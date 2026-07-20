Share buyback programme – week 29

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        20 July 2026

Share buyback programme week 29

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 190,300 1,559.20 296,714,916
13 July 20262,5001,678.444,196,100
14 July 20262,5001,697.894,244,725
15 July 20262,5001,704.224,260,550
16 July 20262,5001,711.124,277,800
17 July 20262,5001,714.304,285,750
Total under the share buyback programme 202,800 1,567.95 317,979,841
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back518,4001,577.89817,976,806

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 518,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.13 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
111678XCSE20260713 9:01:10.933000
21683XCSE20260713 9:11:53.867000
111680XCSE20260713 9:17:07.340000
11678XCSE20260713 9:19:23.777000
11678XCSE20260713 9:19:54.196000
101678XCSE20260713 9:19:54.196000
111678XCSE20260713 9:25:16.930000
111677XCSE20260713 9:26:14.604000
111677XCSE20260713 9:29:04.681000
111676XCSE20260713 9:29:04.704000
111675XCSE20260713 9:29:04.710000
71676XCSE20260713 9:38:50.193000
151677XCSE20260713 9:59:09.321000
251677XCSE20260713 10:00:43.609000
91677XCSE20260713 10:00:43.713000
271678XCSE20260713 10:00:45.698000
41678XCSE20260713 10:00:45.698000
111677XCSE20260713 10:03:03.209000
111675XCSE20260713 10:03:15.872000
201677XCSE20260713 10:11:11.627000
111674XCSE20260713 10:12:43.612000
111676XCSE20260713 10:15:30.275000
91678XCSE20260713 10:19:05.908000
71678XCSE20260713 10:19:05.908000
111682XCSE20260713 10:20:48.264000
91681XCSE20260713 10:26:11.403000
111682XCSE20260713 10:39:15.273000
61682XCSE20260713 10:39:15.273000
71685XCSE20260713 10:44:12.489000
111685XCSE20260713 10:44:45.060000
81685XCSE20260713 10:44:45.060000
21686XCSE20260713 10:46:57.081000
81686XCSE20260713 10:46:57.081000
91686XCSE20260713 10:46:57.081000
131685XCSE20260713 10:51:36.628000
111684XCSE20260713 10:51:36.874000
111683XCSE20260713 11:01:59.652000
111683XCSE20260713 11:03:36.783000
111683XCSE20260713 11:03:36.783000
221682XCSE20260713 11:08:08.469000
81679XCSE20260713 11:13:55.623000
91680XCSE20260713 11:14:30.430000
21681XCSE20260713 11:16:49.518000
21681XCSE20260713 11:16:49.518000
111680XCSE20260713 11:21:42.732000
111678XCSE20260713 11:22:00.998000
2201676XCSE20260713 11:22:00.998791
71676XCSE20260713 11:22:01.134145
111677XCSE20260713 11:24:29.047000
111677XCSE20260713 11:24:29.047000
2001676XCSE20260713 11:24:29.064217
731676XCSE20260713 11:24:29.064221
91675XCSE20260713 11:24:30.924000
121675XCSE20260713 11:24:30.924000
181675XCSE20260713 11:24:30.932000
71675XCSE20260713 11:25:12.088000
111675XCSE20260713 11:25:24.719000
81673XCSE20260713 11:30:11.715000
31673XCSE20260713 11:30:11.715000
11671XCSE20260713 11:30:38.438000
111675XCSE20260713 11:40:04.387000
51675XCSE20260713 11:40:50.779000
61675XCSE20260713 11:40:50.779000
81675XCSE20260713 11:48:37.867000
31675XCSE20260713 11:48:37.867000
151674XCSE20260713 11:51:53.980000
101673XCSE20260713 11:51:55.130000
101672XCSE20260713 11:52:58.683000
121672XCSE20260713 11:52:58.683000
111672XCSE20260713 12:09:33.486000
111672XCSE20260713 12:30:16.921000
111671XCSE20260713 12:30:37.013000
111670XCSE20260713 12:31:16.284000
111672XCSE20260713 12:44:58.373000
161671XCSE20260713 12:58:36.939000
91674XCSE20260713 13:01:32.399000
71674XCSE20260713 13:01:32.399000
321672XCSE20260713 13:02:58.882000
111671XCSE20260713 13:10:06.183000
