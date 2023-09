Rubis : Résultats du premier semestre 2023

.

Paris, le 7 septembre 2023, 17 h 45

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

Solide performance opérationnelle, partiellement compensée par les effets de change : ROC en hausse de 32 % à 323 M€ Résultat net part du Groupe : 171 M€, + 1 % vs S1 2022 , + 8 % hors éléments exceptionnels 1

Bilan solide : ratio dette financière nette corporate/RBE de 1,6x 2

Capacité d’autofinancement à 263 M€, + 3 % vs S1 2022 : niveau toujours élevé, renouvelant la confiance dans la distribution de dividendes

Ambitions 2030 revues à la hausse pour Photosol

Faits marquants3 résultats S1 2023

Distribution d’énergies : Retail & Marketing Marge brute : 448 M€, + 18 % (+ 4 % ajusté 4 ), volumes : + 1,4 % Afrique de l’Est : bonne performance de l’activité vrac GPL au Kenya et programme de rénovation des stations-service réalisé à 90 % Activité bitume légèrement en retrait du fait des élections au Nigéria – les derniers pays ouverts affichent une forte croissance Support & Services Forte activité de négoce en bitume, traduisant l’utilisation optimale des navires dans un contexte de moindre activité interne Effets de change atteignant 80 M€ (55 M€ nets) dont 45 M€ au Nigéria (dont 25 M€ inclus dans la marge brute) et 25 M€ au Kenya

Production d'électricité renouvelable : Portefeuille sécurisé : + 27 % vs décembre 2022, à 641 MWc 6 nouveaux projets Ready to build (113 MWc au total) sur le 1 er semestre Premières étapes du développement à l’international avec de nouveaux projets en Italie, Espagne et Pologne

Publication du nouveau Code éthique

Publication de la mise à jour et suivi annuels de la feuille de route RSE Think Tomorrow 2022-2025 : les émissions de CO 2 des scopes 1 et 2 sont en baisse de 3 % vs 2019 (en ligne avec nos objectifs)

CHIFFRES CLÉS

COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2023

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 Var % Chiffre d’affaires 3 324 3 290 1 % Résultat brut d’exploitation 409 314 30 % dont Distribution d’énergies 416 323 29 % dont Production d’électricité renouvelable 10 7 51 % ROC 323 244 32 % dont Distribution d’énergies 341 259 32 % dont Production d’électricité renouvelable - 1 1 - 245 % Résultat net, part du Groupe 171 170 1 % BNPA (dilué), en euros 1,66 1,65 1 % Capacité d’autofinancement (1) 263 255 3 % Dépenses d’investissement 132 97 36 % dont Distribution d’énergies 108 85 27 % dont Production d’électricité renouvelable 24 12 99 % Dette financière nette (DFN) 1 446 1 436 1 % DFN/RBE 12 derniers mois 2,0x 2,6x - 0,7x Dette financière nette corporate (2) (DFN corporate) 1 104 1 102 - 1 % DFN corporate/RBE 1,6x 2,1x - 0,5x

(1) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation après charges financières et impôts et avant variation du besoin en fonds de roulement.

(2) Dette financière nette corporate – hors dettes sans recours.

Le 7 septembre 2023, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a commenté les résultats : « Tout comme depuis la création du Groupe, ce semestre illustre la solidité de Rubis. La diversification géographique et produits est plus que jamais d’actualité, dans un contexte de turbulences monétaires affectant certains des pays où nous sommes présents. Malgré les pertes de change enregistrées au cours de ce semestre, la performance financière est solide, avec un résultat net total à + 8 % après retraitement des éléments exceptionnels de l’année dernière. Notre situation financière saine nous rend confiants quant à notre capacité à financer notre croissance et notre développement dans les années à venir.

