Brunswick en partenariat avec Midland débute un premier programme d’exploration pour le lithium sur le projet Mythril au nord du projet Corvette De Patriot Battery Metals

MONTRÉAL, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début d’un premier programme d’exploration pour les minéralisations en lithium sur son projet Mythril qui est opéré par Brunswick Exploration inc. (« Brunswick »). Le projet Mythril est sous entente d’option depuis novembre 2022 avec Brunswick (voir le communiqué de presse de Midland daté du 10 novembre 2022) et est situé dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James immédiatement au nord du projet Corvette de Patriot Battery Metals inc. (« Patriot »).



Faits saillants

Nouvelle interprétation structurale dérivée de données magnétiques montre des structures importantes orientées nord-est comme la pegmatite CV13 de Patriot;

Anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs furent identifiés sur le projet Mythril suite à un traitement statistique;

Bien localisé au nord de la pegmatite à spodumène CV5 de Patriot avec des ressources présumées de 109,2 Mt à 1,42 % Li 2 O (coupure à 0,40% Li 2 O).



La région d’Eeyou Istchee Baie-James connaît présentement une ruée d’exploration ciblant les pegmatites à lithium. Le projet Mythril est situé à environ 1,5 kilomètre au nord des pegmatites à lithium découvertes à Corvette et rapportées par Patriot. Le projet Mythril consiste en 380 titres miniers couvrant 193,7 kilomètres carrés. Un premier estimé des ressources par Patriot de leur pegmatite CV5 a rapporté des ressources inférées de 109,2 Mt à une teneur de 1,42 % Li 2 O avec une teneur de coupure à 0,40 % Li 2 O, permettant ainsi d’établir CV5 comme la plus grande ressource de lithium, dans les pegmatites, des Amériques (voir le communiqué de presse de Patriot daté du 30 juillet 2023).

Nouvelles cibles et programme d’exploration sur Mythril pour le lithium

Ce premier programme d’exploration ciblera principalement la partie sud du projet Mythril à proximité des découvertes de lithium sur Corvette par Patriot. Plusieurs linéaments structuraux importants ont été identifiés suivant une interprétation des données magnétiques disponibles sur le projet Mythril. Les structures orientées nord-est partagent la même orientation que les pegmatites à spodumène de Patriot à CV13 et seront ciblés lors de la campagne d’exploration héliportée comprenant de la prospection, de la cartographie géologique ainsi qu’un levé LiDAR.

De plus, deux nouvelles anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs avaient été identifiées dans la partie sud du projet suite à un traitement statistique de plus de 23 000 analyses qui avait été complété par Midland (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 mars 2023). Le projet Mythril n’a pas été exploré pour le lithium jusqu’à ce jour.

Mises en garde :

Les minéralisations retrouvées sur le projet Corvette de Patriot peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les propriétés de Midland identifiées dans ce communiqué de presse.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Brunswick, BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Probe Gold Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web: www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7035f5f1-b9a7-45ad-897b-3df715608ca2/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/919ac9ce-52d8-4698-aae4-a34ca00ef9f1/fr