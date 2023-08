Peavey Mart se joint au réseau publicitaire audio pour commerces de détail de Stingray Advertising

MONTRÉAL, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce aujourd’hui l’intégration de Peavey Mart au réseau publicitaire audio pour commerces de détail de Stingray Advertising. L’ajout de cette importante chaîne canadienne de quincaillerie et de fournitures agricoles élargit la portée du réseau de Stingray Advertising au-delà des pharmacies et des épiceries, pour inclure plus de 90 quincailleries en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

Ce nouveau partenariat avec Peavey Mart, une entreprise fièrement canadienne dont le siège social est situé en Alberta, permettra à Stingray Advertising de prouver sa pertinence hors de son terrain de jeu traditionnel, et de réitérer le potentiel de la publicité audio en magasin pour aider les marques à s’adresser à des consommateurs hautement motivés pendant leur parcours en magasin.



« L’ajout de Peavey Mart à notre réseau publicitaire pour espaces commerciaux illustre notre engagement à étendre notre présence dans davantage de catégories commerciales et de régions géographiques », a expliqué Ryan Fuss, vice-président principal de Stingray Advertising. « Nous sommes enchantés d’offrir à Peavey Mart cette occasion privilégiée d’échanger avec ses clients d’une façon contextuellement pertinente par l’intermédiaire de nos solutions publicitaires audio innovantes. »



« Peavey Mart est fière d’inclure les solutions audio de Stingray à son réseau multimédia en magasin. Ce partenariat bonifiera l’expérience de magasinage de nos clients en plus d’offrir de nouvelles avenues intéressantes à nos partenaires commerciaux », a ajouté Jest Sidloski, vice-président du marketing et de l’expérience client de Peavey Mart.



Stingray Advertising exploite le plus vaste réseau publicitaire audio pour commerces de détail en Amérique du Nord, qui atteint chaque semaine plus de 140 millions de consommateurs dans plus de 20 000 épiceries, magasins à grande surface, pharmacies et magasins à bas prix.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com .



À propos de Stingray Advertising

Stingray Advertising exploite le plus vaste réseau publicitaire audio pour commerces de détail en Amérique du Nord, déployé dans plus de 20 000 magasins à grande surface, pharmacies, épiceries et magasins à bas prix. Son réseau publicitaire permet aux marques de se faire entendre de plus de 140 millions de consommateurs directement au point de vente chaque semaine. En s’adressant à un public hautement motivé dans un environnement commercial captif, Stingray Advertising mise sur le pouvoir de la proximité pour générer des résultats tangibles pour les annonceurs. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com/advertising



À propos de Peavey Industries LP

Peavey Industries LP est la société mère des filiales Peavey Mart et MainStreet Hardware, qui exploitent des commerces de détail d’un océan à l’autre. Plus grand détaillant de produits agricoles et d’élevage au Canada, Peavey Mart est une entreprise fièrement canadienne entièrement détenue par ses employés, qui est au service de ses clients depuis 1967. En mars 2020, Peavey Industries as fait l’acquisition de la marque Ace Canada, ce qui lui a permis d’ajouter des magasins d’entreprise et des quincailleries Ace à la grande famille PILP. Pour en savoir plus sur Peavey Industries LP et ses marques, veuillez écrire à l’adresse marketing@peaveyindustries.com.