111673XCSE20260713 13:17:45.461000
211671XCSE20260713 13:18:45.039000
111670XCSE20260713 13:20:12.844000
131673XCSE20260713 13:41:51.790000
41673XCSE20260713 13:41:51.790000
61677XCSE20260713 13:42:42.301000
131677XCSE20260713 13:42:46.212000
111677XCSE20260713 13:42:56.604000
241677XCSE20260713 13:43:23.026000
151677XCSE20260713 13:45:45.151000
211675XCSE20260713 13:45:45.674000
101675XCSE20260713 13:45:45.674000
11677XCSE20260713 13:55:16.064000
41677XCSE20260713 13:55:16.064000
61677XCSE20260713 13:55:16.064000
111677XCSE20260713 13:55:16.064000
211676XCSE20260713 14:00:59.210000
211676XCSE20260713 14:07:01.078000
111675XCSE20260713 14:25:16.609000
111674XCSE20260713 14:36:39.130000
41674XCSE20260713 14:36:39.130000
71674XCSE20260713 14:36:39.130000
221675XCSE20260713 14:42:51.267000
21677XCSE20260713 15:05:05.514000
11677XCSE20260713 15:05:08.078000
91677XCSE20260713 15:05:08.078000
111677XCSE20260713 15:05:31.229000
141678XCSE20260713 15:08:59.747000
221677XCSE20260713 15:15:31.887000
31680XCSE20260713 15:25:50.616000
31680XCSE20260713 15:25:50.616000
51680XCSE20260713 15:26:08.451000
61680XCSE20260713 15:26:08.451000
51682XCSE20260713 15:33:35.346000
51682XCSE20260713 15:33:35.346000
41682XCSE20260713 15:33:35.365000
71682XCSE20260713 15:33:51.876000
101682XCSE20260713 15:33:51.876000
41682XCSE20260713 15:33:51.876000
221681XCSE20260713 15:35:36.304000
281681XCSE20260713 15:37:03.396000
91681XCSE20260713 15:37:03.396000
241681XCSE20260713 15:37:03.434000
111681XCSE20260713 15:37:48.689000
41680XCSE20260713 15:42:39.715000
211679XCSE20260713 15:45:05.626000
221678XCSE20260713 15:45:56.469000
211678XCSE20260713 15:55:36.101000
111678XCSE20260713 16:01:11.058000
211678XCSE20260713 16:01:11.058000
311678XCSE20260713 16:01:31.144000
211678XCSE20260713 16:02:51.310000
31678XCSE20260713 16:02:51.310000
71678XCSE20260713 16:06:06.217000
241678XCSE20260713 16:06:06.217000
331678XCSE20260713 16:08:27.086000
111677XCSE20260713 16:09:13.277000
11677XCSE20260713 16:11:13.511000
11677XCSE20260713 16:11:35.413000
81677XCSE20260713 16:12:12.537000
11677XCSE20260713 16:12:12.537000
21677XCSE20260713 16:12:12.537000
31683XCSE20260713 16:14:41.297000
171683XCSE20260713 16:14:41.297000
211681XCSE20260713 16:14:42.672000
301682XCSE20260713 16:15:17.909000
101682XCSE20260713 16:15:17.909000
221681XCSE20260713 16:15:30.093000
511680XCSE20260713 16:16:02.948000
101680XCSE20260713 16:16:02.948000
101680XCSE20260713 16:16:02.948000
101680XCSE20260713 16:16:02.948000
111678XCSE20260713 16:16:04.254000
321680XCSE20260713 16:16:44.301000
111680XCSE20260713 16:16:44.301000
111680XCSE20260713 16:16:45.178000
111679XCSE20260713 16:16:59.356000
111677XCSE20260713 16:17:21.675000
111680XCSE20260713 16:17:28.829000
111680XCSE20260713 16:17:34.658000
291681XCSE20260713 16:18:17.023000
21681XCSE20260713 16:18:24.640000
91681XCSE20260713 16:18:24.640000
111682XCSE20260713 16:20:18.306000
111685XCSE20260713 16:22:14.999000
111685XCSE20260713 16:22:15.685000
111687XCSE20260713 16:25:11.293000
261694XCSE20260713 16:38:26.014000
131694XCSE20260713 16:38:26.014000
141694XCSE20260713 16:38:26.014000
321693XCSE20260713 16:39:20.280000
111693XCSE20260713 16:39:20.280000
221694XCSE20260713 16:39:21.036000
151694XCSE20260713 16:40:17.375821
101698XCSE20260714 9:00:02.692000
111692XCSE20260714 9:06:02.601000
111696XCSE20260714 9:09:36.340000
91700XCSE20260714 9:18:47.268000
11699XCSE20260714 9:22:37.617000
111701XCSE20260714 9:25:48.970000
131701XCSE20260714 9:26:04.716000
111697XCSE20260714 9:28:05.426000
111696XCSE20260714 9:28:51.431000
