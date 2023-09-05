CertiK已完成对Finschia（原LINE区块链）的安全审计，并作为治理成员和节点验证者加入该网络

NEW YORK, New York, Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为区块链网络安全领域的领军企业，CertiK已完成了对Finschia基金会第三代公链和Ostracon共识机制的严格审计。Finschia作为原LINE区块链，是继承了LINE区块链理念的第三代公链主网。除此之外，CertiK还将以治理成员和节点验证者的身份加入该网络。这次与Finschia的全方位合作确保了双方包括安全、透明和性能在内的共同核心原则。

CertiK总部位于纽约市，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。迄今为止，CertiK已获得了超过4000家企业客户的认可， 挖掘了7万个代码漏洞，保护了超过3600亿美元的数字资产免受损失。

此次审计的重点在于针对潜在的攻击向量对智能合约进行测试，确保逻辑符合客户规范，并将合约结构与业内领先的类似智能合约进行交叉对比。通过审计专家进行细致的Web3安全分析，CertiK评估了该合约技术的一致性、性能和可扩展性。

CertiK作为治理成员的加入进一步强化了Finschia基金会实现民主化区块链治理和确保透明决策的使命。作为节点验证者，CertiK将在维护该网络的完整性和性能方面扮演关键角色，基于CertiK向区块链行业提供先进安全解决方案的坚定承诺。

“CertiK在区块链安全方面的奉献精神与Finschia确保网络最大安全性的坚定承诺不谋而合。作为治理成员和节点验证者，CertiK的参与将在增强我们网络的完整性方面起到关键作用。我们十分重视CertiK在Web3安全审计方面的专业见解，期待未来进一步的合作，”Finschia 基金会理事会主席Youngsu Ko表示。

CertiK的首席商务官Jason Jiang表示：“CertiK与Finschia基金会的合作展示了我们致力于提供全球领先的安全解决方案并积极参与区块链网络的治理和验证的承诺。我们非常高兴能继续共同合作，不断推动Web3愿景的实现。”

随着Web3世界的不断发展，安全性的重要性也在随之增加。CertiK与Finschia基金会之间的合作体现了在区块链行业中建立信任与安全性的统一使命，同时强化了这类合作可推动区块链发展的信念。

关于CertiK

作为Web3安全领域的先驱，CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。CertiK由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授于2018年创立，以守护Web3世界为使命，CertiK致力于通过将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。

作为区块链安全领域发展最快、最值得信赖的机构之一，CertiK 是Web3安全赛道真正的领军者。迄今为止，CertiK已获得了超过4000家企业客户的认可， 挖掘了7万个代码漏洞，保护了超过3600亿美元的数字资产免受损失。客户包括 Aptos、Ripple、Sandbox、Polygon、BNB Chain和TON等业内众头部项目。

投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、Coatue Management、Lightspeed、Advent International、软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、Binance、顺为资本、IDG 资本、Wing、联想之星、丹华资本以及其他各行业领导者。

关于 Finschia 基金会

Finschia 基金会成立于2023年3月，总部位于阿联酋阿布扎比，是一个独立的非营利组织，旨在拓展公共区块链和 Web3技术。基金会继承了LINE“人人区块链”的理念，主要负责运营第三代公共区块链主网“Finschia”和加密资产FINSCHIA（FNSA），并旨在与全球Web3用户一起实现可持续的代币模式。