Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 20 July 2026
Share buyback programme – week 29
The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|190,300
|1,559.20
|296,714,916
|13 July 2026
|2,500
|1,678.44
|4,196,100
|14 July 2026
|2,500
|1,697.89
|4,244,725
|15 July 2026
|2,500
|1,704.22
|4,260,550
|16 July 2026
|2,500
|1,711.12
|4,277,800
|17 July 2026
|2,500
|1,714.30
|4,285,750
|Total under the share buyback programme
|202,800
|1,567.95
|317,979,841
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Total bought back
|518,400
|1,577.89
|817,976,806
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 518,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.13 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|11
|1678
|XCSE
|20260713 9:01:10.933000
|2
|1683
|XCSE
|20260713 9:11:53.867000
|11
|1680
|XCSE
|20260713 9:17:07.340000
|1
|1678
|XCSE
|20260713 9:19:23.777000
|1
|1678
|XCSE
|20260713 9:19:54.196000
|10
|1678
|XCSE
|20260713 9:19:54.196000
|11
|1678
|XCSE
|20260713 9:25:16.930000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 9:26:14.604000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 9:29:04.681000
|11
|1676
|XCSE
|20260713 9:29:04.704000
|11
|1675
|XCSE
|20260713 9:29:04.710000
|7
|1676
|XCSE
|20260713 9:38:50.193000
|15
|1677
|XCSE
|20260713 9:59:09.321000
|25
|1677
|XCSE
|20260713 10:00:43.609000
|9
|1677
|XCSE
|20260713 10:00:43.713000
|27
|1678
|XCSE
|20260713 10:00:45.698000
|4
|1678
|XCSE
|20260713 10:00:45.698000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 10:03:03.209000
|11
|1675
|XCSE
|20260713 10:03:15.872000
|20
|1677
|XCSE
|20260713 10:11:11.627000
|11
|1674
|XCSE
|20260713 10:12:43.612000
|11
|1676
|XCSE
|20260713 10:15:30.275000
|9
|1678
|XCSE
|20260713 10:19:05.908000
|7
|1678
|XCSE
|20260713 10:19:05.908000
|11
|1682
|XCSE
|20260713 10:20:48.264000
|9
|1681
|XCSE
|20260713 10:26:11.403000
|11
|1682
|XCSE
|20260713 10:39:15.273000
|6
|1682
|XCSE
|20260713 10:39:15.273000
|7
|1685
|XCSE
|20260713 10:44:12.489000
|11
|1685
|XCSE
|20260713 10:44:45.060000
|8
|1685
|XCSE
|20260713 10:44:45.060000
|2
|1686
|XCSE
|20260713 10:46:57.081000
|8
|1686
|XCSE
|20260713 10:46:57.081000
|9
|1686
|XCSE
|20260713 10:46:57.081000
|13
|1685
|XCSE
|20260713 10:51:36.628000
|11
|1684
|XCSE
|20260713 10:51:36.874000
|11
|1683
|XCSE
|20260713 11:01:59.652000
|11
|1683
|XCSE
|20260713 11:03:36.783000
|11
|1683
|XCSE
|20260713 11:03:36.783000
|22
|1682
|XCSE
|20260713 11:08:08.469000
|8
|1679
|XCSE
|20260713 11:13:55.623000
|9
|1680
|XCSE
|20260713 11:14:30.430000
|2
|1681
|XCSE
|20260713 11:16:49.518000
|2
|1681
|XCSE
|20260713 11:16:49.518000
|11
|1680
|XCSE
|20260713 11:21:42.732000
|11
|1678
|XCSE
|20260713 11:22:00.998000
|220
|1676
|XCSE
|20260713 11:22:00.998791
|7
|1676
|XCSE
|20260713 11:22:01.134145
|11
|1677
|XCSE
|20260713 11:24:29.047000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 11:24:29.047000
|200
|1676
|XCSE
|20260713 11:24:29.064217
|73
|1676
|XCSE
|20260713 11:24:29.064221
|9
|1675
|XCSE
|20260713 11:24:30.924000
|12
|1675
|XCSE
|20260713 11:24:30.924000
|18
|1675
|XCSE
|20260713 11:24:30.932000
|7
|1675
|XCSE
|20260713 11:25:12.088000
|11
|1675
|XCSE
|20260713 11:25:24.719000
|8
|1673
|XCSE
|20260713 11:30:11.715000
|3
|1673
|XCSE
|20260713 11:30:11.715000
|1
|1671
|XCSE
|20260713 11:30:38.438000
|11
|1675
|XCSE
|20260713 11:40:04.387000
|5
|1675
|XCSE
|20260713 11:40:50.779000
|6
|1675
|XCSE
|20260713 11:40:50.779000
|8
|1675
|XCSE
|20260713 11:48:37.867000
|3
|1675
|XCSE
|20260713 11:48:37.867000
|15
|1674
|XCSE
|20260713 11:51:53.980000
|10
|1673
|XCSE
|20260713 11:51:55.130000
|10
|1672
|XCSE
|20260713 11:52:58.683000
|12
|1672
|XCSE
|20260713 11:52:58.683000
|11
|1672
|XCSE
|20260713 12:09:33.486000
|11
|1672
|XCSE
|20260713 12:30:16.921000
|11
|1671
|XCSE
|20260713 12:30:37.013000
|11
|1670
|XCSE
|20260713 12:31:16.284000
|11
|1672
|XCSE
|20260713 12:44:58.373000
|16
|1671
|XCSE
|20260713 12:58:36.939000
|9
|1674
|XCSE
|20260713 13:01:32.399000
|7
|1674
|XCSE
|20260713 13:01:32.399000
|32
|1672
|XCSE
|20260713 13:02:58.882000
|11
|1671
|XCSE
|20260713 13:10:06.183000
|11
|1673
|XCSE
|20260713 13:17:45.461000
|21
|1671
|XCSE
|20260713 13:18:45.039000
|11
|1670
|XCSE
|20260713 13:20:12.844000
|13
|1673
|XCSE
|20260713 13:41:51.790000
|4
|1673
|XCSE
|20260713 13:41:51.790000
|6
|1677
|XCSE
|20260713 13:42:42.301000
|13
|1677
|XCSE
|20260713 13:42:46.212000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 13:42:56.604000
|24
|1677