Un an après son acquisition, Photosol a franchi des étapes majeures, notamment le rachat de Mobexi, qui permettra d'élargir le marché adressable en France, et le début de son développement international en Europe. Nous avons revu nos ambitions 2030 en conséquence et confirmons, une fois encore, que Photosol contribuera au résultat brut d'exploitation de Rubis à hauteur d’au moins 25 % en 2030.

Au cours de ce premier semestre, nous avons également publié la mise à jour et le suivi annuel de la feuille de route RSE Think Tomorrow 2022-2025. Notre trajectoire CO 2 pour les scopes 1 et 2 est en baisse de 3 % par rapport à 2019 (année de référence retraitée des changements de périmètre). Photosol sera intégré à cette feuille de route Groupe une fois son bilan carbone réalisé. Nous avons, de plus, démarré nos travaux sur les droits humains, sur la base de la cartographie réalisée en 2022, et les achats responsables avec Rubis Énergie et Photosol.

Les plans ambitieux que nous nous sommes fixés pour 2023 se déroulent comme prévu, ce qui nous permet de disposer d'une certaine visibilité sur notre performance 2023. En supposant que les conditions de marché restent stables, nous pensons pouvoir atteindre un RBE de 690 à 730 M€ en 2023 et réitérons notre objectif de croissance de la distribution de dividendes, en ligne avec la politique de distribution du Groupe. »

PERFORMANCES FINANCIÈRES DU PREMIER SEMESTRE 2023

Le premier semestre 2023 a été marqué par une très forte augmentation du RBE à 409 M€ (+ 30 % en glissement annuel) et du ROC à 323 M€ (+ 32 % en glissement annuel).

Le RBE et le ROC du Groupe sont augmentés de l'incidence des taux de change au Nigéria (25 M€) au S1 2023. Après ajustement de cet effet, le RBE a augmenté de 22 % en glissement annuel et le ROC de 21 % en glissement annuel.

Cette croissance des résultats témoigne de la bonne progression des opérations qui a permis d’absorber des pertes de change particulièrement élevées (80M€ contre 19M€ au S1 2022), notamment sur les devises kenyane et nigériane.

La hausse de 3 % des flux de trésorerie générés par l'activité (qui totalisent 263 M€), légèrement supérieure à la hausse de 1 % du résultat net, témoigne de la qualité de nos résultats. La capacité d'autofinancement après variation du BFR est nettement supérieure (2,5x) à celle du S1 2022, lorsque la hausse significative du prix des produits avait entraîné une forte perte de trésorerie.

La dette financière nette corporate (DFN corporate) est restée stable à 1 104 M€ à la fin du S1 2023, conduisant à un ratio DFN corporate/RBE de 1,6x.

Les dépenses d’investissement atteignent 132 M€, dont 24 M€ d’investissements renouvelables. Les 108 M€ restants se répartissent entre les investissements liés à la maintenance (80 %) et ceux liés à la croissance et à la transition énergétique (20 %) dans la branche Distribution d’énergies.

DISTRIBUTION D’ÉNERGIES

Retail & Marketing

Les volumes du premier semestre 2023 sont stables par rapport au premier semestre 2022, qui avait enregistré de très bons résultats. En excluant les éléments exceptionnels et les effets de change au Nigéria, la marge brute a augmenté de 4 %. Le ROC a atteint 247 M€, contre 184 M€ au S1 2022 (+ 34 % en glissement annuel, + 4 % ajusté5). Les dépenses d’investissements ont légèrement augmenté à 70 M€ (+ 7 % en glissement annuel).

VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU S1

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (1) (en M€) S1 2023 S1 2022 S1-23 vs S1-22 S1 2023 S1 2022 S1-23 vs S1-22 S1 2023 S1 2022 S1-23 vs S1-22 GPL 654 626 5 % 158 150 5 % 158 150 5 % Carburant 1 988 1 953 2 % 231 181 28 % 219 199 10 % Bitume 225 249 - 10 % 59 48 25 % 34 48 - 28 % TOTAL 2 867 2 828 1 % 448 378 18 % 411 396 4 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





Après un premier trimestre en légère hausse, le GPL a connu un deuxième trimestre dynamique, soutenu par une forte demande de produits en vrac au Kenya, où l’offre en vrac destinée aux clients professionnels a été lancée au S2 2022 et se développe rapidement. Le Maroc et le Portugal ont également enregistré une bonne performance au niveau de l’activité vrac au cours du premier semestre. La marge brute a progressé en ligne avec les volumes et la marge unitaire est restée stable.

S'agissant du carburant :

les volumes réseau (stations-service, représentant 61 % de la marge brute carburant au S1) sont stables par rapport au S1 2022. La marge brute a augmenté de 59 % grâce à la bonne performance de la zone Eastern Caribbean, où les marges ont augmenté de manière significative, en particulier en Dominique, où les opérations ont repris en 2023, et au Guyana ;

(stations-service, représentant 61 % de la marge brute carburant au S1) sont stables par rapport au S1 2022. La marge brute a augmenté de 59 % grâce à la bonne performance de la zone Eastern Caribbean, où les marges ont augmenté de manière significative, en particulier en Dominique, où les opérations ont repris en 2023, et au Guyana ; après une baisse importante au T1, les clients Commerciaux & Industriels (C&I, représentant 23 % de la marge brute carburant au S1) ont rattrapé leur retard au cours du T2, conduisant à une baisse des volumes de 6 % sur le premier semestre. La baisse de la marge brute a été maîtrisée à - 4 % en glissement annuel ;

(C&I, représentant 23 % de la marge brute carburant au S1) ont rattrapé leur retard au cours du T2, conduisant à une baisse des volumes de 6 % sur le premier semestre. La baisse de la marge brute a été maîtrisée à - 4 % en glissement annuel ; la forte croissance des volumes observée sur le segment a viation (représentant 12 % de la marge brute carburant au S1) au cours du T1 s’est poursuivie au T2, tirée par le Kenya et la zone Caraïbes. La marge brute est restée globalement stable à - 3 %.





Les volumes b itume sont en retrait de 10 % en glissement annuel. Le Nigéria, le Sénégal et le Togo ont enregistré des baisses significatives par rapport à un solide S1 2022. Le décollage du chiffre d’affaires en Afrique du Sud n’a que partiellement compensé la baisse temporaire des volumes au Nigéria en raison de la mise en place d’une nouvelle administration après les élections de février 2023.

Le tableau ci-dessous montre la répartition par région au S1 des volumes et des marges brutes.

VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU S1

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (1) (en M€) S1 2023 S1 2022 S1-23 vs S1-22 S1 2023 S1 2022 S1-23 vs S1-22 S1 2023 S1 2022 S1-23 vs S1-22 Europe 451 443 2 % 111 110 0 % 111 110 0 % Caraïbes 1 091 1 117 - 2 % 146 128 14 % 146 128 14 % Afrique 1 326 1 268 5 % 191 139 37 % 155 158 - 2 % TOTAL 2 867 2 828 1 % 448 378 18 % 411 396 4 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





La marge unitaire ajustée s’est établie à 144 €/m3, stable d'un trimestre à l'autre et en hausse de 2 % vs S1 2022.

ROC PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 Var % Europe 38 41 - 8 % Caraïbes 76 60 27 % Afrique 133 82 61 % TOTAL RETAIL & MARKETING 247 184 34 %

