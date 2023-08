The below share classes are suspended from the live trading on Nasdaq Copenhagen for 31 August 2023 due to technical issue.

OMX Short Name Fund Name ISIN STIIAM Storebrand Indeks – Alle Markeder A5 NO0010841588 STIINM Storebrand Indeks – Nye Markeder A5 NO0010841570

For questions please contact SAM.FUNDPRICING@STOREBRAND.NO.

Kind regards,

Storebrand Fund pricing team.