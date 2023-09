Aduro Clean Technologies s'apprête à réaliser une présentation lors de l'International Refining and Petrochemical Conference

SARNIA, Ontario, 08 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, a le plaisir d'annoncer que Marcus Trygstad, son directeur technologique, réalisera une présentation lors de l'International Refining and Petrochemical Conference (« IRPC »).



La présentation de Marcus, intitulée « Advanced Recycling of Plastics: What Does Good Look Like? », examinera initialement le paysage du recyclage chimique et le défi qu'il présente. Elle explorera ensuite l'ajout unique de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT »), une innovation révolutionnaire d'Aduro qui promet de transformer les déchets plastiques en ressources de valeur.

Par ailleurs, Marcus proposera des perspectives précieuses sur le fonctionnement de la technologie HCT dont Aduro fait actuellement la démonstration avec son réacteur à flux continu d'échelle pilote pour l'unité de revalorisation du plastique Hydrochemolytic™ Plastic Upcycling. Il évoquera notamment des résultats indiquant le potentiel de générer des hydrocarbures liquides selon un rendement de 90 % à partir des résines majeures composant une partie importante des flux de déchets plastiques des municipalités.

« Nous invitons tous les professionnels, chercheurs et parties prenantes du secteur à nous rejoindre pour cette présentation enrichissante. Marcus Trygstad proposera un regard direct sur l'avenir du recyclage chimique, présentant la technologie Hydrochemolytic™ avancée d'Aduro », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro.

Détails de l'événement :

Conférence : International Refining and Petrochemical Conference (IRPC) Date : 12 et 13 septembre 2023 Lieu : Hyatt Houston West, Houston, Texas Conférencier : Marcus Trygstad, directeur technologique

Pour tout complément d'information et pour vous inscrire à l'événement, veuillez consulter le site https://hpirpc.com/

À propos de l'IRPC

Organisée par Hydrocarbon Processing, une source de confiance en matière d'informations pétrolières et pétrochimiques depuis 1922, l'International Refining and Petrochemical Conference (IRPC) est un forum crucial en ce qui concerne les meilleures pratiques et avancements du secteur. La conférence couvre une gamme étendue de sujets comprenant les technologies émergentes, les futurs combustibles et la sécurité environnementale, incarnant l'héritage d'Hydrocarbon Processing pour ce qui est de fournir des perspectives exploitables du monde réel. En réunissant des chefs d'entreprise et des experts techniques, l'IRPC favorise l'innovation et le dialogue concernant des questions complexes comme le traitement du pétrole lourd et l'efficacité énergétique. L'événement étend l'engagement de longue date d'Hydrocarbon Processing à améliorer les aptitudes professionnelles et opérations du secteur, ce qui en fait un forum essentiel pour le secteur mondial de l'énergie.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

