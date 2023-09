TFI International fait l’acquisition de Vedder Transportation Group

MONTRÉAL, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Vedder Transportation Group (« Vedder »), qui se spécialise dans le transport par camion-citerne de liquides et de marchandises sèches en vrac de qualité alimentaire. Vedder, dont le siège social est situé à Abbotsford, en Colombie-Britannique, où elle a commencé ses activités en 1956, a été l’une des premières entreprises de l’Ouest canadien à utiliser des camions-citernes pour le transport de produits liquides de qualité alimentaire, et ses activités s’étendent aujourd’hui de la Colombie-Britannique au Manitoba. Possédant plus de 155 tracteurs et près de 300 unités auxiliaires, une fosse de lavage de qualité alimentaire, des installations de transbordement et d’entreposage de wagons, ainsi que des installations d’entretien et de réparation, Vedder génère des revenus annuels de plus de 80 millions de dollars canadiens. Vedder, qui est dirigée par son président Fred Zweep, se joindra au secteur d’activité du transport de lots complets de TFI International.



« Depuis de nombreuses années, TFI International est un fournisseur de premier plan de services fiables, sécuritaires et rentables de transport par camion-citerne pour le marché des liquides et des marchandises sèches en vrac de qualité alimentaire de l’est du Canada. Avec l’acquisition de Vedder, nous obtenons le fournisseur principal de ce type de services dans l’Ouest canadien ainsi qu’un réseau d’installations stratégiquement situées, faisant de TFI le premier fournisseur canadien de services de transport par camion-citerne de qualité alimentaire », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Fred, à Larry Wiebe, dont la famille a démarré l’entreprise en 1956 et qui continuera d’agir comme conseiller, ainsi qu’à ses nombreux collègues de Vedder, et nous sommes enthousiastes à l’idée de tirer parti de leurs nombreuses contributions au succès continu de TFI International. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Pour obtenir plus de renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com