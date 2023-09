Quadient s'associe à REPAY pour offrir des expériences de paiement exceptionnelles dans l'automatisation des comptes fournisseurs

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir conclu un partenariat technologique avec la société américaine Repay Holdings Corporation (NASDAQ : RPAY) (« REPAY »), un leader dans les solutions de paiement intégrées aux outils métier, basé à Atlanta. Ce partenariat permettra d'améliorer l'expérience de paiement des utilisateurs de la solution cloud d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) de Quadient. REPAY facilite les paiements d’entreprises de nombreux secteurs d’activité en Amérique du Nord, notamment la distribution automobile, l'éducation, les services techniques, les administrations publiques et les municipalités, la santé, les médias, les syndics de copropriété ou encore l'hôtellerie.



Grâce à l'intégration avec REPAY, la solution Quadient AP aide les entreprises à régler leurs factures fournisseurs en toute simplicité, via le moyen et le canal de paiement de leur choix. Avec REPAY, Quadient AP optimise et automatise le processus de paiement, ce qui permet de gagner du temps, de réduire les coûts et d’accroître la visibilité et le contrôle. Quadient AP génère instantanément des lots de paiements, qui peuvent ensuite être présentés pour accord aux signataires autorisés en quelques secondes, éliminant les processus manuels pouvant conduire à des erreurs ou des doublons de paiement.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec REPAY, un acteur qui partage notre passion pour l'automatisation intelligente et qui a pour mission d'aider les organisations à rationaliser et à numériser leurs flux de travail », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Ce partenariat stratégique simplifiera les flux de paiement et optimisera les opérations financières pour les entreprises de toutes tailles. Leurs équipes comptables pourront ainsi consacrer moins de temps aux tâches manuelles et se concentrer davantage sur des missions plus stratégiques de création de valeur ».

« REPAY et Quadient sont engagés à enrichir l'expérience des clients et des fournisseurs grâce à des processus automatisés de comptes fournisseurs », a déclaré Darin Horrocks, EVP, Business Payments chez REPAY. « L'intégration de capacités de paiement à la solution AP de Quadient optimise davantage les comptes fournisseurs, en améliorant les flux de trésorerie et en augmentant la performance des équipes financières. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler ensemble pour continuer à créer des expériences toujours plus innovantes ».

Quadient AP est partie intégrante de Quadient Hub, une plateforme complète et intégrée de logiciels en mode SaaS, point d’accès unique à toutes les solutions cloud d’Automatisation Intelligente des Communications Quadient. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.quadient.com/fr/gestion-comptes-fournisseurs.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièce jointe