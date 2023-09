Aduro Clean Technologies fournit une mise à jour sur le programme Shell GameChanger

SARNIA, Ontario, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources du 21e siècle, a le plaisir d'annoncer qu'elle se trouve à mi-parcours de son projet dans le cadre du programme Shell GameChanger.



Shell GameChanger est un programme d'accélération conçu pour s'associer avec des entreprises en vue de fournir des solutions innovantes susceptibles d'avoir un impact radical sur l'avenir de l'énergie et la transition vers des émissions nettes nulles. Aduro a été sélectionnée par le programme Shell GameChanger pour appliquer sa nouvelle technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») afin de produire des matières premières durables à partir du vapocraquage de déchets de polyéthylène et de polypropylène, soit séparément soit sur une base mixte.

Avec l'achèvement réussi des trois premières phases sur six, Aduro se trouve désormais à mi-parcours du programme et s'apprête maintenant à s'atteler aux tâches décrites pour la quatrième phase. Les tâches décrites pour les trois premières phases impliquaient l'évaluation des performances de la technologie HCT en utilisant des matières plastiques pures et mixtes, la mesure de l'impact de la technologie HCT en cas de présence de contaminants, ainsi que la compréhension et l'optimisation des additifs clés dans le processus pour l'efficacité et les aspects économiques. Les trois phases ont toutes généré des résultats conformes aux cibles de performance mutuellement convenues.

En juillet 2023, Aduro a initié ses essais de mise en service du réacteur à flux continu d'échelle pilote pour l'unité Hydrochemolytic™ Plastic Upcycling (« R2 Plastic »). La mise en service s'aligne bien sur les cibles de performance décrites pour la quatrième phase. Pendant cette phase, Aduro démontrera l'efficacité du procédé HCT dans un contexte de flux continu, en se concentrant sur l'opérabilité, la qualité du produit et le rendement. Par ailleurs, Aduro examinera la transition du procédé d'un lot à un système continu et évaluera l'ajustabilité afin de maximiser le rendement des matières premières à partir du vapocraquage. Aduro prévoit d'achever le programme GameChanger de 6 phases d'ici à la fin de l'année civile 2023.

« Nous sommes extrêmement satisfaits par les progrès que nous avons accomplis dans le programme Shell GameChanger. Les résultats des trois premières phases ont été très encourageants, et nous sommes ravis de passer à la phase suivante du projet », a commenté Ofer Vicus, président-directeur général d'Aduro. « Nous sommes reconnaissants du soutien et de l'expertise fournis par Shell, qui a joué un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs. »

Le programme Shell GameChanger fournit un financement non dilutif et une expertise technique pour aider Aduro à développer des conceptions de procédés fiables et optimiser la technologie HCT en vue d'une mise en œuvre commerciale. Le programme accompagne également Aduro dans le développement de sa stratégie commerciale et le renforcement de sa position sur le marché.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb5aab52-c9c4-4595-8bba-e2a797a08368