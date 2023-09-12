OKLink与CertiK达成战略合作，联手推进冻结资产请求（FAR）标准化

Singapore, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在新加坡举行的Token 2049边会 Meta Era Summit 2023峰会上，欧科云链控股有限公司（“欧科云链”，1499.HK）旗下领先的Web3.0链上数据及合规解决方案提供商OKLink与业内领先的Web3.0安全机构CertiK宣布建立了战略合作伙伴关系，共同倡议引入冻结资产请求（Freeze Asset Request，以下简称FAR）技术标准，旨在改善和标准化Web3.0生态的资金救援流程，简化安全事件报告路径，并加快冻结被盗资金。

此外，双方还将深化在风险控制和合规数据领域的长期协作，包括但不限于共同探索数据标注（data labelling）标准、标准化信息交互流程等，共同致力于提升数据的准确性和覆盖范围，推进Web3.0行业的安全健康发展。

峰会上，CertiK以“社区如何为Web3.0用户提升安全等级”为话题，开启了一场高规格的圆桌对话。CertiK首席安全官李康教授、欧科云链董事会主席及行政总裁任煜男、新加坡南洋理工大学Yang Liu教授就业界和社区该如何携手共进帮助用户保护资产安全等话题，展开了热烈的讨论。

任煜男表示，Web3.0安全事件频发，不少恶意行为者会试图将盗取的资产转移到交易所，同时受影响的项目方或个人通常希望交易所锁定这些“被盗”的资金。目前，每个交易所独立制定此类资金锁定请求的程序，因此所需的确切技术细节和文档要求各不相同，导致受害者和交易所之间的沟通冗长，而拯救资金的时间窗口却非常短暂。Web3.0社区、交易所以及安全机构应该紧密协作，共同制定一项通用的资金锁定（fund locking）机制，有望为受害者和交易所共同创造一个互利共赢的场景。OKLink拥有强大的区块链技术及链上数据分析能力，我们相信通过与CertiK这样优秀的业内公司合作，可以共同推动Web3.0生态的正向发展。

CertiK首席安全官李康教授表示，CertiK已与OKLink以及其他交易所合作，共同推动了冻结资产请求（FAR）倡议，实现标准化资金锁定（fund locking）机制。CertiK鼓励更多的安全公司和交易所加入这项倡议，为受害者提供全面的追回资产指南。除了标准化资金锁定（fund locking）机制外，CertiK和OKLink还在协作制定通用交易标签分类（data labelling）系统，旨在统一各个数据提供商之间的调查标签，提供一种通用语言形成标准化信息交互流程，为安全事件追踪的多方协作提供便利。CertiK具备强大的安全事件捕捉、检测和追踪能力，以及卓越的安全分析能力。自2022年以来，CertiK成功检测到超过1100起安全事件，涉及资金损失达48亿美元。依托于CertiK庞大的数据库资源，旗下SaaS产品已实时监测和跟踪超过20亿个钱包和智能合约地址，对近12000个项目的安全动向进行实时的全面评估。迄今为止，CertiK已审计超过了4100个Web3项目，挖掘了近7万个代码漏洞，保护了近3700亿美元的数字资产。背靠优势资源，CertiK愿汇聚各方力量，推动Web3.0行业朝着更标准和互操作的方向发展，以提升Web3.0生态系统的安全性和合规性。

据悉，此前OKLink与CertiK已有过若干次合作的基础，并一直保持着良好的合作关系。双方高度认可彼此的科技理念，并在推动Web3.0领域的安全合规方面保持高度一致的认知。这次战略合作的达成，标志着双方迈出了更深层次合作的重要一步，将为双方乃至整个Web3.0行业带来积极的影响。

关于CertiK

作为Web3安全领域的先驱，CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。CertiK由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授于2018年创立，以守护Web3世界为使命，CertiK致力于通过将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。

作为区块链安全领域发展最快、最值得信赖的机构之一，CertiK 是Web3安全赛道真正的领军者。客户包括 Aptos、Ripple、Sandbox、Polygon、BNB Chain和TON等业内众头部项目。

投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、Coatue Management、Lightspeed、Advent International、软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、Binance、顺为资本、IDG 资本、Wing、联想之星、丹华资本以及其他各行业领导者。

关于OKLink

OKLink是欧科云链控股有限公司（股票代码：1499. HK）旗下领先的Web3链上数据及合规解决方案提供商。 通过基于区块链+大数据+人工智能的应用研发，目前提供丰富的产品，包括区块链浏览器，链上反洗钱解决方案（“Onchain AML”）,以及一站式调查与溯源平台链上天眼（“Chaintelligence”），并通过强大且丰富的OpenAPI服务，助力行业正向发展。

目前OKLink已覆盖各类区块链网络170余条，收录链上数据量超1000TB，链上数据交易量高达300亿条，并拥有超过34亿的地址标签，其中黑灰地址标签近7000万。