|XCSE
|20260713 13:43:23.026000
|15
|1677
|XCSE
|20260713 13:45:45.151000
|21
|1675
|XCSE
|20260713 13:45:45.674000
|10
|1675
|XCSE
|20260713 13:45:45.674000
|1
|1677
|XCSE
|20260713 13:55:16.064000
|4
|1677
|XCSE
|20260713 13:55:16.064000
|6
|1677
|XCSE
|20260713 13:55:16.064000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 13:55:16.064000
|21
|1676
|XCSE
|20260713 14:00:59.210000
|21
|1676
|XCSE
|20260713 14:07:01.078000
|11
|1675
|XCSE
|20260713 14:25:16.609000
|11
|1674
|XCSE
|20260713 14:36:39.130000
|4
|1674
|XCSE
|20260713 14:36:39.130000
|7
|1674
|XCSE
|20260713 14:36:39.130000
|22
|1675
|XCSE
|20260713 14:42:51.267000
|2
|1677
|XCSE
|20260713 15:05:05.514000
|1
|1677
|XCSE
|20260713 15:05:08.078000
|9
|1677
|XCSE
|20260713 15:05:08.078000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 15:05:31.229000
|14
|1678
|XCSE
|20260713 15:08:59.747000
|22
|1677
|XCSE
|20260713 15:15:31.887000
|3
|1680
|XCSE
|20260713 15:25:50.616000
|3
|1680
|XCSE
|20260713 15:25:50.616000
|5
|1680
|XCSE
|20260713 15:26:08.451000
|6
|1680
|XCSE
|20260713 15:26:08.451000
|5
|1682
|XCSE
|20260713 15:33:35.346000
|5
|1682
|XCSE
|20260713 15:33:35.346000
|4
|1682
|XCSE
|20260713 15:33:35.365000
|7
|1682
|XCSE
|20260713 15:33:51.876000
|10
|1682
|XCSE
|20260713 15:33:51.876000
|4
|1682
|XCSE
|20260713 15:33:51.876000
|22
|1681
|XCSE
|20260713 15:35:36.304000
|28
|1681
|XCSE
|20260713 15:37:03.396000
|9
|1681
|XCSE
|20260713 15:37:03.396000
|24
|1681
|XCSE
|20260713 15:37:03.434000
|11
|1681
|XCSE
|20260713 15:37:48.689000
|4
|1680
|XCSE
|20260713 15:42:39.715000
|21
|1679
|XCSE
|20260713 15:45:05.626000
|22
|1678
|XCSE
|20260713 15:45:56.469000
|21
|1678
|XCSE
|20260713 15:55:36.101000
|11
|1678
|XCSE
|20260713 16:01:11.058000
|21
|1678
|XCSE
|20260713 16:01:11.058000
|31
|1678
|XCSE
|20260713 16:01:31.144000
|21
|1678
|XCSE
|20260713 16:02:51.310000
|3
|1678
|XCSE
|20260713 16:02:51.310000
|7
|1678
|XCSE
|20260713 16:06:06.217000
|24
|1678
|XCSE
|20260713 16:06:06.217000
|33
|1678
|XCSE
|20260713 16:08:27.086000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 16:09:13.277000
|1
|1677
|XCSE
|20260713 16:11:13.511000
|1
|1677
|XCSE
|20260713 16:11:35.413000
|8
|1677
|XCSE
|20260713 16:12:12.537000
|1
|1677
|XCSE
|20260713 16:12:12.537000
|2
|1677
|XCSE
|20260713 16:12:12.537000
|3
|1683
|XCSE
|20260713 16:14:41.297000
|17
|1683
|XCSE
|20260713 16:14:41.297000
|21
|1681
|XCSE
|20260713 16:14:42.672000
|30
|1682
|XCSE
|20260713 16:15:17.909000
|10
|1682
|XCSE
|20260713 16:15:17.909000
|22
|1681
|XCSE
|20260713 16:15:30.093000
|51
|1680
|XCSE
|20260713 16:16:02.948000
|10
|1680
|XCSE
|20260713 16:16:02.948000
|10
|1680
|XCSE
|20260713 16:16:02.948000
|10
|1680
|XCSE
|20260713 16:16:02.948000
|11
|1678
|XCSE
|20260713 16:16:04.254000
|32
|1680
|XCSE
|20260713 16:16:44.301000
|11
|1680
|XCSE
|20260713 16:16:44.301000
|11
|1680
|XCSE
|20260713 16:16:45.178000
|11
|1679
|XCSE
|20260713 16:16:59.356000
|11
|1677
|XCSE
|20260713 16:17:21.675000
|11
|1680
|XCSE
|20260713 16:17:28.829000
|11
|1680
|XCSE
|20260713 16:17:34.658000
|29
|1681
|XCSE
|20260713 16:18:17.023000
|2
|1681
|XCSE
|20260713 16:18:24.640000
|9
|1681
|XCSE
|20260713 16:18:24.640000
|11
|1682
|XCSE
|20260713 16:20:18.306000
|11
|1685
|XCSE
|20260713 16:22:14.999000
|11
|1685
|XCSE
|20260713 16:22:15.685000
|11
|1687
|XCSE
|20260713 16:25:11.293000
|26
|1694
|XCSE
|20260713 16:38:26.014000
|13
|1694
|XCSE
|20260713 16:38:26.014000
|14
|1694
|XCSE
|20260713 16:38:26.014000
|32
|1693
|XCSE
|20260713 16:39:20.280000
|11
|1693
|XCSE
|20260713 16:39:20.280000
|22
|1694
|XCSE
|20260713 16:39:21.036000
|15
|1694
|XCSE
|20260713 16:40:17.375821
|10
|1698
|XCSE
|20260714 9:00:02.692000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 9:06:02.601000
|11
|1696
|XCSE
|20260714 9:09:36.340000
|9
|1700
|XCSE
|20260714 9:18:47.268000
|1
|1699
|XCSE
|20260714 9:22:37.617000
|11
|1701
|XCSE
|20260714 9:25:48.970000
|13
|1701
|XCSE
|20260714 9:26:04.716000
|11
|1697
|XCSE
|20260714 9:28:05.426000
|11
|1696
|XCSE
|20260714 9:28:51.431000
|1
|1695
|XCSE
|20260714 9:32:34.551000
|10
|1695
|XCSE
|20260714 9:32:34.551000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 9:37:36.616000
|11
|1693
|XCSE
|20260714 9:44:46.731000
|11
|1691
|XCSE
|20260714 9:46:19.967000
|11
|1694
|XCSE
|20260714 9:50:46.612000
|11
|1693
|XCSE
|20260714 9:52:49.554000
|11
|1691
|XCSE
|20260714 9:53:07.616000
|11
|1693
|XCSE
|20260714 9:57:11.135000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 9:57:33.241000