11695XCSE20260714 9:32:34.551000
101695XCSE20260714 9:32:34.551000
111692XCSE20260714 9:37:36.616000
111693XCSE20260714 9:44:46.731000
111691XCSE20260714 9:46:19.967000
111694XCSE20260714 9:50:46.612000
111693XCSE20260714 9:52:49.554000
111691XCSE20260714 9:53:07.616000
111693XCSE20260714 9:57:11.135000
111692XCSE20260714 9:57:33.241000
111696XCSE20260714 9:58:11.368000
111697XCSE20260714 10:01:35.663000
111697XCSE20260714 10:02:12.099000
111696XCSE20260714 10:02:54.538000
111695XCSE20260714 10:03:33.983000
61695XCSE20260714 10:12:46.019000
51695XCSE20260714 10:14:01.344000
61695XCSE20260714 10:14:01.344000
101695XCSE20260714 10:19:47.450000
11695XCSE20260714 10:20:02.092000
111695XCSE20260714 10:20:02.092000
211694XCSE20260714 10:21:24.342000
111693XCSE20260714 10:23:30.723000
101692XCSE20260714 10:27:41.459000
111692XCSE20260714 10:29:21.092000
221688XCSE20260714 10:49:03.161000
411690XCSE20260714 11:00:30.407000
61689XCSE20260714 11:03:14.494000
111690XCSE20260714 11:07:47.021000
111691XCSE20260714 11:12:35.101000
111691XCSE20260714 11:15:34.326000
111690XCSE20260714 11:15:34.661000
111692XCSE20260714 11:17:12.004000
111692XCSE20260714 11:17:12.006000
111692XCSE20260714 11:17:12.013000
111689XCSE20260714 11:18:08.922000
111690XCSE20260714 11:34:45.403000
111689XCSE20260714 11:34:45.406000
111688XCSE20260714 11:34:45.921000
111688XCSE20260714 11:36:34.308000
111687XCSE20260714 11:36:50.718000
111687XCSE20260714 11:42:27.335000
111686XCSE20260714 11:43:24.168000
11686XCSE20260714 11:44:13.529000
101686XCSE20260714 11:44:13.529000
111686XCSE20260714 11:44:13.550000
111680XCSE20260714 11:44:44.747000
111679XCSE20260714 11:44:44.941000
111680XCSE20260714 11:45:05.886000
111679XCSE20260714 11:47:39.672000
111679XCSE20260714 11:48:16.068000
111687XCSE20260714 12:10:16.867000
111685XCSE20260714 12:10:18.320000
21685XCSE20260714 12:14:18.016000
91685XCSE20260714 12:14:18.020000
21685XCSE20260714 12:14:18.020000
111685XCSE20260714 12:26:09.253000
211685XCSE20260714 12:31:50.092000
101685XCSE20260714 12:31:50.092000
511685XCSE20260714 12:31:50.092215
491685XCSE20260714 12:31:50.092234
21685XCSE20260714 12:41:47.214000
91685XCSE20260714 12:41:47.214000
101685XCSE20260714 12:41:47.214000
411684XCSE20260714 12:54:18.477000
111685XCSE20260714 12:56:52.865000
71690XCSE20260714 13:19:38.054000
141690XCSE20260714 13:19:38.124000
111692XCSE20260714 13:36:41.702000
111691XCSE20260714 13:36:41.721000
111690XCSE20260714 13:38:01.817000
31693XCSE20260714 13:52:43.106000
31693XCSE20260714 13:52:43.106000
51693XCSE20260714 13:52:43.106000
111693XCSE20260714 13:52:43.106000
21693XCSE20260714 13:54:03.688000
21693XCSE20260714 13:54:03.688000
71693XCSE20260714 13:54:16.234000
41693XCSE20260714 13:54:16.234000
111693XCSE20260714 13:55:47.088000
111692XCSE20260714 14:05:36.303000
111691XCSE20260714 14:11:17.824000
111690XCSE20260714 14:11:43.833000
31692XCSE20260714 14:15:24.000000
21692XCSE20260714 14:15:24.000000
111691XCSE20260714 14:18:33.642000
101691XCSE20260714 14:18:33.642000
111692XCSE20260714 14:29:42.776000
141701XCSE20260714 14:31:28.737000
211699XCSE20260714 14:31:36.640000
11698XCSE20260714 14:36:11.134000
101698XCSE20260714 14:36:11.135000
111698XCSE20260714 14:40:50.450000
111697XCSE20260714 14:43:17.589000
111697XCSE20260714 14:45:09.892000
111696XCSE20260714 14:47:02.957000
111696XCSE20260714 14:59:47.190000
141699XCSE20260714 15:05:45.570000
141700XCSE20260714 15:06:27.843000
221702XCSE20260714 15:09:33.264000
111701XCSE20260714 15:10:34.066000
101701XCSE20260714 15:10:34.066000
101701XCSE20260714 15:10:34.066000