Par zone géographique, la dynamique de ce premier semestre est la suivante :

l 'Europe bénéficie de son fort positionnement GPL, qui représente plus de 90 % de la marge brute régionale. Ce segment est resté stable (+ 1 %) malgré un indice climatique en baisse de 4 % sur la période. La marge globale est restée stable : la hausse du chiffre d'affaires GPL a été absorbée par le retrait des segments aviation et commercial. La baisse de 8 % du ROC est principalement due au Portugal, où la concurrence reste assez agressive sur le segment bouteilles, et aux îles anglo-normandes ;

bénéficie de son fort positionnement GPL, qui représente plus de 90 % de la marge brute régionale. Ce segment est resté stable (+ 1 %) malgré un indice climatique en baisse de 4 % sur la période. La marge globale est restée stable : la hausse du chiffre d'affaires GPL a été absorbée par le retrait des segments aviation et commercial. La baisse de 8 % du ROC est principalement due au Portugal, où la concurrence reste assez agressive sur le segment bouteilles, et aux îles anglo-normandes ; la zone Caraïbes – hors Haïti – est restée dynamique, avec des volumes en hausse de 5 %, après deux années consécutives de croissance à deux chiffres. La dégradation de la situation à Haïti (volumes : - 30 %) a affecté la tendance des volumes dans la zone géographique (- 2 %). Les conditions d’exploitation ont été optimales, avec des gains de parts de marché et une forte augmentation des marges unitaires (+ 17 %), conduisant à une saine progression du ROC : + 27 %. Le Guyana, la Jamaïque et toutes les activités exercées dans les îles des Caraïbes ont contribué à cette forte croissance des résultats ;

– hors Haïti – est restée dynamique, avec des volumes en hausse de 5 %, après deux années consécutives de croissance à deux chiffres. La dégradation de la situation à Haïti (volumes : - 30 %) a affecté la tendance des volumes dans la zone géographique (- 2 %). Les conditions d’exploitation ont été optimales, avec des gains de parts de marché et une forte augmentation des marges unitaires (+ 17 %), conduisant à une saine progression du ROC : + 27 %. Le Guyana, la Jamaïque et toutes les activités exercées dans les îles des Caraïbes ont contribué à cette forte croissance des résultats ; enfin, en Afrique, la marge brute est en baisse de 2 %, corrigée de l’échelonnement du paiement en 2023, par l’État, du manque à gagner de 2022 à Madagascar (11,3 M€) et de la neutralisation des pertes de change au Nigéria (24,9 M€). Le semestre a été marqué par une tension extrême sur le front des changes au Kenya et au Nigéria.





Support & Services

L'activité Support & Services a réalisé un ROC de 94 M€ (+ 25 % en glissement annuel) au S1 2023, soutenue par la bonne performance des activités de transport maritime et la bonne tenue du bitume.

Les volumes (+ 47 %) et les marges (> 3x) ont enregistré une forte croissance de l’activité de négoce en bitume sur ce semestre, bénéficiant de la baisse d’activité du Retail & Marketing sur le segment bitume. Cette performance illustre la flexibilité apportée par la propriété des navires bitumiers et la capacité des équipes à arbitrer et à optimiser l'utilisation de ces actifs.

La raffinerie SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

Les activités de shipping présentent des enjeux majeurs de décarbonation pour le Groupe. Dans le cadre de de la Sea Cargo Charter, auquel Rubis Énergie adhère depuis 2022, le premier rapport annuel a été publié en juin 2023. Il inclut un reporting de toutes les activités d’affrètement de Rubis en 2022 et mesure leur alignement sur la trajectoire de décarbonation. Un plan de décarbonation spécifique sera prochainement défini.

Les dépenses d’investissements ont augmenté de manière significative à 39 M€ (+ 96 % en glissement annuel), principalement en raison de l’acquisition de deux nouveaux navires gaziers dans les Caraïbes et d’un navire bitumier.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Le niveau des actifs en exploitation est resté stable entre le T1 et le T2 2023. Le portefeuille de projets sécurisés a atteint 641 MWc, contre 504 MWc fin décembre 2022. S'agissant du pipeline de projets, six nouveaux projets ont atteint le stade Ready to build, représentant un total de 113 MWc, et près de 200 MWc ont été ajoutés à la réserve de projets en phase de démarrage.