|11
|1696
|XCSE
|20260714 9:58:11.368000
|11
|1697
|XCSE
|20260714 10:01:35.663000
|11
|1697
|XCSE
|20260714 10:02:12.099000
|11
|1696
|XCSE
|20260714 10:02:54.538000
|11
|1695
|XCSE
|20260714 10:03:33.983000
|6
|1695
|XCSE
|20260714 10:12:46.019000
|5
|1695
|XCSE
|20260714 10:14:01.344000
|6
|1695
|XCSE
|20260714 10:14:01.344000
|10
|1695
|XCSE
|20260714 10:19:47.450000
|1
|1695
|XCSE
|20260714 10:20:02.092000
|11
|1695
|XCSE
|20260714 10:20:02.092000
|21
|1694
|XCSE
|20260714 10:21:24.342000
|11
|1693
|XCSE
|20260714 10:23:30.723000
|10
|1692
|XCSE
|20260714 10:27:41.459000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 10:29:21.092000
|22
|1688
|XCSE
|20260714 10:49:03.161000
|41
|1690
|XCSE
|20260714 11:00:30.407000
|6
|1689
|XCSE
|20260714 11:03:14.494000
|11
|1690
|XCSE
|20260714 11:07:47.021000
|11
|1691
|XCSE
|20260714 11:12:35.101000
|11
|1691
|XCSE
|20260714 11:15:34.326000
|11
|1690
|XCSE
|20260714 11:15:34.661000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 11:17:12.004000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 11:17:12.006000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 11:17:12.013000
|11
|1689
|XCSE
|20260714 11:18:08.922000
|11
|1690
|XCSE
|20260714 11:34:45.403000
|11
|1689
|XCSE
|20260714 11:34:45.406000
|11
|1688
|XCSE
|20260714 11:34:45.921000
|11
|1688
|XCSE
|20260714 11:36:34.308000
|11
|1687
|XCSE
|20260714 11:36:50.718000
|11
|1687
|XCSE
|20260714 11:42:27.335000
|11
|1686
|XCSE
|20260714 11:43:24.168000
|1
|1686
|XCSE
|20260714 11:44:13.529000
|10
|1686
|XCSE
|20260714 11:44:13.529000
|11
|1686
|XCSE
|20260714 11:44:13.550000
|11
|1680
|XCSE
|20260714 11:44:44.747000
|11
|1679
|XCSE
|20260714 11:44:44.941000
|11
|1680
|XCSE
|20260714 11:45:05.886000
|11
|1679
|XCSE
|20260714 11:47:39.672000
|11
|1679
|XCSE
|20260714 11:48:16.068000
|11
|1687
|XCSE
|20260714 12:10:16.867000
|11
|1685
|XCSE
|20260714 12:10:18.320000
|2
|1685
|XCSE
|20260714 12:14:18.016000
|9
|1685
|XCSE
|20260714 12:14:18.020000
|2
|1685
|XCSE
|20260714 12:14:18.020000
|11
|1685
|XCSE
|20260714 12:26:09.253000
|21
|1685
|XCSE
|20260714 12:31:50.092000
|10
|1685
|XCSE
|20260714 12:31:50.092000
|51
|1685
|XCSE
|20260714 12:31:50.092215
|49
|1685
|XCSE
|20260714 12:31:50.092234
|2
|1685
|XCSE
|20260714 12:41:47.214000
|9
|1685
|XCSE
|20260714 12:41:47.214000
|10
|1685
|XCSE
|20260714 12:41:47.214000
|41
|1684
|XCSE
|20260714 12:54:18.477000
|11
|1685
|XCSE
|20260714 12:56:52.865000
|7
|1690
|XCSE
|20260714 13:19:38.054000
|14
|1690
|XCSE
|20260714 13:19:38.124000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 13:36:41.702000
|11
|1691
|XCSE
|20260714 13:36:41.721000
|11
|1690
|XCSE
|20260714 13:38:01.817000
|3
|1693
|XCSE
|20260714 13:52:43.106000
|3
|1693
|XCSE
|20260714 13:52:43.106000
|5
|1693
|XCSE
|20260714 13:52:43.106000
|11
|1693
|XCSE
|20260714 13:52:43.106000
|2
|1693
|XCSE
|20260714 13:54:03.688000
|2
|1693
|XCSE
|20260714 13:54:03.688000
|7
|1693
|XCSE
|20260714 13:54:16.234000
|4
|1693
|XCSE
|20260714 13:54:16.234000
|11
|1693
|XCSE
|20260714 13:55:47.088000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 14:05:36.303000
|11
|1691
|XCSE
|20260714 14:11:17.824000
|11
|1690
|XCSE
|20260714 14:11:43.833000
|3
|1692
|XCSE
|20260714 14:15:24.000000
|2
|1692
|XCSE
|20260714 14:15:24.000000
|11
|1691
|XCSE
|20260714 14:18:33.642000
|10
|1691
|XCSE
|20260714 14:18:33.642000
|11
|1692
|XCSE
|20260714 14:29:42.776000
|14
|1701
|XCSE
|20260714 14:31:28.737000
|21
|1699
|XCSE
|20260714 14:31:36.640000
|1
|1698
|XCSE
|20260714 14:36:11.134000
|10
|1698
|XCSE
|20260714 14:36:11.135000
|11
|1698
|XCSE
|20260714 14:40:50.450000
|11
|1697
|XCSE
|20260714 14:43:17.589000
|11
|1697
|XCSE
|20260714 14:45:09.892000
|11
|1696
|XCSE
|20260714 14:47:02.957000
|11
|1696
|XCSE
|20260714 14:59:47.190000
|14
|1699
|XCSE
|20260714 15:05:45.570000
|14
|1700
|XCSE
|20260714 15:06:27.843000
|22
|1702
|XCSE
|20260714 15:09:33.264000
|11
|1701
|XCSE
|20260714 15:10:34.066000
|10
|1701
|XCSE
|20260714 15:10:34.066000
|10
|1701
|XCSE
|20260714 15:10:34.066000
|200
|1701
|XCSE
|20260714 15:10:34.066616
|2
|1700
|XCSE
|20260714 15:19:55.499000
|2
|1700
|XCSE
|20260714 15:19:55.499000
|10
|1701
|XCSE
|20260714 15:30:11.603000
|1
|1701
|XCSE
|20260714 15:30:11.603000
|536
|1703
|XCSE
|20260714 15:39:19.552362
|20
|1706
|XCSE
|20260714 16:00:06.974000
|9
|1706
|XCSE
|20260714 16:00:06.974000
|20
|1706
|XCSE
|20260714 16:11:47.884000
|10
|1706
|XCSE
|20260714 16:11:47.884000
|53
|1709
|XCSE