2001701XCSE20260714 15:10:34.066616
21700XCSE20260714 15:19:55.499000
21700XCSE20260714 15:19:55.499000
101701XCSE20260714 15:30:11.603000
11701XCSE20260714 15:30:11.603000
5361703XCSE20260714 15:39:19.552362
201706XCSE20260714 16:00:06.974000
91706XCSE20260714 16:00:06.974000
201706XCSE20260714 16:11:47.884000
101706XCSE20260714 16:11:47.884000
531709XCSE20260714 16:12:14.718000
11709XCSE20260714 16:12:14.718000
351708XCSE20260714 16:15:02.755000
491708XCSE20260714 16:15:14.127000
191708XCSE20260714 16:16:32.738000
201707XCSE20260714 16:18:35.879000
101707XCSE20260714 16:18:35.906000
501708XCSE20260714 16:25:40.691313
1131708XCSE20260714 16:25:40.691351
911708XCSE20260714 16:25:40.691385
101711XCSE20260715 9:00:32.748000
101704XCSE20260715 9:06:20.158000
101701XCSE20260715 9:06:22.453000
101703XCSE20260715 9:06:58.490000
101698XCSE20260715 9:13:19.565000
101697XCSE20260715 9:13:35.469000
91701XCSE20260715 9:20:58.699000
61697XCSE20260715 9:31:06.114000
41697XCSE20260715 9:31:06.114000
111696XCSE20260715 9:34:32.061000
101695XCSE20260715 9:37:38.946000
101692XCSE20260715 9:38:45.644000
131697XCSE20260715 9:44:00.218000
101697XCSE20260715 9:47:04.039000
601700XCSE20260715 9:53:30.943000
101699XCSE20260715 9:53:31.036000
101697XCSE20260715 9:55:34.765000
101696XCSE20260715 10:00:23.881000
101696XCSE20260715 10:11:24.980000
101697XCSE20260715 10:11:49.625000
101697XCSE20260715 10:11:49.859000
101697XCSE20260715 10:13:02.228000
11697XCSE20260715 10:23:00.650000
11697XCSE20260715 10:23:00.650000
81697XCSE20260715 10:23:02.403000
21697XCSE20260715 10:23:02.403000
101695XCSE20260715 10:24:15.891000
191698XCSE20260715 10:39:01.803000
101696XCSE20260715 10:41:31.942000
101695XCSE20260715 10:42:17.873000
81698XCSE20260715 10:43:52.594000
91701XCSE20260715 10:44:25.806000
101701XCSE20260715 10:44:25.832000
101698XCSE20260715 10:44:27.031000
101698XCSE20260715 10:44:27.037000
101698XCSE20260715 10:44:47.445000
101697XCSE20260715 10:48:44.275000
101696XCSE20260715 10:54:23.818000
101694XCSE20260715 11:02:52.550000
101694XCSE20260715 11:02:52.550000
191697XCSE20260715 11:21:57.892000
101695XCSE20260715 11:33:58.752000
101695XCSE20260715 11:33:58.752000
101694XCSE20260715 11:36:08.883000
101694XCSE20260715 11:36:08.899000
101693XCSE20260715 11:36:43.209000
101692XCSE20260715 11:57:18.076000
21692XCSE20260715 12:06:27.791000
81692XCSE20260715 12:10:51.470000
21692XCSE20260715 12:10:51.470000
41693XCSE20260715 12:25:01.385000
51693XCSE20260715 12:25:01.385000
11693XCSE20260715 12:25:01.385000
11691XCSE20260715 12:25:08.648000
11691XCSE20260715 12:25:08.648000
11691XCSE20260715 12:37:08.127000
51693XCSE20260715 12:39:28.596000
61693XCSE20260715 12:39:28.596000
21693XCSE20260715 12:39:28.596000
91693XCSE20260715 12:42:39.062000
291692XCSE20260715 12:42:41.207000
91692XCSE20260715 12:42:41.207000
191691XCSE20260715 12:48:18.702000
101691XCSE20260715 13:00:01.554000
91691XCSE20260715 13:00:02.692000
11691XCSE20260715 13:00:02.692000
101690XCSE20260715 13:02:14.155000
291689XCSE20260715 13:09:05.229000
191688XCSE20260715 13:10:15.525000
101686XCSE20260715 13:19:19.659000
101686XCSE20260715 13:19:19.659000
101689XCSE20260715 13:28:56.581000
31694XCSE20260715 13:39:27.865000
21694XCSE20260715 13:39:27.865000
11697XCSE20260715 13:46:26.546000
101697XCSE20260715 13:47:30.083000
191703XCSE20260715 14:08:46.292000
191702XCSE20260715 14:08:46.316000
101702XCSE20260715 14:13:13.282000
171702XCSE20260715 14:13:13.290000
101705XCSE20260715 14:19:55.605000
261707XCSE20260715 14:20:34.807000
61707XCSE20260715 14:20:34.807000
