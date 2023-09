Mendus tillkännager deltagande i H.C. Wainwrights 25:e årliga globala investeringskonferens i september

Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU. ST), ett bioläkemedelsbolag med fokus på immunterapier som tar sig an tumöråterfall, meddelade idag att bolaget kommer att genomföra en företagspresentation och delta i enskilda möten vid H.C. Wainwrights 25:e årliga globala investeringskonferens som hålls 11 – 13 september 2023 på Lotte New York Palace Hotel i New York City.







H.C. Wainwright 25:e årliga globala investeringskonferens: 11-13 september

Titel: Mendus AB Företagspresentation

Datum/tid: Tillgänglig på begäran 11 september kl 7:00 ET (13:00 CEST)

Länk till webbsändning: https://journey.ct.events/view/7985a291-3605-4fab-9a28-1d1e8afb697d





En inspelning av presentationen kommer att finnas på bolagets hemsida under Nyheter &; Evenemang och finns tillgänglig i 90 dagar därefter. Kontakta din H.C. Wainwright-representant för att boka ett personligt möte med ledningsgruppen.





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

VD

E-post: ir@mendus.com





INVESTERARE

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telephone: + 1 212-915-2577

E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com





MEDIA

Mario Brkulj

Valency Communications

Telephone: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