|20260714 16:12:14.718000
|1
|1709
|XCSE
|20260714 16:12:14.718000
|35
|1708
|XCSE
|20260714 16:15:02.755000
|49
|1708
|XCSE
|20260714 16:15:14.127000
|19
|1708
|XCSE
|20260714 16:16:32.738000
|20
|1707
|XCSE
|20260714 16:18:35.879000
|10
|1707
|XCSE
|20260714 16:18:35.906000
|50
|1708
|XCSE
|20260714 16:25:40.691313
|113
|1708
|XCSE
|20260714 16:25:40.691351
|91
|1708
|XCSE
|20260714 16:25:40.691385
|10
|1711
|XCSE
|20260715 9:00:32.748000
|10
|1704
|XCSE
|20260715 9:06:20.158000
|10
|1701
|XCSE
|20260715 9:06:22.453000
|10
|1703
|XCSE
|20260715 9:06:58.490000
|10
|1698
|XCSE
|20260715 9:13:19.565000
|10
|1697
|XCSE
|20260715 9:13:35.469000
|9
|1701
|XCSE
|20260715 9:20:58.699000
|6
|1697
|XCSE
|20260715 9:31:06.114000
|4
|1697
|XCSE
|20260715 9:31:06.114000
|11
|1696
|XCSE
|20260715 9:34:32.061000
|10
|1695
|XCSE
|20260715 9:37:38.946000
|10
|1692
|XCSE
|20260715 9:38:45.644000
|13
|1697
|XCSE
|20260715 9:44:00.218000
|10
|1697
|XCSE
|20260715 9:47:04.039000
|60
|1700
|XCSE
|20260715 9:53:30.943000
|10
|1699
|XCSE
|20260715 9:53:31.036000
|10
|1697
|XCSE
|20260715 9:55:34.765000
|10
|1696
|XCSE
|20260715 10:00:23.881000
|10
|1696
|XCSE
|20260715 10:11:24.980000
|10
|1697
|XCSE
|20260715 10:11:49.625000
|10
|1697
|XCSE
|20260715 10:11:49.859000
|10
|1697
|XCSE
|20260715 10:13:02.228000
|1
|1697
|XCSE
|20260715 10:23:00.650000
|1
|1697
|XCSE
|20260715 10:23:00.650000
|8
|1697
|XCSE
|20260715 10:23:02.403000
|2
|1697
|XCSE
|20260715 10:23:02.403000
|10
|1695
|XCSE
|20260715 10:24:15.891000
|19
|1698
|XCSE
|20260715 10:39:01.803000
|10
|1696
|XCSE
|20260715 10:41:31.942000
|10
|1695
|XCSE
|20260715 10:42:17.873000
|8
|1698
|XCSE
|20260715 10:43:52.594000
|9
|1701
|XCSE
|20260715 10:44:25.806000
|10
|1701
|XCSE
|20260715 10:44:25.832000
|10
|1698
|XCSE
|20260715 10:44:27.031000
|10
|1698
|XCSE
|20260715 10:44:27.037000
|10
|1698
|XCSE
|20260715 10:44:47.445000
|10
|1697
|XCSE
|20260715 10:48:44.275000
|10
|1696
|XCSE
|20260715 10:54:23.818000
|10
|1694
|XCSE
|20260715 11:02:52.550000
|10
|1694
|XCSE
|20260715 11:02:52.550000
|19
|1697
|XCSE
|20260715 11:21:57.892000
|10
|1695
|XCSE
|20260715 11:33:58.752000
|10
|1695
|XCSE
|20260715 11:33:58.752000
|10
|1694
|XCSE
|20260715 11:36:08.883000
|10
|1694
|XCSE
|20260715 11:36:08.899000
|10
|1693
|XCSE
|20260715 11:36:43.209000
|10
|1692
|XCSE
|20260715 11:57:18.076000
|2
|1692
|XCSE
|20260715 12:06:27.791000
|8
|1692
|XCSE
|20260715 12:10:51.470000
|2
|1692
|XCSE
|20260715 12:10:51.470000
|4
|1693
|XCSE
|20260715 12:25:01.385000
|5
|1693
|XCSE
|20260715 12:25:01.385000
|1
|1693
|XCSE
|20260715 12:25:01.385000
|1
|1691
|XCSE
|20260715 12:25:08.648000
|1
|1691
|XCSE
|20260715 12:25:08.648000
|1
|1691
|XCSE
|20260715 12:37:08.127000
|5
|1693
|XCSE
|20260715 12:39:28.596000
|6
|1693
|XCSE
|20260715 12:39:28.596000
|2
|1693
|XCSE
|20260715 12:39:28.596000
|9
|1693
|XCSE
|20260715 12:42:39.062000
|29
|1692
|XCSE
|20260715 12:42:41.207000
|9
|1692
|XCSE
|20260715 12:42:41.207000
|19
|1691
|XCSE
|20260715 12:48:18.702000
|10
|1691
|XCSE
|20260715 13:00:01.554000
|9
|1691
|XCSE
|20260715 13:00:02.692000
|1
|1691
|XCSE
|20260715 13:00:02.692000
|10
|1690
|XCSE
|20260715 13:02:14.155000
|29
|1689
|XCSE
|20260715 13:09:05.229000
|19
|1688
|XCSE
|20260715 13:10:15.525000
|10
|1686
|XCSE
|20260715 13:19:19.659000
|10
|1686
|XCSE
|20260715 13:19:19.659000
|10
|1689
|XCSE
|20260715 13:28:56.581000
|3
|1694
|XCSE
|20260715 13:39:27.865000
|2
|1694
|XCSE
|20260715 13:39:27.865000
|1
|1697
|XCSE
|20260715 13:46:26.546000
|10
|1697
|XCSE
|20260715 13:47:30.083000
|19
|1703
|XCSE
|20260715 14:08:46.292000
|19
|1702
|XCSE
|20260715 14:08:46.316000
|10
|1702
|XCSE
|20260715 14:13:13.282000
|17
|1702
|XCSE
|20260715 14:13:13.290000
|10
|1705
|XCSE
|20260715 14:19:55.605000
|26
|1707
|XCSE
|20260715 14:20:34.807000
|6
|1707
|XCSE
|20260715 14:20:34.807000
|20
|1707
|XCSE
|20260715 14:23:15.073000
|19
|1706
|XCSE
|20260715 14:23:28.869000
|7
|1709
|XCSE
|20260715 14:32:45.007000
|5
|1709
|XCSE
|20260715 14:32:45.007000
|10
|1709
|XCSE
|20260715 14:32:45.007000
|10
|1709
|XCSE
|20260715 14:32:45.007000
|14
|1710
|XCSE
|20260715 14:32:45.040000
|26
|1710
|XCSE
|20260715 14:33:40.404000
|8
|1710
|XCSE
|20260715 14:33:40.404000
|6
|1710
|XCSE
|20260715 14:33:40.404000
|4
|1708
|XCSE
|20260715 14:34:47.288000
|4
|1708
|XCSE
|20260715 14:34:47.288000
|10
|1708
|XCSE
|20260715 14:35:39.478000
|10
|1707
|XCSE
|20260715 14:35:39.497000
|8
|1706
|XCSE
|20260715 14:42:22.191000
|2
|1706
|XCSE
|20260715 14:46:02.885000