201707XCSE20260715 14:23:15.073000
191706XCSE20260715 14:23:28.869000
71709XCSE20260715 14:32:45.007000
51709XCSE20260715 14:32:45.007000
101709XCSE20260715 14:32:45.007000
101709XCSE20260715 14:32:45.007000
141710XCSE20260715 14:32:45.040000
261710XCSE20260715 14:33:40.404000
81710XCSE20260715 14:33:40.404000
61710XCSE20260715 14:33:40.404000
41708XCSE20260715 14:34:47.288000
41708XCSE20260715 14:34:47.288000
101708XCSE20260715 14:35:39.478000
101707XCSE20260715 14:35:39.497000
81706XCSE20260715 14:42:22.191000
21706XCSE20260715 14:46:02.885000
81706XCSE20260715 14:46:02.885000
21705XCSE20260715 14:47:06.602000
21705XCSE20260715 14:47:06.602000
61705XCSE20260715 14:47:06.602000
101704XCSE20260715 14:48:10.337000
101703XCSE20260715 14:53:36.674000
91703XCSE20260715 14:53:36.674000
311703XCSE20260715 14:53:36.690000
101703XCSE20260715 14:55:02.417000
91703XCSE20260715 14:57:31.572000
11703XCSE20260715 14:57:31.572000
101702XCSE20260715 15:00:05.956000
101702XCSE20260715 15:00:05.956000
71704XCSE20260715 15:08:35.289000
51704XCSE20260715 15:08:41.491000
71704XCSE20260715 15:08:41.491000
101703XCSE20260715 15:10:54.558000
21704XCSE20260715 15:24:26.014000
21704XCSE20260715 15:24:26.014000
61704XCSE20260715 15:24:27.230000
41704XCSE20260715 15:24:27.230000
281708XCSE20260715 15:44:47.714000
51708XCSE20260715 15:51:46.931000
301711XCSE20260715 15:56:46.267000
151711XCSE20260715 15:56:46.283000
191711XCSE20260715 16:00:53.301000
41710XCSE20260715 16:05:42.689000
261710XCSE20260715 16:06:05.619000
41710XCSE20260715 16:06:05.619000
291709XCSE20260715 16:06:05.650000
201709XCSE20260715 16:09:05.866000
501710XCSE20260715 16:09:05.866000
251710XCSE20260715 16:09:05.866000
301710XCSE20260715 16:09:05.872000
301710XCSE20260715 16:09:05.886000
121710XCSE20260715 16:09:05.901000
11708XCSE20260715 16:11:52.998000
191708XCSE20260715 16:13:39.370000
61711XCSE20260715 16:15:58.362000
201711XCSE20260715 16:15:59.499000
231711XCSE20260715 16:16:15.294000
191710XCSE20260715 16:19:34.401000
101710XCSE20260715 16:19:34.401000
351711XCSE20260715 16:19:34.402000
61711XCSE20260715 16:19:34.402000
291711XCSE20260715 16:19:34.406000
291709XCSE20260715 16:19:40.696000
901709XCSE20260715 16:19:40.711000
291710XCSE20260715 16:20:11.262000
91709XCSE20260715 16:23:14.017000
191709XCSE20260715 16:23:14.017000
281708XCSE20260715 16:23:15.875000
801708XCSE20260715 16:23:15.891000
3621708XCSE20260715 16:25:18.306326
2001706XCSE20260715 16:25:44.967083
91711XCSE20260716 9:00:45.343000
51705XCSE20260716 9:02:04.298000
101715XCSE20260716 9:04:41.927000
101713XCSE20260716 9:11:33.783000
101712XCSE20260716 9:13:22.710000
101711XCSE20260716 9:13:40.086000
101708XCSE20260716 9:19:26.811000
101712XCSE20260716 9:25:13.901000
101713XCSE20260716 9:27:32.088000
101714XCSE20260716 9:37:54.306000
41714XCSE20260716 9:38:02.641000
61712XCSE20260716 9:38:46.517000
101714XCSE20260716 9:40:32.088000
101713XCSE20260716 9:42:55.150000
101712XCSE20260716 9:44:27.287000
91712XCSE20260716 9:44:27.287000
101712XCSE20260716 9:47:02.012000
101712XCSE20260716 9:47:50.006000
101713XCSE20260716 9:52:41.624000
101712XCSE20260716 9:54:18.257000
101711XCSE20260716 9:57:41.356000
101711XCSE20260716 10:02:41.696000
101710XCSE20260716 10:03:25.607000
101709XCSE20260716 10:04:05.248000
101707XCSE20260716 10:12:31.182000
101706XCSE20260716 10:14:52.944000
101706XCSE20260716 10:17:30.913000
101706XCSE20260716 10:20:55.084000
101707XCSE20260716 10:23:51.797000
191706XCSE20260716 10:27:27.912000
201705XCSE20260716 10:29:00.457000
371706XCSE20260716 10:30:34.174000
