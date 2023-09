Kumpulan OTC Markets Umumkan Hubungan Diperluas bersama Moomoo Financial Inc.

NEW YORK, Sept. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), pengendali pasaran kewangan untuk lebih daripada 12,000 sekuriti A.S. dan global, hari ini mengumumkan perjanjian yang diperluas dengan moomoo platform dagangan A.S. yang menyediakan pengalaman dagangan profesional dengan analisis teknikal lanjutan, data pasaran yang mendalam dan komuniti dalam talian yang aktif.



moomoo adalah sebuah platform pelaburan dan perdagangan intuitif yang ditawarkan oleh Moomoo Technologies Inc., sebuah syarikat yang berpangkalan di Palo Alto, California dan digunakan secara global di negara termasuk Singapura, Australia, Jepun, Malaysia, A.S. dan Kanada. OTC Markets mula berkolaborasi dengan jenama seinduk moomoo di Hong Kong pada tahun 2018 dan kemudian kerjasama itu semakin mendalam apabila syarikat itu berkembang untuk merangkumi perniagaan dengan lebih banyak sekutu moomoo di Australia, Singapura, Jepun dan Malaysia.

Dengan perjanjian baharu ini, pengguna A.S. moomoo kini mempunyai akses mudah kepada data petikan buku teratas Tahap 1+ Masa Nyata untuk sekuriti OTCQX®, OTCQB® dan Pink® untuk membantu dalam perdagangan dan membuat keputusan pelaburan. Kerjasama ini meningkatkan ketersediaan data pada sekuriti ekuiti OTC kepada pelabur moomoo di A.S.

“Kami teruja untuk melihat kerjasama kami dengan moomoo dan syarikat seinduknya berkembang merentasi pasaran utama lain di Asia, A.S. dan Australia,” kata Matthew Fuchs, Naib Presiden Eksekutif bagi Data Pasaran dan Strategi di OTC Markets Group. “Data masa nyata Pasaran OTC menyediakan pengguna moomoo dengan maklumat yang boleh diambil tindakan mengenai lebih daripada 12,000 sekuriti ekuiti, termasuk lebih daripada 3,000 sekuriti dagangan silang Asia, pada waktu pasaran A.S.”

“moomoo komited untuk memperkasakan pedagang baharu dan profesional dengan alat yang berkuasa dan pengalaman dagangan terbaik melalui platformnya. Bekerjasama dengan OTC Markets Group, kami dapat menyediakan kepada pelaburmaklumat yang tepat pada masanya dan komprehensif, mengurangkan halangan untuk melabur dan memenuhi permintaan pelbagai pelabur,” ujar Justin Zacks, Naib Presiden Strategi, Moomoo Technologies Inc.

Perniagaan Data Pasaran bagi Kumpulan OTC Markets menyediakan data misi kritikal kepada peniaga broker, pematuhan dan pasukan pengurusan risiko. Sebagai pengendali pasaran utama, OTC Markets menyampaikan data paling komprehensif, kontekstual, masa nyata dan analitikal mengenai sekuriti OTCQX, OTCQB dan Pink.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang produk data pasaran Kumpulan OTC Markets, termasuk maklumat ketersambungan, lawati www.otcmarkets.com/market-data/overview.

Untuk menghubungi pasukan Data Pasaran Kumpulan Pasaran OTC, hubungi +1 (212) 220-2166 atau e-mel marketdata@otcmarkets.com.

Perihal OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) mengendalikan pasaran terkawal untuk meniagakan 12,000 sekuriti A.S. dan antarabangsa. Piawaian pendedahan didorong data kami membentuk asas bagi tiga pasaran awam kami: Pasaran Terbaik OTCQX®, Pasaran Usaha Niaga OTCQB® dan Pasaran Terbuka Pink®.

Sistem Dagangan Alternatif OTC Link® (ATS) kami menyediakan infrastruktur pasaran kritikal yang menjadi penggantungan peniaga broker untuk memudahkan dagangan. Model inovatif kami menawarkan kepada syarikat akses yang lebih cekap ke pasaran kewangan A.S.

OTC Link ATS, OTC Link ECN dan OTC Link NQB setiap satunya adalah ATS yang dikawal selia oleh SEC, dikendalikan oleh OTC Link LLC, peniaga broker yang berdaftar FINRA dan SEC serta ahli SIPC.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara kami mencipta pasaran yang lebih bermaklumat dan lebih cekap, lawati www.otcmarkets.com.

Perihal moomoo

moomoo adalah sebuah platform pelaburan dan perdagangan yang memperkasakan pelabur global dengan alat, data dan cerapan progred dan mudah digunakan. Platform ini menyediakan maklumat dan teknologi yang diperlukan kepada pengguna untuk membuat keputusan pelaburan yang lebih termaklum. Pelabur mempunyai akses kepada alat carta lanjutan, analisis teknikal dan Data Tahap 2. moomoo berkembang bersama penggunanya, memupuk komuniti yang pelabur berkongsi, belajar dan berkembang bersama di satu tempat. moomoo menyediakan akses percuma kepada kursus pelaburan, bahan pendidikan dan acara interaktif yang mana-mana pelabur pada mana-mana peringkat boleh memperoleh manfaat daripadanya. Pengguna boleh menyertai perbincangan forum, topik sohor kini dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan pandangan pelaburan mereka.

moomoo diasaskan di Silicon Valley, California dan beroperasi secara global di negara termasuk Singapura, Australia, Jepun dan Malaysia. Syarikat induk moomoo ialah Nasdaq Listed. moomoo bukan sekadar platform pelaburan anda. Langkah ini ialah perjalanan pelaburan anda.