Le chiffre d’affaires atteint 25 M€ sur le S1 2023, dont environ 4 M€ proviennent des ventes directes au marché. Retraité de ces ventes directes au marché, le chiffre d’affaires a progressé en ligne avec la croissance des actifs en exploitation (+ 19 % en glissement annuel). Le RBE a atteint 10 M€ au cours du S1 2023. À fin juin 2023, le niveau de la dette projet sans recours s’élevait à 360 M€.

DONNÉES OPÉRATIONNELLES

T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023 T2 2023 Capacité installée (en MWc) 330 368 384 394 394 Production d’électricité (en GWh) 139 140 60 81 153 CHIFFRE D’AFFAIRES (en M€) 12 13 7 9 16

Au-delà de ces éléments, au deuxième trimestre 2023, Photosol a réalisé un premier investissement en Italie. Il porte sur un portefeuille de 10 projets photovoltaïques et agrivoltaïques totalisant près de 100 MWc. Les deux premiers projets RTB6 ont été acquis par Rubis Photosol le 28 juin 2023. Leur capacité atteint 25 MWc. Parmi les huit projets restants, deux ont obtenu un permis de construire et six sont à un stade de développement avancé. Les travaux débuteront fin 2023. Tous les projets du portefeuille seront mis en service en 2025 et 2026. Les investissements liés à la réalisation de ce portefeuille sont estimés à 100 M€ maximum (y compris acquisition du terrain). Au total, ce portefeuille de 10 projets générera environ 150 GWh d’électricité verte par an.

Photosol développe également des plateformes de développement de projets en Espagne et en Pologne, où des partenariats de co-développement ont été signés avec des acteurs locaux expérimentés.

Compte tenu de ces nouveaux développements à l’international, ainsi que du développement des toitures avec Mobexi, les ambitions Photosol 2030 ont été revues :

les investissements cumulés atteindront 2 , 7 Md € sur la période 2023-2030, dont 700 M€ sur la période 2023-2025 (vs 700 M€ sur 2023-2026 précédemment) ;

atteindront sur la période 2023-2030, dont sur la période 2023-2025 (vs 700 M€ sur 2023-2026 précédemment) ; le RBE contribuera au RBE du groupe Rubis à hauteur d' au moins 25 % d’ici 2030 (inchangé) ;

contribuera au RBE du groupe Rubis à hauteur d' d’ici 2030 (inchangé) ; les capacités installées atteindront 1 GWc d’ici 2025 (vs 2026 précédemment), 3,5 GWc d’ici 2030 (vs 2,5 GWc précédemment).





Un bilan carbone complet des activités de Rubis Photosol est en cours de réalisation et, plus généralement, une feuille de route RSE sera définie dans le courant de l’année, en ligne avec celle de Rubis.

STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES (JV)

La JV Rubis Terminal a enregistré une solide performance avec une croissance de 17 % en glissement annuel du chiffre d’affaires de stockage à 130 M€. Le RBE a progressé de 17 % à 69 M€ au S1 2023. Cette performance s’explique par l’utilisation des nouvelles capacités développées en 2022 en zone ARA, combinée aux effets de l’inflation. Au S1, le taux d’utilisation a atteint 94 %.

Le mix produits est resté stable sur le semestre, à 72 % de produits hors carburants et réserves stratégiques.

La quote-part de résultat de Rubis s’établit à 5,5 M€ au S1 2023, contre 1,8 M€ au S1 2022 hors impact exceptionnel de la cession des activités turques.

PERSPECTIVES

Les solides résultats enregistrés au premier semestre 2023 illustrent la pertinence continue du business model et de ses relais de croissance.