191705XCSE20260716 10:33:13.083000
101703XCSE20260716 10:33:13.240000
31703XCSE20260716 10:36:51.716000
101702XCSE20260716 10:44:36.793000
91702XCSE20260716 10:44:36.793000
101704XCSE20260716 10:51:41.003000
201703XCSE20260716 10:53:08.773000
101704XCSE20260716 11:03:03.876000
101704XCSE20260716 11:09:13.910000
101705XCSE20260716 11:18:01.793000
101706XCSE20260716 11:23:19.084000
101708XCSE20260716 11:29:35.911000
101708XCSE20260716 11:31:32.816000
101707XCSE20260716 11:33:46.793000
101707XCSE20260716 11:37:32.916000
101708XCSE20260716 11:37:39.994000
101708XCSE20260716 11:45:15.812000
101709XCSE20260716 11:55:42.826000
101708XCSE20260716 11:56:21.883000
101709XCSE20260716 12:02:28.377000
101712XCSE20260716 12:07:57.343000
91712XCSE20260716 12:07:57.343000
101711XCSE20260716 12:08:19.343000
101710XCSE20260716 12:09:41.766000
101710XCSE20260716 12:21:04.310000
101709XCSE20260716 12:21:15.940000
101709XCSE20260716 12:27:30.722000
101708XCSE20260716 12:27:38.230000
201712XCSE20260716 12:40:39.185000
191712XCSE20260716 12:42:28.447000
101712XCSE20260716 12:51:31.197000
101711XCSE20260716 12:51:31.214000
101711XCSE20260716 13:00:08.903000
101710XCSE20260716 13:00:56.852000
101710XCSE20260716 13:00:56.852000
101712XCSE20260716 13:07:48.970000
291714XCSE20260716 13:13:07.959000
201713XCSE20260716 13:14:23.150000
191715XCSE20260716 13:28:02.779000
21715XCSE20260716 13:47:12.074000
81715XCSE20260716 13:47:12.074000
91715XCSE20260716 13:47:12.074000
191714XCSE20260716 13:47:53.570000
101713XCSE20260716 13:49:52.055000
101713XCSE20260716 13:49:52.102000
101713XCSE20260716 13:49:52.102000
101712XCSE20260716 13:49:55.085000
101712XCSE20260716 13:51:41.389000
101711XCSE20260716 13:51:41.698000
41716XCSE20260716 14:01:28.447000
101717XCSE20260716 14:02:48.005000
101717XCSE20260716 14:05:08.815000
101717XCSE20260716 14:12:38.468000
101715XCSE20260716 14:15:26.405000
101714XCSE20260716 14:21:24.554000
101713XCSE20260716 14:21:24.589000
101713XCSE20260716 14:24:17.304000
101713XCSE20260716 14:24:17.304000
101712XCSE20260716 14:32:50.442000
101712XCSE20260716 14:32:50.442000
101712XCSE20260716 14:39:11.588000
101711XCSE20260716 14:47:31.204000
101711XCSE20260716 14:47:45.553000
101711XCSE20260716 14:48:32.160000
101710XCSE20260716 14:48:32.181000
21710XCSE20260716 14:49:29.867000
21710XCSE20260716 14:49:29.867000
61710XCSE20260716 14:49:29.867000
101711XCSE20260716 14:52:04.222000
101711XCSE20260716 14:54:51.953000
101710XCSE20260716 14:56:06.218000
101708XCSE20260716 14:58:24.616000
191708XCSE20260716 15:02:50.729000
101713XCSE20260716 15:16:52.636000
101712XCSE20260716 15:17:33.216000
101712XCSE20260716 15:22:43.232000
101711XCSE20260716 15:25:06.277000
191711XCSE20260716 15:32:16.098000
191711XCSE20260716 15:33:18.259000
101710XCSE20260716 15:35:38.863000
201709XCSE20260716 15:38:14.516000
301707XCSE20260716 15:42:30.868000
191709XCSE20260716 15:47:33.256000
191708XCSE20260716 15:48:33.297000
191709XCSE20260716 15:51:04.095000
191710XCSE20260716 15:54:56.367000
171708XCSE20260716 15:56:13.648000
191709XCSE20260716 15:57:46.793000
301709XCSE20260716 16:02:38.958000
281710XCSE20260716 16:04:39.491000
231710XCSE20260716 16:04:43.498000
291709XCSE20260716 16:04:56.323000
171709XCSE20260716 16:04:56.326000
101710XCSE20260716 16:05:19.961000
281713XCSE20260716 16:11:18.864000
11713XCSE20260716 16:12:38.261000
51713XCSE20260716 16:12:38.261000
221713XCSE20260716 16:12:38.278000
61713XCSE20260716 16:12:39.278000
221713XCSE20260716 16:12:39.278000
271713XCSE20260716 16:12:39.280000
241713XCSE20260716 16:12:39.281000
