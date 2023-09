Contact presse :

Capgemini va acquérir la division FCC d’Exiger pour se renforcer dans le conseil, l’analyse et les services de conformité en matière de criminalité financière

Cette acquisition va permettre à Capgemini de mieux accompagner les banques, les marchés de capitaux et les fintechs pour répondre aux réglementations essentielles en matière de conformité et de connaissance du client (KYC)1

Paris, 8 septembre 2023 - Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de l’acquisition de la division Financial Crime Compliance (FCC) d’Exiger, un des leaders mondiaux en matière de lutte contre la criminalité financière. Cette acquisition va renforcer les offres de services du Groupe en matière de gestion des risques, de conformité réglementaire et de lutte contre la criminalité financière. Cette opération devrait être clôturée dans les prochains mois.

La division FCC d’Exiger, fondée en 2013, offre une couverture mondiale, avec des équipes basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Ces experts sont spécialisés en conseil, analyse et services administrés dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et la fraude, de la connaissance du client (KYC), de la surveillance des activités suspectes, des sanctions, et de la surveillance des transactions. Le portefeuille de clients d’Exiger est fortement complémentaire de celui de Capgemini, et inclut de grands acteurs dans le domaine bancaire, des marchés de capitaux et des fintechs.

L’expertise de la division FCC et son comité consultatif composé d’anciens régulateurs, associés au réseau d’alliances de Capgemini, permettront au Groupe d’accompagner les clients de bout en bout dans leur transformation en matière de conformité en criminalité financière, qui est une priorité aujourd’hui pour les entreprises des services financiers.

« Les normes réglementaires en matière de criminalité financière évoluent, et de nombreuses banques peinent à rester à jour de ces nouvelles règles et à supporter ces coûts de conformité, commente Kartik Ramakrishnan, Directeur général adjoint de l’activité Services Financiers de Capgemini, membre du Comité exécutif du Groupe. Cette nouvelle équipe apporte à Capgemini sa profonde expertise réglementaire qui nous aidera à mieux répondre à la demande croissante des clients pour ces services. Elle est aussi en parfaite adéquation avec l’objectif de Capgemini d’accompagner les dirigeants dans leur transformation en étroite collaboration avec eux. Je suis ravi de les accueillir dans l’équipe. »

« Dans un secteur où les processus de conformité sont toujours largement manuels, l’utilisateur final pâtit au quotidien de cette expérience. Les coûts pour être en conformité avec les évolutions réglementaires continuent d’augmenter. Pourtant, seule une petite partie des flux financiers illicites sont interceptés. Le secteur des services financiers est donc en passe d’adopter des solutions technologiques basées sur les données pour accomplir cette transformation de bout en bout de leur conformité en matière de criminalité financière, a déclaré Samar Pratt, Directrice générale de la division FCC d’Exiger. Les services de transformation stratégique et business de Capgemini, ainsi que son envergure mondiale, son écosystème de partenaires et son expertise reconnue des services financiers, en font une perspective très attractive pour nos équipes partout dans le monde, mais aussi pour nos clients. Nous sommes non seulement basés dans les mêmes régions, mais nous partageons aussi de nombreuses valeurs communes, et des cultures étroitement alignées. Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe. »

1 Les réglementations “Know Your Customer” ou KYC requièrent des sociétés de services financiers qu’ils vérifient l’identité, les pratiques financières et les risques potentiels liés aux clients.