Par produit et activité, Rubis renouvelle ses prévisions, à savoir :

les activités GPL continueront à se développer dans les pays émergents où cette énergie est promue comme une alternative plus propre aux fins de remplacer le bois ou le charbon pour le chauffage et la cuisson ;

les activités carburants vont se développer en Afrique de l'Est et dans la zone Caraïbes, grâce à la rénovation du réseau de stations-service et l'implantation dans des pays à fort potentiel de croissance (Guyana et Suriname) ;

les activités bitume vont croître, soutenues par le besoin en infrastructures en Afrique de l'Ouest ;

les activités de shipping et négoce vont poursuivre leur développement et tireront avantage de l'optimisation de la flotte et de l'acquisition de nouveaux navires ;

la Production d’électricité renouvelable poursuivra son développement, notamment en Europe.





Le Groupe reste confiant que 2023 sera un nouvel exercice d'amélioration du résultat net part du Groupe par rapport à 2022 (après dépréciation des écarts d'acquisition). En supposant que les conditions de marché restent stables, le RBE devrait se situer entre 690 M€ et 730 M€ et le dividende augmentera conformément à la politique de distribution du Groupe.

Les principaux objectifs fixés dans le cadre de la feuille de route RSE Think Tomorrow 2022-2025 sont également confirmés :

environnement/climat : scopes 1 et 2: 7 - 30 % d'émissions de CO 2 d'ici 2030 (- 3 % en 2022 vs 2019), scope 3A 7 : - 20 % d'émissions de CO 2 d'ici 2030 (principalement transport sous-traité, soit 45 % du scope 3A) ;

social : 30 % de femmes en moyenne au sein des comités de direction de la branche Distribution d’énergies d'ici 2025 (28,6 % en 2022) ;

éthique : 100 % des collaborateurs sensibilisés aux règles éthiques et anticorruption d'ici fin 2023 (90 % en 2022).





L’évaluation de l’impact des opérations du Groupe sur la biodiversité et la définition d’une politique d'achats durables sont en cours, ainsi que le bilan carbone complet de Photosol, qui sera finalisé d'ici la fin de l'année.

NOTATIONS EXTRA-FINANCIERES

MSCI : AA

Sustainalytics : 29,7

ISS ESG : C-

CDP : B.

GOUVERNANCE

Le 27 juillet 2023, M. Nils Christian Bergene, membre indépendant, a été élu à l’unanimité Président du Conseil de Surveillance en remplacement de M. Olivier Heckenroth. Ce dernier ayant décidé de ne plus être membre des deux comités du Conseil, les taux d’indépendance du Comité des Comptes et des Risques et du Comité des Rémunérations et des Nominations passent, respectivement, de 60 % à 80 % et de 50 % à 66,67 %. Le Conseil de Surveillance a également désigné M. Marc-Olivier Laurent, membre indépendant, en qualité de vice-Président.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

En millions d’euros T2 2023 T2 2022 T2 2023 vs T2 2022 Distribution d’énergies 1 569 1 805 - 13 % Retail & Marketing 1 343 1 559 - 14 % Europe 192 204 - 6 % Caraïbes 562 683 - 18 % Afrique 589 673 - 12 % Support & Services 226 246 - 8 % Production d'électricité renouvelable 16 12 + 33 % Stockage de produits liquides (JV) - Pour information uniquement 66 57 + 17 % TOTAL 1 585 1 818 - 13 %

RETAIL & MARKETING : VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU T2

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (en M€) T2 2023 T2 2022 T2 2023 vs T2 2022 T2 2023 T2 2022 T2 2023 vs T2 2022 T2 2023 T2 2022 T2 2023 vs T2 2022 GPL 318 293 8 % 75 72 4 % 75 72 4 % Carburant 1 010 980 3 % 114 95 20 % 114 109 5 % Bitume 108 117 - 8 % 23 29 - 20 % 16 29 - 43 % TOTAL 1 435 1 389 3 % 212 196 8 % 206 209 - 2 %

