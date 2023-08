La CAJO interdit les athlètes dans la publicité pour les jeux sur Internet de l’Ontario afin de protéger les mineurs

TORONTO, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a mis à jour les normes du registrateur pour les jeux sur Internet afin d’interdire l’utilisation d’athlètes dans la publicité et le marketing des jeux sur Internet en Ontario. Les normes ont également été renforcées pour restreindre l’utilisation de célébrités qui attirent vraisemblablement les personnes mineures. Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur le 28 février 2024.



Après la première année du marché ouvert et réglementé du jeu sur Internet en Ontario, la CAJO a déterminé que les approches publicitaires et marketing qui utilisent des athlètes, ainsi que des célébrités ayant un attrait pour les mineurs, sont un préjudice potentiel pour les personnes n’ayant pas l’âge légal pour jouer et prend cette mesure pour réduire le risque. En avril 2023, la CAJO a organisé des consultations sur sa proposition d’interdire ces publicités et a reçu des contributions d’un large éventail de parties prenantes, y compris des organisations de santé mentale et de santé publique, des experts du jeu responsable, des exploitants de jeux, des groupes de radiodiffusion et de marketing, et le public.

À la suite de ces consultations, la CAJO a déterminé que l’interdiction de l’utilisation d’athlètes et la limitation de l’appui de célébrités contribueraient à protéger les enfants et les jeunes qui peuvent être particulièrement sensibles à ce type de contenu publicitaire.

Les normes modifiées interdiront aux exploitants de jeux sur Internet inscrits de l’Ontario d’utiliser des athlètes reconnus, qu’ils soient actifs ou à la retraite, dans le marketing et la publicité de jeux sur Internet, sauf dans le but exclusif de plaider en faveur de pratiques de jeu responsables. Ces normes modifiées restreignent également l’utilisation de célébrités, de modèles, d’influenceurs de médias sociaux, d’artistes, de personnages de dessins animés et de symboles qui attireraient probablement les personnes mineures ». Cela élargit et renforce la norme existante qui, avant ce changement, interdisait l’utilisation de publicité et de contenu marketing ayant un attrait « primaire » pour les mineurs.

« Les enfants et les jeunes sont fortement influencés par les athlètes attirent vraisemblablement les personnes mineures et les célébrités qu’ils admirent », a déclaré Tom Mungham, registrateur et PDG de la CAJO. « Nous renforçons donc les mesures visant à protéger la jeunesse de l’Ontario en interdisant l’utilisation de ces personnalités influentes pour promouvoir les paris en ligne dans la province. »



Dans le cadre de son mandat, la CAJO surveille et identifie les risques émergents dans les secteurs qu’elle réglemente et met à jour ses normes pour y faire face.

Les ajouts aux normes de la CAJO pour les jeux sur Internet, qui entreront en vigueur le 28 février 2024, sont indiqués en gras et soulignés ci-dessous.

2.03 - Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne ciblent pas les personnes à risque élevé, les mineurs ou les personnes autoexclues pour les inciter à prendre part à une loterie, n’incluent pas de mineurs et ne sont pas sciemment communiqués ou envoyés aux joueurs à risque élevé.

Exigences : À tout le moins, le matériel et les communications ne vont pas :

porter sur des thèmes et n’utilisent pas un langage visant à plaire principalement aux mineurs;



être affichés sur des panneaux ou d’autres présentoirs extérieurs qui sont adjacents à des écoles ou à d’autres endroits surtout fréquentés par des jeunes;



utiliser ou contenir des personnages de dessins animés, des symboles, des modèles, des influenceurs de médias sociaux, des célébrités ou des artistes qui seraient susceptibles de plaire aux mineurs. [Cette exigence a été modifiée.]



utiliser des athlètes actifs ou retraités, qui ont un accord ou un arrangement conclu directement ou indirectement entre un athlète et un exploitant ou un fournisseur de jeux, dans la publicité et le marketing, sauf dans le but exclusif de plaider en faveur de pratiques de jeu responsables. [Cette exigence est nouvelle];



faire appel à des personnes mineures ou qui semblent l’être pour promouvoir le jeu;



avoir recours à des médias et à des endroits, y compris des sites web et des médias numériques ou en ligne, qui ciblent les mineurs ou pour lesquels la majorité du public est vraisemblablement constituée de mineurs;



exploiter les susceptibilités, les aspirations, la crédulité, l’inexpérience ou le manque de connaissances de toutes les personnes qui peuvent être à risque élevé, ou vanter par ailleurs les vertus du jeu;



séduire et attirer les joueurs qui peuvent être à risque élevé. On prend plutôt des mesures pour limiter les communications de commercialisation à tous les joueurs à risque élevé connus [cette exigence a été modifiée].

La CAJO prévoit émettre des indications supplémentaires dans les semaines à venir.

À propos des jeux sur Internet en Ontario

Le gouvernement de l’Ontario a collaboré avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) et Jeux en ligne Ontario (iGO), sa filiale de jeux sur Internet, pour établir un marché ouvert des jeux sur Internet qui permet aux exploitants de jeux privés admissibles, inscrits auprès de la CAJO et sous contrat avec iGO, de participer au marché réglementé des jeux sur Internet de l’Ontario. Ce cadre, le premier du genre au Canada, a été lancé le 4 avril 2022 et a offert aux Ontariens un plus grand choix, tout en protégeant les consommateurs et en générant une nouvelle source de revenus importante pour la province.

L’un des principaux objectifs du marché réglementé du jeu en Ontario est de créer un environnement sûr, concurrentiel et bien réglementé pour les Ontariens. En conséquence, la CAJO a établi un cadre réglementaire complet, basé sur les résultats, pour les exploitants de jeux sur Internet et les fournisseurs liés aux jeux. Dans le cadre de son mandat, la CAJO surveille et identifie les risques émergents et, le cas échéant, met à jour les normes du registrateur pour atténuer les risques.

