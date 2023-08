Esker annonce la création d'un comité cybersécurité au sein de son Conseil de Surveillance

Lyon, France, le 29 août 2023 - Esker , plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l' IA , annonce aujourd'hui la création d'un comité de cybersécurité au sein de son Conseil de Surveillance.

Ce nouveau comité prend sa place aux cotés des comités déjà existants : le Comité d'Audit, le Comité des rémunérations et le Comité ESG. Ce comité est dirigé par Steve Vandenberg , membre du Conseil de Surveillance d'Esker et “Global Black Belt” au sein de la division de solutions de sécurité de Microsoft. Steve est assisté de Nicole Pelletier-Perez , professionnelle reconnue de l'IT. Ce nouveau comité fera le lien entre le responsable de la sécurité des systèmes d'information (CISO) d'Esker et le Conseil de Surveillance . Il rendra compte du travail mené par l'équipe de sécurité d'Esker, familiarisera les membres du conseil avec les enjeux clés du marché de la cybersécurité et les assistera dans leur prise de décisions.

Une cyberattaque peut causer des dommages considérables, non seulement à l'entreprise elle-même mais aussi aux clients d'Esker. Il est donc fondamental de mettre en place des mesures préventives pour protéger les données de toutes les parties prenantes concernées.

“Esker fait figure de pionnière dans ce domaine en mettant en place un comité dédié à cette question. L'objectif n'est pas seulement de protéger les clients d'Esker, mais aussi les clients de nos clients.” Nicole Pelletier-Perez, membre du Conseil de Surveillance d'Esker. “Gérer les risques liés à la cybersécurité et honorer la confiance de nos clients est une condition essentielle au succès d'Esker. La cybersécurité est le fondement des solutions cloud intégrant de l'IA que nous développons et qui permettent à nos clients de gérer efficacement leurs cycles Source-to-Pay (fournisseurs) et Order-to-Cash (clients). Il est important que le Conseil de Surveillance soit informé et engagé dans cette démarche car l'écosystème de la cybersécurité est extrêmement dynamique et évolue rapidement.” Steve Vandenberg, membre du Conseil de Surveillance d'Esker

La création du comité de cybersécurité garantira une communication efficace entre le Conseil de Surveillance d'Esker et les responsables informatique de l'entreprise. Ces derniers informeront à leur tour le Conseil lorsqu'il examinera les investissements et les priorités à considérer en matière d'infrastructure IT, afin de garantir des défenses solides face à la menace cyber.



À propos d’ Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.