191713XCSE20260716 16:13:39.140000
191713XCSE20260716 16:14:05.200000
131713XCSE20260716 16:14:46.736000
191712XCSE20260716 16:14:47.534000
181714XCSE20260716 16:16:34.468000
191713XCSE20260716 16:17:27.738000
201713XCSE20260716 16:17:27.756000
3001714XCSE20260716 16:23:44.633778
4241712XCSE20260716 16:27:29.354806
91714XCSE20260717 9:00:05.086000
101697XCSE20260717 9:02:38.113000
191702XCSE20260717 9:12:45.195000
101701XCSE20260717 9:14:03.707000
101702XCSE20260717 9:16:24.405000
101701XCSE20260717 9:21:26.977000
101700XCSE20260717 9:21:32.704000
101706XCSE20260717 9:30:09.638000
101706XCSE20260717 9:30:09.638000
101704XCSE20260717 9:36:36.878000
11707XCSE20260717 9:44:28.098000
171707XCSE20260717 9:44:28.098000
151705XCSE20260717 9:50:11.175000
91706XCSE20260717 9:53:34.857000
61706XCSE20260717 9:53:34.857000
101704XCSE20260717 9:57:02.308000
101704XCSE20260717 9:59:17.725000
101708XCSE20260717 10:02:58.281000
101710XCSE20260717 10:04:19.422000
91712XCSE20260717 10:08:21.073000
71712XCSE20260717 10:08:21.073000
101708XCSE20260717 10:09:09.908000
41713XCSE20260717 10:14:29.506000
131713XCSE20260717 10:14:29.506000
141714XCSE20260717 10:20:06.757000
81714XCSE20260717 10:20:06.757000
101715XCSE20260717 10:23:09.759000
101714XCSE20260717 10:26:20.574000
101713XCSE20260717 10:26:20.579000
101710XCSE20260717 10:30:45.784000
101710XCSE20260717 10:35:51.130000
101708XCSE20260717 10:39:08.244000
21709XCSE20260717 10:39:34.980000
11709XCSE20260717 10:39:34.980000
71709XCSE20260717 10:39:34.981000
101709XCSE20260717 10:49:59.208000
101710XCSE20260717 10:51:20.590000
101712XCSE20260717 11:01:37.001000
101711XCSE20260717 11:02:13.565000
101711XCSE20260717 11:02:16.042000
101711XCSE20260717 11:10:34.270000
101712XCSE20260717 11:15:39.912000
31711XCSE20260717 11:28:04.444000
11713XCSE20260717 11:31:15.714000
301714XCSE20260717 11:33:34.885000
101713XCSE20260717 11:43:38.240000
31712XCSE20260717 11:54:27.725000
61715XCSE20260717 12:06:53.833000
21715XCSE20260717 12:09:12.584000
51715XCSE20260717 12:10:51.396000
11715XCSE20260717 12:10:51.396000
21715XCSE20260717 12:10:51.396000
21715XCSE20260717 12:10:51.396000
101714XCSE20260717 12:16:45.561000
61716XCSE20260717 12:22:33.061000
21716XCSE20260717 12:22:33.061000
11716XCSE20260717 12:22:33.061000
101719XCSE20260717 12:37:39.673000
101718XCSE20260717 12:38:50.626000
101716XCSE20260717 12:45:31.906000
231719XCSE20260717 12:45:42.088000
261719XCSE20260717 12:47:27.603000
251719XCSE20260717 12:47:29.806000
11719XCSE20260717 12:51:03.050000
271719XCSE20260717 12:53:29.400000
101719XCSE20260717 12:57:55.748000
101719XCSE20260717 13:03:21.798000
11716XCSE20260717 13:07:50.444000
91716XCSE20260717 13:07:50.444000
101715XCSE20260717 13:09:42.325000
101714XCSE20260717 13:12:14.687000
31713XCSE20260717 13:20:56.875000
101714XCSE20260717 13:33:41.491000
81714XCSE20260717 13:40:14.231000
91713XCSE20260717 13:45:12.587000
241715XCSE20260717 13:58:43.205000
11715XCSE20260717 13:59:52.596000
11715XCSE20260717 14:01:04.690000
11715XCSE20260717 14:02:19.187000
91715XCSE20260717 14:02:55.688000
11715XCSE20260717 14:03:25.673000
11715XCSE20260717 14:04:27.629000
11715XCSE20260717 14:05:21.904000
11715XCSE20260717 14:06:20.486000
11715XCSE20260717 14:07:18.081000
101714XCSE20260717 14:07:40.415000
101713XCSE20260717 14:10:16.498000
191714XCSE20260717 14:19:00.519000
101715XCSE20260717 14:19:00.662000
251715XCSE20260717 14:19:00.662000
21716XCSE20260717 14:21:12.987000
11716XCSE20260717 14:21:22.728000
291717XCSE20260717 14:30:05.333000
261717XCSE20260717 14:31:54.198000