|8
|1706
|XCSE
|20260715 14:46:02.885000
|2
|1705
|XCSE
|20260715 14:47:06.602000
|2
|1705
|XCSE
|20260715 14:47:06.602000
|6
|1705
|XCSE
|20260715 14:47:06.602000
|10
|1704
|XCSE
|20260715 14:48:10.337000
|10
|1703
|XCSE
|20260715 14:53:36.674000
|9
|1703
|XCSE
|20260715 14:53:36.674000
|31
|1703
|XCSE
|20260715 14:53:36.690000
|10
|1703
|XCSE
|20260715 14:55:02.417000
|9
|1703
|XCSE
|20260715 14:57:31.572000
|1
|1703
|XCSE
|20260715 14:57:31.572000
|10
|1702
|XCSE
|20260715 15:00:05.956000
|10
|1702
|XCSE
|20260715 15:00:05.956000
|7
|1704
|XCSE
|20260715 15:08:35.289000
|5
|1704
|XCSE
|20260715 15:08:41.491000
|7
|1704
|XCSE
|20260715 15:08:41.491000
|10
|1703
|XCSE
|20260715 15:10:54.558000
|2
|1704
|XCSE
|20260715 15:24:26.014000
|2
|1704
|XCSE
|20260715 15:24:26.014000
|6
|1704
|XCSE
|20260715 15:24:27.230000
|4
|1704
|XCSE
|20260715 15:24:27.230000
|28
|1708
|XCSE
|20260715 15:44:47.714000
|5
|1708
|XCSE
|20260715 15:51:46.931000
|30
|1711
|XCSE
|20260715 15:56:46.267000
|15
|1711
|XCSE
|20260715 15:56:46.283000
|19
|1711
|XCSE
|20260715 16:00:53.301000
|4
|1710
|XCSE
|20260715 16:05:42.689000
|26
|1710
|XCSE
|20260715 16:06:05.619000
|4
|1710
|XCSE
|20260715 16:06:05.619000
|29
|1709
|XCSE
|20260715 16:06:05.650000
|20
|1709
|XCSE
|20260715 16:09:05.866000
|50
|1710
|XCSE
|20260715 16:09:05.866000
|25
|1710
|XCSE
|20260715 16:09:05.866000
|30
|1710
|XCSE
|20260715 16:09:05.872000
|30
|1710
|XCSE
|20260715 16:09:05.886000
|12
|1710
|XCSE
|20260715 16:09:05.901000
|1
|1708
|XCSE
|20260715 16:11:52.998000
|19
|1708
|XCSE
|20260715 16:13:39.370000
|6
|1711
|XCSE
|20260715 16:15:58.362000
|20
|1711
|XCSE
|20260715 16:15:59.499000
|23
|1711
|XCSE
|20260715 16:16:15.294000
|19
|1710
|XCSE
|20260715 16:19:34.401000
|10
|1710
|XCSE
|20260715 16:19:34.401000
|35
|1711
|XCSE
|20260715 16:19:34.402000
|6
|1711
|XCSE
|20260715 16:19:34.402000
|29
|1711
|XCSE
|20260715 16:19:34.406000
|29
|1709
|XCSE
|20260715 16:19:40.696000
|90
|1709
|XCSE
|20260715 16:19:40.711000
|29
|1710
|XCSE
|20260715 16:20:11.262000
|9
|1709
|XCSE
|20260715 16:23:14.017000
|19
|1709
|XCSE
|20260715 16:23:14.017000
|28
|1708
|XCSE
|20260715 16:23:15.875000
|80
|1708
|XCSE
|20260715 16:23:15.891000
|362
|1708
|XCSE
|20260715 16:25:18.306326
|200
|1706
|XCSE
|20260715 16:25:44.967083
|9
|1711
|XCSE
|20260716 9:00:45.343000
|5
|1705
|XCSE
|20260716 9:02:04.298000
|10
|1715
|XCSE
|20260716 9:04:41.927000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 9:11:33.783000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 9:13:22.710000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 9:13:40.086000
|10
|1708
|XCSE
|20260716 9:19:26.811000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 9:25:13.901000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 9:27:32.088000
|10
|1714
|XCSE
|20260716 9:37:54.306000
|4
|1714
|XCSE
|20260716 9:38:02.641000
|6
|1712
|XCSE
|20260716 9:38:46.517000
|10
|1714
|XCSE
|20260716 9:40:32.088000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 9:42:55.150000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 9:44:27.287000
|9
|1712
|XCSE
|20260716 9:44:27.287000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 9:47:02.012000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 9:47:50.006000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 9:52:41.624000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 9:54:18.257000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 9:57:41.356000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 10:02:41.696000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 10:03:25.607000
|10
|1709
|XCSE
|20260716 10:04:05.248000
|10
|1707
|XCSE
|20260716 10:12:31.182000
|10
|1706
|XCSE
|20260716 10:14:52.944000
|10
|1706
|XCSE
|20260716 10:17:30.913000
|10
|1706
|XCSE
|20260716 10:20:55.084000
|10
|1707
|XCSE
|20260716 10:23:51.797000
|19
|1706
|XCSE
|20260716 10:27:27.912000
|20
|1705
|XCSE
|20260716 10:29:00.457000
|37
|1706
|XCSE
|20260716 10:30:34.174000
|19
|1705
|XCSE
|20260716 10:33:13.083000
|10
|1703
|XCSE
|20260716 10:33:13.240000
|3
|1703
|XCSE
|20260716 10:36:51.716000
|10
|1702
|XCSE
|20260716 10:44:36.793000
|9
|1702
|XCSE
|20260716 10:44:36.793000
|10
|1704
|XCSE
|20260716 10:51:41.003000
|20
|1703
|XCSE
|20260716 10:53:08.773000
|10
|1704
|XCSE
|20260716 11:03:03.876000
|10
|1704
|XCSE
|20260716 11:09:13.910000
|10
|1705
|XCSE
|20260716 11:18:01.793000
|10
|1706
|XCSE
|20260716 11:23:19.084000
|10
|1708
|XCSE
|20260716 11:29:35.911000
