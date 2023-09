EGIDE : Succès de l’augmentation de capital

Communiqué de presse

Bollène, 5 septembre 2023– 17h30 (CET)

Succès de l’augmentation de capital



d’un montant brut de 1,9 million d’euros

Demandes de s ouscription portant sur 6 430 112 actions nouvelles, soit un taux de souscription d ’environ 217 %

Emission de 2 956 248 actions nouvelles pour un montant brut de 1 921 561,20 €

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 11 août 2023.

A l’issue de la période de souscription, la demande totale s’est élevée à 1 294 566 actions à titre irréductible, 1 971 437 actions à titre réductible et 3 164 109 actions à titre libre, soit un taux de souscription d’environ 217%. Les demandes de souscription à titre réductible ont été servies à hauteur de 1 661 682 actions nouvelles, selon un coefficient de réduction de 2,91236150.

Le nombre d’actions souscrites à titre irréductible et réductible étant supérieur au nombre de 2 956 248 actions offertes, les demandes de souscription à titre libre n’ont pas été servies et aucune action n’a été allouée à la Compagnie Nationale de Navigation qui s’était engagée à placer un ordre de souscription à titre libre à hauteur d’un montant de 1 921 561,2€, représentant 100% de l’augmentation de capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de l’opération.

En parallèle, Egide a conclu avec la Compagnie Nationale de Navigation le 9 août 2023 un contrat d’émission d’obligations pour un montant de 750 000 euros.

Pour Philippe Bringuier, Directeur Général d’Egide :

Je me réjouis du succès de cette opération, avec 2,2 fois plus de demandes de souscriptions que le nombre de nouvelles actions disponibles. Nous tenons à remercier nos actionnaires, pour leur confiance et leur engagement. Cela représente une étape primordiale dans le cadre de notre feuille de route stratégique qui nous permet de lancer la première étape du redressement de nos filiales américaines.

A cette occasion, Egide avait prévu l’entrée dans le capital et au conseil d’administration de la Compagnie Nationale de Navigation (CNN) et de son Président, Monsieur Patrick Molis, pour l’accompagner et la soutenir tant au niveau commercial que financier. A ce stade, la CNN, représentée par Monsieur Patrick Molis, n’ayant obtenu aucune action d’Egide, ce dernier ne sera pas nommé administrateur.

Le produit brut de l’augmentation de capital s’élève à 1 921 561,20€, prime d’émission incluse, correspondant à l’émission de 2 956 249 actions nouvelles au prix de souscription de 0,65€ par action nouvelle.

Les fonds levés permettront notamment à Egide:

- D’amorcer le redressement de ses filiales américaines,

- De recruter une équipe commerciale pour dynamiser les ventes,

- De financer l’augmentation de son besoin en fonds de roulement dû à la hausse de son chiffre d’affaires.

En outre, les produits de l’opération pourront servir au remboursement en trésorerie du prêt obligataire de 750 000 euros.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Growth sont prévus le 7 septembre 2023. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Egide à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes d’Egide et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000072373.

A compter du 7 septembre 2023, le capital social d’Egide s’élèvera ainsi à 6 651 558 euros, divisé en 13 303 116 actions d’une valeur nominale de 0,5 euro chacune.

