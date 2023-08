Mendus AB (publ) Delårsrapport april – juni 2023

”Under andra kvartalet 2023 har Mendus främst fokuserat på att driva utvecklingen av vår pipeline och säkra den relaterade finansieringen. De framsteg som gjorts under de föregående kvartalen, inklusive positiva överlevnadsdata från ADVANCE II-studien, förbättringar av våra produktionsprocesser och anpassning av vår strategi till det snabbt utvecklande landskapet för cancerterapi, utgjorde grunden för den finansieringsrunda som vi tillkännagav i juni. Den riktade emissionen och företrädesemissionen på totalt cirka 317 Mkr kommer att stödja de pågående studierna med vididencel, ADVANCE II och ALISON, starten av en kombinationsstudie med vididencel för underhållsbehandling vid AML och starten av en ny klinisk prövning med ilixadencel i mjukdelssarkom. Den nya finansieringen kommer dessutom att användas för utvecklingen av vårt prekliniska NK-cellprogram och den nyligen tillkännagivna tillverkningsalliansen med NorthX Biologics.



Mendus har åtagit sig att förändra förloppet för cancerbehandling genom att positionera våra produktkandidater där de kan ha störst inverkan på överlevnad, i kombination med en god säkerhetsprofil. Detta är särskilt relevant för underhållsbehandling av cancer, som syftar till att förlänga sjukdomsfri överlevnad efter initial behandling. Vårt huvudprogram vididencel studeras för närvarande som underhållsbehandling vid akut myeloisk leukemi (AML) i monoterapistudien ADVANCE II i fas 2. Efter de positiva överlevnadsdata som rapporterades i slutet av 2022, förbereder vi oss för en nästa avläsning av ADVANCE II-studien under fjärde kvartalet 2023. Under tiden genomför vi en djupgående analys av data som samlats in som del av studien. Dessa immunövervakningsdata ger användbara insikter i interaktionen mellan vididencel och immunsystemet. Immunologiska analyser av patientprover före och efter vididencel-behandling stöder vididencels verkningssätt som en immunterapi som ökar antitumörsvaren mot kvarvarande sjukdom. Dessa data presenterades vid CIMT- och EHA-konferenserna under andra kvartalet.

Inledande data från ALISON-studien i fas 1 som utvärderar vididencel som underhållsterapi vid äggstockscancer presenterades vid konferensen American Association for Cancer Research (AACR) i april 2023. Data bekräftade den goda säkerhetsprofilen och potentialen hos vididencel att stimulera immunsvar mot tumörantigener som tidigare visat sig vara relevanta för äggstockscancer. Baserat på positiva data kommer rekryteringen av ALISON-studien att fortsätta och ytterligare avläsningar av studien förväntas under de kommande månaderna.

Efter en rad förbättringar av tillverkningsprocessen är Mendus andra kliniska program, ilixadencel, redo att testas i en proof-of-concept-studie baserad på initiala positiva data observerade i gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). Det fortsätter att finnas kliniskt intresse för att genomföra en prövning av mjukdelssarkom, där GIST är en undertyp. Vi kommer att välja den exakta indikationen baserat på medicinska behov och konkurrens från andra läkemedel under utveckling och förväntar oss att nästa prövning ska påbörjas före årsskiftet 2023.

Mendus har beslutat att tillämpningen av bolagets egenutvecklade DCOne-plattform för att expandera naturliga mördarceller (NK) för terapeutiska ändamål ska vara huvudfokus för den prekliniska forskningsverksamheten. Vi fokuserar särskilt på minnes-NK-celler, som är associerade med förbättrad livslängd, metabolisk förmåga och tumörcellsdödande kapacitet och minskad återfallsfrekvens i blodburna tumörer. Vi var glada över att under andra kvartalet kunna tillkännage utnämningen av NK-cellpionjären Lewis Lanier som medlem av vårt vetenskapliga råd.

Sammanfattningsvis har första halvåret 2023 lagt grunden för nästa fas av företagsutveckling för Mendus. Med två solida program som avancerar i klinisk fas och en lovande preklinisk pipeline, är företaget starkare än någonsin tidigare för att möta viktiga utmaningar i dagens cancerbehandling.”





Erik Manting, Ph.D.

VD





VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2 KV 2023

Mendus håller ett onlineevent för aktieägare i samband med publiceringen av bolagets årsredovisning 2022

Mendus erhåller ATMP-certifiering från Europeiska läkemedelsmyndigheten som stödjer bolagets ledande pipelineprogram vididencel

Mendus presenterar omfattande immunövervakningsdata från ADVANCE II vid EHA:s årsmöte 2023

Mendus presenterar uppdaterade kliniska data från ADVANCE II-studien i en muntlig presentation och ett program för nästa generations immunprimer presenteras i en poster vid CIMT:s årsmöte 2023

Mendus presenterar positiva data från ALISON-studien i äggstockscancer vid AACR:s årsmöte 2023

Mendus utnämner NK-cell pionjären Lewis Lanier som medlem i sitt vetenskapliga råd

Mendus informerar om beslut vid bolagets årsstämma den 12 maj 2023

Mendus löser in de utestående konvertibla skuldebreven från Negma Group

Mendus säkrar ett tredje aktieägarlån från Van Herk Investments

Mendus offentliggör en riktad nyemission av aktier samt en fullt säkerställd företrädesemission av units, som tillsammans uppgår till cirka 317 MSEK i finansiering

Mendus och NorthX Biologics ingår strategisk allians för cellterapitillverkning med stöd av nya investeraren Flerie

Mendus ger en uppdatering om vididencel-programmet såväl online som på plats i Stockholm den 27 juni 2023





VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Mendus informerar om beslut vid extra bolagsstämma den 10 juli 2023

Mendus offentliggör prospekt avseende tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission

Mendus rapporterar utfallet från tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission









FINANSIELLT SAMMANDRAG

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår KSEK om annat inte anges 2023 2022 2023 2022 2022 Nettoomsättning - - - - - Rörelseresultat -27 737 -28 133 -57 346 -54 953 -133 957 Nettovinst/förlust -3 886 -29 318 -34 054 -56 900 -138 786 Vinst/förlust per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 -0,15 -0,17 -0,29 -0,70 Kontanter 20 186 84 855 20 186 84 855 41 850 Eget kapital 485 171 600 339 485 171 600 339 514 439 Antal anställda vid periodens slut 30 32 30 32 31





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