|10
|1708
|XCSE
|20260716 11:31:32.816000
|10
|1707
|XCSE
|20260716 11:33:46.793000
|10
|1707
|XCSE
|20260716 11:37:32.916000
|10
|1708
|XCSE
|20260716 11:37:39.994000
|10
|1708
|XCSE
|20260716 11:45:15.812000
|10
|1709
|XCSE
|20260716 11:55:42.826000
|10
|1708
|XCSE
|20260716 11:56:21.883000
|10
|1709
|XCSE
|20260716 12:02:28.377000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 12:07:57.343000
|9
|1712
|XCSE
|20260716 12:07:57.343000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 12:08:19.343000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 12:09:41.766000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 12:21:04.310000
|10
|1709
|XCSE
|20260716 12:21:15.940000
|10
|1709
|XCSE
|20260716 12:27:30.722000
|10
|1708
|XCSE
|20260716 12:27:38.230000
|20
|1712
|XCSE
|20260716 12:40:39.185000
|19
|1712
|XCSE
|20260716 12:42:28.447000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 12:51:31.197000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 12:51:31.214000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 13:00:08.903000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 13:00:56.852000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 13:00:56.852000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 13:07:48.970000
|29
|1714
|XCSE
|20260716 13:13:07.959000
|20
|1713
|XCSE
|20260716 13:14:23.150000
|19
|1715
|XCSE
|20260716 13:28:02.779000
|2
|1715
|XCSE
|20260716 13:47:12.074000
|8
|1715
|XCSE
|20260716 13:47:12.074000
|9
|1715
|XCSE
|20260716 13:47:12.074000
|19
|1714
|XCSE
|20260716 13:47:53.570000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 13:49:52.055000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 13:49:52.102000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 13:49:52.102000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 13:49:55.085000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 13:51:41.389000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 13:51:41.698000
|4
|1716
|XCSE
|20260716 14:01:28.447000
|10
|1717
|XCSE
|20260716 14:02:48.005000
|10
|1717
|XCSE
|20260716 14:05:08.815000
|10
|1717
|XCSE
|20260716 14:12:38.468000
|10
|1715
|XCSE
|20260716 14:15:26.405000
|10
|1714
|XCSE
|20260716 14:21:24.554000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 14:21:24.589000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 14:24:17.304000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 14:24:17.304000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 14:32:50.442000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 14:32:50.442000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 14:39:11.588000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 14:47:31.204000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 14:47:45.553000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 14:48:32.160000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 14:48:32.181000
|2
|1710
|XCSE
|20260716 14:49:29.867000
|2
|1710
|XCSE
|20260716 14:49:29.867000
|6
|1710
|XCSE
|20260716 14:49:29.867000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 14:52:04.222000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 14:54:51.953000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 14:56:06.218000
|10
|1708
|XCSE
|20260716 14:58:24.616000
|19
|1708
|XCSE
|20260716 15:02:50.729000
|10
|1713
|XCSE
|20260716 15:16:52.636000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 15:17:33.216000
|10
|1712
|XCSE
|20260716 15:22:43.232000
|10
|1711
|XCSE
|20260716 15:25:06.277000
|19
|1711
|XCSE
|20260716 15:32:16.098000
|19
|1711
|XCSE
|20260716 15:33:18.259000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 15:35:38.863000
|20
|1709
|XCSE
|20260716 15:38:14.516000
|30
|1707
|XCSE
|20260716 15:42:30.868000
|19
|1709
|XCSE
|20260716 15:47:33.256000
|19
|1708
|XCSE
|20260716 15:48:33.297000
|19
|1709
|XCSE
|20260716 15:51:04.095000
|19
|1710
|XCSE
|20260716 15:54:56.367000
|17
|1708
|XCSE
|20260716 15:56:13.648000
|19
|1709
|XCSE
|20260716 15:57:46.793000
|30
|1709
|XCSE
|20260716 16:02:38.958000
|28
|1710
|XCSE
|20260716 16:04:39.491000
|23
|1710
|XCSE
|20260716 16:04:43.498000
|29
|1709
|XCSE
|20260716 16:04:56.323000
|17
|1709
|XCSE
|20260716 16:04:56.326000
|10
|1710
|XCSE
|20260716 16:05:19.961000
|28
|1713
|XCSE
|20260716 16:11:18.864000
|1
|1713
|XCSE
|20260716 16:12:38.261000
|5
|1713
|XCSE
|20260716 16:12:38.261000
|22
|1713
|XCSE
|20260716 16:12:38.278000
|6
|1713
|XCSE
|20260716 16:12:39.278000
|22
|1713