101717XCSE20260717 14:31:54.343000
241717XCSE20260717 14:32:50.983000
101716XCSE20260717 14:36:04.855000
71715XCSE20260717 14:48:57.564000
31715XCSE20260717 14:50:48.735000
91715XCSE20260717 14:50:48.735000
71715XCSE20260717 14:50:48.735000
221715XCSE20260717 14:58:52.711000
41715XCSE20260717 14:58:52.731000
171715XCSE20260717 14:58:52.734000
191715XCSE20260717 14:58:52.742000
101715XCSE20260717 14:58:52.835000
251715XCSE20260717 14:58:53.308000
241715XCSE20260717 14:58:55.525000
251715XCSE20260717 14:58:55.526000
191715XCSE20260717 14:58:55.538000
81715XCSE20260717 14:59:11.628000
241715XCSE20260717 15:00:05.485000
191713XCSE20260717 15:00:17.348000
161715XCSE20260717 15:00:17.436000
171715XCSE20260717 15:00:17.436000
221715XCSE20260717 15:00:17.456000
311715XCSE20260717 15:00:17.466000
171715XCSE20260717 15:00:17.474000
71715XCSE20260717 15:00:17.552000
261715XCSE20260717 15:00:17.598000
291712XCSE20260717 15:01:24.173000
191711XCSE20260717 15:06:10.230000
11712XCSE20260717 15:06:13.358000
291713XCSE20260717 15:08:21.789000
41713XCSE20260717 15:08:21.789000
11713XCSE20260717 15:08:21.789000
151713XCSE20260717 15:08:21.789000
231713XCSE20260717 15:08:21.789000
101713XCSE20260717 15:08:21.789000
251713XCSE20260717 15:08:38.602000
261713XCSE20260717 15:08:38.670000
71713XCSE20260717 15:10:19.849000
11713XCSE20260717 15:10:24.622000
151713XCSE20260717 15:10:24.622000
31713XCSE20260717 15:10:24.622000
31713XCSE20260717 15:10:24.642000
31713XCSE20260717 15:10:24.663000
101711XCSE20260717 15:11:49.423000
81711XCSE20260717 15:12:19.640000
31711XCSE20260717 15:12:24.969000
31711XCSE20260717 15:12:42.948000
181711XCSE20260717 15:12:45.552000
21710XCSE20260717 15:13:31.452000
11710XCSE20260717 15:13:41.784000
101709XCSE20260717 15:16:26.669000
11710XCSE20260717 15:20:31.355000
11710XCSE20260717 15:20:31.355000
181710XCSE20260717 15:20:31.356000
221710XCSE20260717 15:22:19.000000
81710XCSE20260717 15:22:19.005000
191709XCSE20260717 15:24:25.041000
101708XCSE20260717 15:29:22.534000
291708XCSE20260717 15:32:55.730000
101707XCSE20260717 15:33:41.532000
91707XCSE20260717 15:33:41.532000
101707XCSE20260717 15:33:41.532000
101710XCSE20260717 15:40:33.074000
31710XCSE20260717 15:40:33.074000
31710XCSE20260717 15:40:33.074000
171710XCSE20260717 15:40:59.865000
101717XCSE20260717 15:50:25.092000
101717XCSE20260717 15:54:30.102000
91717XCSE20260717 15:54:30.102000
161719XCSE20260717 15:59:59.714000
201719XCSE20260717 15:59:59.714000
361720XCSE20260717 15:59:59.946000
171720XCSE20260717 15:59:59.946000
241720XCSE20260717 16:00:02.111000
21720XCSE20260717 16:00:10.732000
81720XCSE20260717 16:00:21.843000
101718XCSE20260717 16:00:27.971000
101717XCSE20260717 16:04:22.470000
101717XCSE20260717 16:04:22.470000
101717XCSE20260717 16:04:22.470000
801717XCSE20260717 16:04:22.487000
131719XCSE20260717 16:04:22.701000
61719XCSE20260717 16:04:23.375000
291717XCSE20260717 16:04:29.513000
11719XCSE20260717 16:04:29.513000
231719XCSE20260717 16:04:29.513000
91719XCSE20260717 16:04:29.513000
291717XCSE20260717 16:04:29.531000
291716XCSE20260717 16:04:32.946000
101715XCSE20260717 16:14:51.639000
91715XCSE20260717 16:14:51.639000
131718XCSE20260717 16:16:06.092000
91718XCSE20260717 16:16:06.726000
11718XCSE20260717 16:16:58.860000
11718XCSE20260717 16:17:59.460000
11718XCSE20260717 16:19:18.023000
11718XCSE20260717 16:19:27.733000
481718XCSE20260717 16:34:17.558806
2131718XCSE20260717 16:34:26.308062
521718XCSE20260717 16:34:26.311169


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 29
GlobeNewswire

Recommended Reading

 