XCSE 20230823 15:53:11.073000 28 997,5 XCSE 20230823 15:53:11.073000 14 996 XCSE 20230823 15:53:13.325000 4 996 XCSE 20230823 15:55:07.643000 9 996 XCSE 20230823 15:55:07.643000 28 995,5 XCSE 20230823 15:58:42.071000 48 995,5 XCSE 20230823 15:59:12.074000 2 995,5 XCSE 20230823 15:59:30.055000 13 995,5 XCSE 20230823 15:59:31.465000 27 994,5 XCSE 20230823 15:59:50.126000 27 996,5 XCSE 20230823 16:17:12.819000 50 996,5 XCSE 20230823 16:17:56.179000 50 996,5 XCSE 20230823 16:17:56.179000 50 996,5 XCSE 20230823 16:17:56.180000 50 996,5 XCSE 20230823 16:17:56.180000 50 996,5 XCSE 20230823 16:17:56.181000 25 996,5 XCSE 20230823 16:17:56.181000 27 996 XCSE 20230823 16:17:56.480000 28 995,5 XCSE 20230823 16:17:58.953000 1 996,5 XCSE 20230823 16:24:48.574000 43 997 XCSE 20230823 16:26:19.582000 50 997 XCSE 20230823 16:26:19.686000 14 996,5 XCSE 20230823 16:28:02.981000 20 996,5 XCSE 20230823 16:39:16.282000 7 996,5 XCSE 20230823 16:39:16.282000 16 996,5 XCSE 20230823 16:39:16.282000 9 997,5 XCSE 20230823 16:43:52.102000 6 997,5 XCSE 20230823 16:43:52.102000 7 997 XCSE 20230823 16:45:09.658430 2 997 XCSE 20230823 16:45:09.658474 1 997 XCSE 20230823 16:45:09.658499 2 997 XCSE 20230823 16:45:09.658499 10 997 XCSE 20230823 16:45:09.658579 7 997 XCSE 20230823 16:45:13.452916 3 997 XCSE 20230823 16:45:53.248327 3 997 XCSE 20230823 16:45:53.248350 7 997 XCSE 20230823 16:45:53.267698 10 997 XCSE 20230823 16:45:53.273698 10 997 XCSE 20230823 16:46:02.710506 525 997 XCSE 20230823 16:46:02.710506 17 1002 XCSE 20230824 9:57:18.050000 10 1003 XCSE 20230824 10:04:56.340619 473 1003 XCSE 20230824 10:04:56.340619 422 1000 XCSE 20230824 10:21:45.865342 51 1000 XCSE 20230824 10:21:45.999195 27 1000 XCSE 20230824 10:22:07.688757 17 999 XCSE 20230824 10:36:24.141000 8 998 XCSE 20230824 10:36:42.392000 17 998 XCSE 20230824 10:54:30.934000 18 999 XCSE 20230824 11:26:10.930000 17 997,5 XCSE 20230824 11:28:55.005000 50 997,5 XCSE 20230824 11:38:01.112000 37 997,5 XCSE 20230824 11:38:01.113000 33 998 XCSE 20230824 11:42:27.903000 35 997,5 XCSE 20230824 11:42:55.115000 17 998,5 XCSE 20230824 11:45:42.368000 6 998,5 XCSE 20230824 11:45:42.368000 10 998,5 XCSE 20230824 11:51:46.758000 7 998,5 XCSE 20230824 11:51:46.758000 17 997,5 XCSE 20230824 11:51:46.890000 13 998,5 XCSE 20230824 12:01:26.078000 10 998,5 XCSE 20230824 12:01:26.098000 19 998,5 XCSE 20230824 12:01:26.098000 40 999 XCSE 20230824 12:05:57.297000 5 999 XCSE 20230824 12:29:19.941000 28 999 XCSE 20230824 12:40:30.564000 17 999 XCSE 20230824 12:40:30.564000 17 999 XCSE 20230824 13:42:43.091000 17 999 XCSE 20230824 13:42:43.091000 17 999 XCSE 20230824 13:54:27.692000 16 999 XCSE 20230824 13:54:27.692000 18 999 XCSE 20230824 13:54:27.694000 18 998,5 XCSE 20230824 13:54:27.731000 10 1000 XCSE 20230824 14:04:03.469995 10 1000 XCSE 20230824 14:04:03.470014 10 1000 XCSE 20230824 14:04:09.748332 446 1000 XCSE 20230824 14:04:09.748332 10 1000 XCSE 20230824 14:04:18.127626 