|XCSE
|20260716 16:12:39.278000
|27
|1713
|XCSE
|20260716 16:12:39.280000
|24
|1713
|XCSE
|20260716 16:12:39.281000
|19
|1713
|XCSE
|20260716 16:13:39.140000
|19
|1713
|XCSE
|20260716 16:14:05.200000
|13
|1713
|XCSE
|20260716 16:14:46.736000
|19
|1712
|XCSE
|20260716 16:14:47.534000
|18
|1714
|XCSE
|20260716 16:16:34.468000
|19
|1713
|XCSE
|20260716 16:17:27.738000
|20
|1713
|XCSE
|20260716 16:17:27.756000
|300
|1714
|XCSE
|20260716 16:23:44.633778
|424
|1712
|XCSE
|20260716 16:27:29.354806
|9
|1714
|XCSE
|20260717 9:00:05.086000
|10
|1697
|XCSE
|20260717 9:02:38.113000
|19
|1702
|XCSE
|20260717 9:12:45.195000
|10
|1701
|XCSE
|20260717 9:14:03.707000
|10
|1702
|XCSE
|20260717 9:16:24.405000
|10
|1701
|XCSE
|20260717 9:21:26.977000
|10
|1700
|XCSE
|20260717 9:21:32.704000
|10
|1706
|XCSE
|20260717 9:30:09.638000
|10
|1706
|XCSE
|20260717 9:30:09.638000
|10
|1704
|XCSE
|20260717 9:36:36.878000
|1
|1707
|XCSE
|20260717 9:44:28.098000
|17
|1707
|XCSE
|20260717 9:44:28.098000
|15
|1705
|XCSE
|20260717 9:50:11.175000
|9
|1706
|XCSE
|20260717 9:53:34.857000
|6
|1706
|XCSE
|20260717 9:53:34.857000
|10
|1704
|XCSE
|20260717 9:57:02.308000
|10
|1704
|XCSE
|20260717 9:59:17.725000
|10
|1708
|XCSE
|20260717 10:02:58.281000
|10
|1710
|XCSE
|20260717 10:04:19.422000
|9
|1712
|XCSE
|20260717 10:08:21.073000
|7
|1712
|XCSE
|20260717 10:08:21.073000
|10
|1708
|XCSE
|20260717 10:09:09.908000
|4
|1713
|XCSE
|20260717 10:14:29.506000
|13
|1713
|XCSE
|20260717 10:14:29.506000
|14
|1714
|XCSE
|20260717 10:20:06.757000
|8
|1714
|XCSE
|20260717 10:20:06.757000
|10
|1715
|XCSE
|20260717 10:23:09.759000
|10
|1714
|XCSE
|20260717 10:26:20.574000
|10
|1713
|XCSE
|20260717 10:26:20.579000
|10
|1710
|XCSE
|20260717 10:30:45.784000
|10
|1710
|XCSE
|20260717 10:35:51.130000
|10
|1708
|XCSE
|20260717 10:39:08.244000
|2
|1709
|XCSE
|20260717 10:39:34.980000
|1
|1709
|XCSE
|20260717 10:39:34.980000
|7
|1709
|XCSE
|20260717 10:39:34.981000
|10
|1709
|XCSE
|20260717 10:49:59.208000
|10
|1710
|XCSE
|20260717 10:51:20.590000
|10
|1712
|XCSE
|20260717 11:01:37.001000
|10
|1711
|XCSE
|20260717 11:02:13.565000
|10
|1711
|XCSE
|20260717 11:02:16.042000
|10
|1711
|XCSE
|20260717 11:10:34.270000
|10
|1712
|XCSE
|20260717 11:15:39.912000
|3
|1711
|XCSE
|20260717 11:28:04.444000
|1
|1713
|XCSE
|20260717 11:31:15.714000
|30
|1714
|XCSE
|20260717 11:33:34.885000
|10
|1713
|XCSE
|20260717 11:43:38.240000
|3
|1712
|XCSE
|20260717 11:54:27.725000
|6
|1715
|XCSE
|20260717 12:06:53.833000
|2
|1715
|XCSE
|20260717 12:09:12.584000
|5
|1715
|XCSE
|20260717 12:10:51.396000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 12:10:51.396000
|2
|1715
|XCSE
|20260717 12:10:51.396000
|2
|1715
|XCSE
|20260717 12:10:51.396000
|10
|1714
|XCSE
|20260717 12:16:45.561000
|6
|1716
|XCSE
|20260717 12:22:33.061000
|2
|1716
|XCSE
|20260717 12:22:33.061000
|1
|1716
|XCSE
|20260717 12:22:33.061000
|10
|1719
|XCSE
|20260717 12:37:39.673000
|10
|1718
|XCSE
|20260717 12:38:50.626000
|10
|1716
|XCSE
|20260717 12:45:31.906000
|23
|1719
|XCSE
|20260717 12:45:42.088000
|26
|1719
|XCSE
|20260717 12:47:27.603000
|25
|1719
|XCSE
|20260717 12:47:29.806000
|1
|1719
|XCSE
|20260717 12:51:03.050000
|27
|1719
|XCSE
|20260717 12:53:29.400000
|10
|1719
|XCSE
|20260717 12:57:55.748000
|10
|1719
|XCSE
|20260717 13:03:21.798000
|1
|1716
|XCSE
|20260717 13:07:50.444000
|9
|1716
|XCSE
|20260717 13:07:50.444000
|10
|1715
|XCSE
|20260717 13:09:42.325000
|10
|1714
|XCSE
|20260717 13:12:14.687000
|3
|1713
|XCSE
|20260717 13:20:56.875000
|10
|1714
|XCSE
|20260717 13:33:41.491000
|8
|1714
|XCSE
|20260717 13:40:14.231000
|9
|1713
|XCSE
|20260717 13:45:12.587000
|24
|1715
|XCSE
|20260717 13:58:43.205000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 13:59:52.596000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 14:01:04.690000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 14:02:19.187000
|9
|1715
|XCSE
|20260717 14:02:55.688000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 14:03:25.673000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 14:04:27.629000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 14:05:21.904000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 14:06:20.486000
|1
|1715
|XCSE
|20260717 14:07:18.081000
|10
|1714
|XCSE
|20260717 14:07:40.415000
|10
|1713
|XCSE
|20260717 14:10:16.498000
|19
|1714
|XCSE
|20260717 14:19:00.519000
|10
|1715
|XCSE
|20260717 14:19:00.662000
|25
|1715
|XCSE
|20260717 14:19:00.662000
|2
|1716
|XCSE
|20260717 14:21:12.987000
|1
|1716
