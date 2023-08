Ackermans & van Haaren a enregistré un bénéfice net de 170,7 millions d'euros au cours du premier semestre 2023 et est en bonne voie pour réaliser un résultat solide pour l'ensemble de l'année 2023

Cher actionnaire,

Monsieur, Madame,

"La diversification de notre portefeuille a une fois de plus prouvé sa pertinence dans un environnement qui reste difficile, avec un résultat de nos segments principaux très proche de nos excellents résultats du premier semestre 2022.

Nos banques ont enregistré de bonnes performances grâce à l'augmentation continue des actifs confiés par nos clients et aux effets positifs de l'amélioration de l'environnement des taux d'intérêt, compensant quelque peu les effets négatifs d'un contexte de marché plus difficile sur d'autres participations. L'accent mis sur l'installation de parcs éoliens en mer et les investissements dans la capacité éolienne en mer par l'intermédiaire de DEME et de Green Offshore ont également contribué à la résilience globale de notre groupe dans une période où les prix de l'énergie sont élevés.

Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés parmi les 20 entreprises composant le nouvel indice BEL ESG, lancé par Euronext en janvier. Il s’agit d'une reconnaissance des efforts de notre groupe pour se positionner en tant que ‘partners for sustainable growth’ dans le respect des personnes et de l'environnement. La vente de notre participation de 50% dans Telemond en février, après une collaboration fructueuse de plus de 30 ans avec la famille allemande Maas, est un autre exemple de la stratégie d'AvH visant à soutenir les entreprises familiales en tant que partenaire à long terme.

Les investissements récemment annoncés dans IQIP et Camlin Fine Sciences (CFS) s'inscrivent également dans notre ambition de ‘faire partie de la solution’ sur ces marchés turbulents et de mettre les quelque 520 millions d'euros de liquidités provenant des récentes cessions au service des leaders du marché dotés de modèles d'entreprise durables. IQIP est un spécialiste des techniques de fondation pour les éoliennes offshore et contribue à ce titre à la transition énergétique. CFS, pour sa part, joue un rôle important, puisqu’il figure parmi les principaux producteurs mondiaux de vanilline et de solutions de conservation, en relevant le défi mondial de nourrir plus de 8 milliards de personnes tout en contrôlant les coûts et en minimisant le gaspillage alimentaire. Nous avons hâte de faire grandir ces entreprises, ainsi que nos participations existantes, en leur assurant un succès à long terme, ensemble avec leurs actionnaires familiaux et leurs équipes de direction."