RETAIL & MARKETING : VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU T2

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (en M€) T2 2023 T2 2022 T2 2023 vs T2 2022 T2 2023 T2 2022 T2 2023 vs T2 2022 T2 2023 T2 2022 T2 2023 vs T2 2022 Europe 207 195 6 % 52 50 3 % 52 50 3 % Caraïbes 553 554 0 % 73 66 11 % 73 66 11 % Afrique 676 641 5 % 88 80 10 % 81 93 - 13 % TOTAL 1 435 1 389 3 % 212 196 8 % 206 209 - 2 %

2. AJUSTEMENTS ET RÉCONCILIATIONS





COMPOSITION DETTE NETTE/RBE HORS IFRS 16

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 Var % Dette financière nette corporate8 (DFN corporate) 1 104 1 102 - 1 % RBE 12 derniers mois 765 589 32 % Charges locatives 12 derniers mois IFRS 16 42 40 5 % RBE 12 derniers mois pré-IFRS 16 723 549 34 % DFN corporate/RBE 12 derniers mois pré-IFRS 16 1,6x 2,1x - 0,5x Dette nette projet sans recours 342 334 7 % Total Dette financière nette (DFN) 1 446 1 436 1 % DFN/RBE 12 derniers mois pré-IFRS 16 2,0x 2,6x - 0,7x

RÉSULTAT NET À RÉSULTAT NET AJUSTÉ

(en million d’euros) S1 2023 S1 2022 Var % Résultat net part du Groupe 171 170 1% Impact exceptionnel de la cession des activités de Terminal en Turquie et autres effets Rubis Terminal -14 ns Coûts liés à l'acquisition de Photosol 5 9 ns Autres (net) 2 -1 ns Résultat net ajusté part du Groupe 178 164 8%

3. ÉTATS FINANCIERS

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 82 091 79 777 Écarts d’acquisition 1 678 870 1 719 170 Immobilisations corporelles 1 676 334 1 662 305 Immobilisations corporelles – droits d’utilisation 218 390 221 748 Participations dans les coentreprises 307 206 305 127 Autres actifs financiers 218 286 204 636 Impôts différés 25 983 18 911 Autres actifs long terme 12 617 9 542 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 219 777 4 221 216 Actifs courants Stocks et en-cours 577 504 616 010 Clients et autres débiteurs 722 884 770 421 Créances d’impôt 34 651 36 018 Autres actifs courants 37 128 21 469 Trésorerie et équivalents de trésorerie 614 288 804 907 TOTAL ACTIFS COURANTS (II) 1 986 455 2 248 825 TOTAL ACTIFS (I + II) 6 206 232 6 470 041





PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Capitaux propres – part du Groupe Capital 128 994 128 692 Primes liées au capital 1 553 933 1 550 120 Résultats accumulés 900 808 1 054 652 Total 2 583 735 2 733 464 Intérêts minoritaires 127 596 126 826 CAPITAUX PROPRES (I) 2 711 331 2 860 290 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 295 937 1 299 607 Obligations locatives 193 735 196 914 Consignation d'emballages 146 712 148 588 Engagements envers le personnel 40 000 40 163 Autres provisions 115 082 98 008 Impôts différés 87 869 92 480 Autres passifs long terme 99 584 94 509 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 1 978 919 1 970 269 Passifs courants Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 764 263 791 501 Obligations locatives (part à moins d’un an) 29 678 27 735 Fournisseurs et autres créditeurs 684 600 781 742 Dettes d’impôt 25 995 28 771 Autres passifs courants 11 446 9 733 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 515 982 1 639 482 TOTAL PASSIF (I + II + III) 6 206 232 6 470 041

