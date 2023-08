„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: Pirmąjį šių metų pusmetį „NRD Cyber Security“ grynasis pelnas didėjo 49 %

Per pirmąjį šių metų pusmetį kibernetinio saugumo konsultacijų, paslaugų ir technologijų įmonė „NRD Cyber Security“ uždirbo 321 tūkst. eurų grynojo pelno, 49 % daugiau nei per tą patį laikotarpį 2022 metais. Įmonės pajamos per pirmuosius šešis 2023 m. mėnesius pasiekė 2,752 mln. eurų, 14 % daugiau nei per pirmąjį 2022 m. pusmetį. Taip pat, augo iš finansinio sektoriaus gaunamų pajamų dalis. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 metais, šįmet pajamos iš finansinio sektoriaus augo 121 %.

Pirmasis šių metų pusmetis „NRD Cyber Security“ buvo itin reikšmingas: organizacija pradėjo teikti pilnavertes Saugumo Operacijų Centro (toliau - SOC) paslaugas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Tai - pirmoji organizacija Lietuvos rinkoje, siūlanti nepertraukiamą grėsmių stebėjimą, kai tai vykdo ne automatizuoti robotai, bet kompetentingi analitikai. Pirmąjį 2023 m. pusmetį augo ir tęstinių SOC paslaugų, dar vadinamų „CyberSOC“, klientų skaičius, iš kurių dalis klientų pasirinko būtent 24/7 paslaugos variantą.

Organizacija ne tik plėtė savo klientų ratą Lietuvoje, bet ir naujose užsienio rinkose: Albanijoje, Kirgizijoje, Saudo Arabijoje, Uzbekistane bei vykdant Pasaulio banko projektus Armėnijoje, Mongolijoje, San Tomė ir Prinsipė bei Tadžikistane. Ten atlikti kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimo ir saugumo komandų (angl. CSIRT) kūrimo bei modernizavimo darbai. Itin svarbus projektas vykdytas kartu su JK vyriausybės Užsienio, Sandraugos ir Plėtros Biuru (FCDO) bei su Ženevos saugumo sektoriaus valdymo centru (DCAF). Jo metu buvo sukurtas Kosovo energetikos sektoriaus CSIRT dizainas. Taip pat „NRD Cyber Security“ kurti kibernetinio atsparumo stiprinimo įrankiai „Natrix“ ir „CyberSet“ ir toliau sėkmingai diegiami pasaulyje – per 2023 m. pirmąjį pusmetį šie sprendimai įdiegti Maltoje ir padeda ten saugoti kritinę informacinę infrastruktūrą.

„NRD Cyber Security“ savo veikla siekia kurti saugią skaitmeninę erdvę, tad Lietuvoje ir užsienyje vykdė įvairias iniciatyvas, kurios stiprina šalių ir organizacijų kibernetinį atsparumą. Tarp jų - tarptautiniai vebinarai saugumo komandoms apie veiklos stiprinimą bei mokomieji straipsniai ir pranešimai, kaip organizacijoms kelti savo kibernetinio saugumo brandą.

Antrasis šių metų pusmetis prasidėjo ne mažiau darbingai. Pradėtas didelės apimties kompleksinis projektas su Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA), kuriuo siekiama stiprinti ES šalių kibernetinį atsparumą. „NRD Cyber Security“ ekspertai vertina rizikas bei tikrina Lietuvos valstybinio sektoriaus kibernetinio saugumo pasirengimą. Taip pat startuoja projektas, kurio metu siekiama pritaikyti Zero Trust metodą kuriant ir vystant nacionalinio kibernetinio saugumo principus. Šiuo metu vykdomas „SOCshare“ projektas, kuriuo, kuriant dalinimosi apie kibernetines grėsmes įrankius, siekiama kelti ES veikiančių SOC brandą.

„NRD Cyber Security" yra kibernetinio saugumo konsultacijų, paslaugų bei technologijų įmonė.

Organizacija kuria saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms ir organizacijoms, todėl įvairaus masto projektus vykdo Lietuvoje ir kitur pasaulyje. Įmonės specialistai turi sukaupę didelę patirtį konsultavimo, auditavimo, technologijų bei SOC srityse, yra aktyvūs tarptautinių kibernetinio saugumo organizacijų nariai ir prisideda prie tarptautinių gerųjų praktikų vystymo. Organizacija sukūrė kibernetinio atsparumo stiprinimo įrankius, kurie yra naudojami kritinės infrastruktūros apsaugai Lietuvoje ir kitur pasaulyje.