14 1000 XCSE 20230824 14:04:18.127626 10 1000 XCSE 20230824 14:19:47.095988 490 1000 XCSE 20230824 14:19:47.095988 18 999 XCSE 20230824 14:57:45.047000 17 999 XCSE 20230824 14:57:45.047000 17 999 XCSE 20230824 14:57:45.047000 10 1000 XCSE 20230824 15:40:35.683315 486 1000 XCSE 20230824 15:40:35.683315 10 1000 XCSE 20230824 16:02:23.770104 918 1000 XCSE 20230824 16:02:23.770104 10 1000 XCSE 20230824 16:08:06.669302 490 1000 XCSE 20230824 16:08:06.669302 10 1001 XCSE 20230824 16:24:00.096991 490 1001 XCSE 20230824 16:24:00.096991 16 998 XCSE 20230825 9:10:31.381000 32 997,5 XCSE 20230825 9:19:59.094000 3 997,5 XCSE 20230825 9:19:59.094000 17 997,5 XCSE 20230825 9:19:59.094000 27 997,5 XCSE 20230825 9:19:59.100000 33 996,5 XCSE 20230825 9:22:36.694000 50 998,5 XCSE 20230825 9:27:27.952000 21 998,5 XCSE 20230825 9:27:27.953000 52 998 XCSE 20230825 9:27:28.078000 1 998 XCSE 20230825 9:27:28.078000 17 997 XCSE 20230825 9:31:18.445000 16 998 XCSE 20230825 9:32:46.036000 16 998 XCSE 20230825 9:33:55.231000 16 998 XCSE 20230825 9:35:10.570000 4 998,5 XCSE 20230825 9:39:09.316000 25 998,5 XCSE 20230825 9:39:09.316000 5 998,5 XCSE 20230825 9:39:09.316000 17 998 XCSE 20230825 9:47:09.358000 4 998 XCSE 20230825 9:47:09.358000 13 998 XCSE 20230825 9:47:09.358000 32 998 XCSE 20230825 9:47:09.366000 34 998,5 XCSE 20230825 9:51:55.144000 25 998,5 XCSE 20230825 10:01:21.531000 8 998,5 XCSE 20230825 10:01:21.531000 24 999 XCSE 20230825 10:04:03.827000 10 1000 XCSE 20230825 10:42:55.449629 690 1000 XCSE 20230825 10:42:55.449629 17 999 XCSE 20230825 10:44:24.764000 17 999 XCSE 20230825 10:44:24.764000 35 998,5 XCSE 20230825 10:45:04.712000 18 998 XCSE 20230825 10:48:07.167000 17 997,5 XCSE 20230825 10:48:30.157000 11 998,5 XCSE 20230825 10:59:24.753000 45 998,5 XCSE 20230825 10:59:24.753000 50 998,5 XCSE 20230825 11:04:24.791000 16 998,5 XCSE 20230825 11:05:24.570000 5 999 XCSE 20230825 11:33:33.634000 12 999 XCSE 20230825 11:33:33.634000 17 999 XCSE 20230825 11:33:33.634000 17 999 XCSE 20230825 11:33:33.634000 50 1000 XCSE 20230825 13:17:15.048712 450 1000 XCSE 20230825 13:17:15.048712 50 1000 XCSE 20230825 13:37:14.356726 450 1000 XCSE 20230825 13:37:14.356726 25 998,5 XCSE 20230825 14:15:26.050000 18 999 XCSE 20230825 14:23:07.331000 17 999 XCSE 20230825 14:23:07.331000 17 999 XCSE 20230825 14:23:07.331000 1438 1000 XCSE 20230825 15:05:34.306900 17 999 XCSE 20230825 15:50:35.394000 17 998,5 XCSE 20230825 15:52:11.827000 16 998 XCSE 20230825 15:53:08.045000 18 998 XCSE 20230825 15:53:09.065000 50 999 XCSE 20230825 15:58:00.018000 17 998,5 XCSE 20230825 15:58:00.034000 16 998,5 XCSE 20230825 15:58:00.034000 17 999 XCSE 20230825 16:02:39.309000 17 999 XCSE 20230825 16:02:39.329000 17 998,5 XCSE 20230825 16:06:40.701000 30 999 XCSE 20230825 16:18:59.631474 31 999 XCSE 20230825 16:18:59.660492 39 999 XCSE 20230825 16:18:59.660517 100 1000 XCSE 20230825 16:19:17.181598 598 1000 XCSE 20230825 16:19:17.181598