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ





(en milliers d’euros) %

2023/2022 30/06/2023 30/06/2022 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 1 % 3 324 412 3 290 166 Achats consommés (2 473 182) (2 554 483) Charges externes (247 080) (249 218) Charges de personnel (125 593) (111 042) Impôts et taxes (69 327) (61 527) RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 30 % 409 230 313 896 Autres produits de l’activité 805 523 Amortissements et provisions nets (87 522) (73 836) Autres produits et charges d’exploitation 624 3 383 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 32 % 323 137 243 966 Autres produits et charges opérationnels (5 260) (7 845) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES 35 % 317 877 236 121 Quote-part de résultat des coentreprises 6 308 11 912 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES 31 % 324 185 248 033 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 8 114 4 695 Coût de l’endettement financier brut (38 471) (15 670) COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 177 % (30 357) (10 975) Charge d’intérêt sur obligations locatives (5 522) (4 701) Autres produits et charges financiers (78 462) (17 327) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS - 2 % 209 844 215 030 Impôts sur les bénéfices (32 438) (41 452) RÉSULTAT NET TOTAL 2 % 177 406 173 578 RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE 1 % 170,624 169 766 RÉSULTAT NET, MINORITAIRES 78 % 6 782 3 812

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS





(en milliers d’euros) 30/06/2023 31/12/2022 30/06/2022 RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ 177 406 271 903 173 578 Ajustements : Élimination du résultat des coentreprises (6 308) (5 732) (11 912) Élimination du résultat des amortissements et provisions 99 133 100 928 86 044 Élimination des résultats de cession (643) 84 (1 101) Élimination des produits de dividende (361) (190) (186) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1) (6 127) 65 270 8 641 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 263 100 432 263 255 064 Élimination de la charge d’impôt 32 438 63 862 41 452 Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d’intérêt sur obligations locatives 35 880 40 729 15 676 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 331 418 536 854 312 192 Incidence de la variation du BFR* (48 002) (31 353) (178 512) Impôt payé (42 200) (84 543) (36 442) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 241 216 420 958 97 238 Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise – trésorerie cédée) 308 57 031 57 031 Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (341 122) (341 122) Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (131 970) (258 416) (96 890) Variation des prêts et avances consentis (29 660) (451) (21 961) Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 5 135 5 942 3 118 (Acquisition)/cession d’actifs financiers autres (5 332) (2 779) (588) Dividendes reçus 5 898 34 609 12 739 Autres flux liés aux opérations d'investissement 4 063 4 063 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (155 621) (501 123) (383 610)

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (SUITE)





(en milliers d’euros) 30/06/2023 31/12/2022 30/06/2022 Augmentation de capital 4 115 3 404 3 441 Rachat d’actions (réduction de capital) (5) (4) (Acquisitions)/cessions d’actions propres (384) (41) 261 Émissions d’emprunts 675 291 1 191 102 795 521 Remboursements d’emprunts (650 536) (847 812) (358 775) Remboursements des obligations locatives (17 942) (33 180) (18 956) Intérêts financiers nets versés (2) (34 770) (38 908) (15 036) Dividendes mis en paiement (197 524) (191 061) (191 061) Dividendes mis en paiement (participations ne donnant pas le contrôle) (10 176) (11 303) (8 122) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (6 333) (5 306) (1 238) Autres flux liés aux opérations de financement (41 975) (42 347) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (238 259) 24 915 163 684 Incidence de la variation des taux de change (37 955) (14 733) 22 205 Incidence des changements de principes comptables VARIATION DE LA TRÉSORERIE (190 619) (69 983) (100 483) Trésorerie Trésorerie disponible au début de la période (3) 804 907 874 890 874 890 Variation de la trésorerie (190 619) (69 983) (100 483) Trésorerie disponible à la fin de la période (3) 614 288 804 907 774 407 Dettes financières hors obligations locatives (2 060 200) (2 091 108) (2 210 160) Trésorerie nette de dettes financières (1 445 912) (1 286 201) (1 435 753)

(1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, écart d’acquisition (dépréciation), etc.

(2) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16).

(3) Trésorerie hors concours bancaires.

(*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR : Incidence de la variation des stocks et en-cours 10 527 Incidence de la variation des clients et autres débiteurs 3 014 Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs (61 543) Incidence de la variation du BFR (48 002)





Pièce jointe