|XCSE
|20260717 14:21:22.728000
|29
|1717
|XCSE
|20260717 14:30:05.333000
|26
|1717
|XCSE
|20260717 14:31:54.198000
|10
|1717
|XCSE
|20260717 14:31:54.343000
|24
|1717
|XCSE
|20260717 14:32:50.983000
|10
|1716
|XCSE
|20260717 14:36:04.855000
|7
|1715
|XCSE
|20260717 14:48:57.564000
|3
|1715
|XCSE
|20260717 14:50:48.735000
|9
|1715
|XCSE
|20260717 14:50:48.735000
|7
|1715
|XCSE
|20260717 14:50:48.735000
|22
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:52.711000
|4
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:52.731000
|17
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:52.734000
|19
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:52.742000
|10
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:52.835000
|25
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:53.308000
|24
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:55.525000
|25
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:55.526000
|19
|1715
|XCSE
|20260717 14:58:55.538000
|8
|1715
|XCSE
|20260717 14:59:11.628000
|24
|1715
|XCSE
|20260717 15:00:05.485000
|19
|1713
|XCSE
|20260717 15:00:17.348000
|16
|1715
|XCSE
|20260717 15:00:17.436000
|17
|1715
|XCSE
|20260717 15:00:17.436000
|22
|1715
|XCSE
|20260717 15:00:17.456000
|31
|1715
|XCSE
|20260717 15:00:17.466000
|17
|1715
|XCSE
|20260717 15:00:17.474000
|7
|1715
|XCSE
|20260717 15:00:17.552000
|26
|1715
|XCSE
|20260717 15:00:17.598000
|29
|1712
|XCSE
|20260717 15:01:24.173000
|19
|1711
|XCSE
|20260717 15:06:10.230000
|1
|1712
|XCSE
|20260717 15:06:13.358000
|29
|1713
|XCSE
|20260717 15:08:21.789000
|4
|1713
|XCSE
|20260717 15:08:21.789000
|1
|1713
|XCSE
|20260717 15:08:21.789000
|15
|1713
|XCSE
|20260717 15:08:21.789000
|23
|1713
|XCSE
|20260717 15:08:21.789000
|10
|1713
|XCSE
|20260717 15:08:21.789000
|25
|1713
|XCSE
|20260717 15:08:38.602000
|26
|1713
|XCSE
|20260717 15:08:38.670000
|7
|1713
|XCSE
|20260717 15:10:19.849000
|1
|1713
|XCSE
|20260717 15:10:24.622000
|15
|1713
|XCSE
|20260717 15:10:24.622000
|3
|1713
|XCSE
|20260717 15:10:24.622000
|3
|1713
|XCSE
|20260717 15:10:24.642000
|3
|1713
|XCSE
|20260717 15:10:24.663000
|10
|1711
|XCSE
|20260717 15:11:49.423000
|8
|1711
|XCSE
|20260717 15:12:19.640000
|3
|1711
|XCSE
|20260717 15:12:24.969000
|3
|1711
|XCSE
|20260717 15:12:42.948000
|18
|1711
|XCSE
|20260717 15:12:45.552000
|2
|1710
|XCSE
|20260717 15:13:31.452000
|1
|1710
|XCSE
|20260717 15:13:41.784000
|10
|1709
|XCSE
|20260717 15:16:26.669000
|1
|1710
|XCSE
|20260717 15:20:31.355000
|1
|1710
|XCSE
|20260717 15:20:31.355000
|18
|1710
|XCSE
|20260717 15:20:31.356000
|22
|1710
|XCSE
|20260717 15:22:19.000000
|8
|1710
|XCSE
|20260717 15:22:19.005000
|19
|1709
|XCSE
|20260717 15:24:25.041000
|10
|1708
|XCSE
|20260717 15:29:22.534000
|29
|1708
|XCSE
|20260717 15:32:55.730000
|10
|1707
|XCSE
|20260717 15:33:41.532000
|9
|1707
|XCSE
|20260717 15:33:41.532000
|10
|1707
|XCSE
|20260717 15:33:41.532000
|10
|1710
|XCSE
|20260717 15:40:33.074000
|3
|1710
|XCSE
|20260717 15:40:33.074000
|3
|1710
|XCSE
|20260717 15:40:33.074000
|17
|1710
|XCSE
|20260717 15:40:59.865000
|10
|1717
|XCSE
|20260717 15:50:25.092000
|10
|1717
|XCSE
|20260717 15:54:30.102000
|9
|1717
|XCSE
|20260717 15:54:30.102000
|16
|1719
|XCSE
|20260717 15:59:59.714000
|20
|1719
|XCSE
|20260717 15:59:59.714000
|36
|1720
|XCSE
|20260717 15:59:59.946000
|17
|1720
|XCSE
|20260717 15:59:59.946000
|24
|1720
|XCSE
|20260717 16:00:02.111000
|2
|1720
|XCSE
|20260717 16:00:10.732000
|8
|1720
|XCSE
|20260717 16:00:21.843000
|10
|1718
|XCSE
|20260717 16:00:27.971000
|10
|1717
|XCSE
|20260717 16:04:22.470000
|10
|1717
|XCSE
|20260717 16:04:22.470000
|10
|1717
|XCSE
|20260717 16:04:22.470000
|80
|1717
|XCSE
|20260717 16:04:22.487000
|13
|1719
|XCSE
|20260717 16:04:22.701000
|6
|1719
|XCSE
|20260717 16:04:23.375000
|29
|1717
|XCSE
|20260717 16:04:29.513000
|1
|1719
|XCSE
|20260717 16:04:29.513000
|23
|1719
|XCSE
|20260717 16:04:29.513000
|9
|1719
|XCSE
|20260717 16:04:29.513000
|29
|1717
|XCSE
|20260717 16:04:29.531000
|29
|1716
|XCSE
|20260717 16:04:32.946000
|10
|1715
|XCSE
|20260717 16:14:51.639000
|9
|1715
|XCSE
|20260717 16:14:51.639000
|13
|1718
|XCSE
|20260717 16:16:06.092000
|9
|1718
|XCSE
|20260717 16:16:06.726000
|1
|1718
|XCSE
|20260717 16:16:58.860000
|1
|1718
|XCSE
|20260717 16:17:59.460000
|1
|1718
|XCSE
|20260717 16:19:18.023000
|1
|1718
|XCSE
|20260717 16:19:27.733000
|48
|1718
|XCSE
|20260717 16:34:17.558806
|213
|1718
|XCSE
|20260717 16:34:26.308062
|52
|1718
|XCSE
|20260717 16:34:26.311169
Attachment