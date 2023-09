Les auto-entrepreneur·e·s se multiplient au Canada, et un domaine .CA peut aider à séduire leur clientèle canadienne

OTTAWA, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une année passée à parcourir le pays pour aider les entrepreneur·e·s et les propriétaires de petites entreprises à faire le meilleur choix lorsqu’il s’agit de mettre leur entreprise en ligne, Bernard, la bernache persuasive de CIRA, a maintenant les yeux rivés vers les auto-entrepreneur·e·s canadien·ne·s; il étend son domaine. Un récent sondage de la Banque Royale du Canada a révélé que 84 pour cent des propriétaires de petites entreprises de la génération Z et des entrepreneur·euse·s émergeant·e·s en herbe canadien·ne·s sont poussé·e·s à démarrer des petites entreprises en raison de la hausse des coûts de la vie. Il est temps pour Bernard de se faire entendre. Bernard est une fière bernache du Canada et croit fermement qu’un nom de domaine .CA est le bon choix pour toute entreprise canadienne, en particulier pour les Canadien·ne·s de la génération Z et les milléniaux qui sont en train de mettre sur pied une auto-entreprise pour compléter leur revenu.



La campagne publicitaire populaire de CIRA Choissez le succès, choisissez .CA est de retour pour une deuxième année et avec quatre toutes nouvelles vidéos conçues pour attirer un public inexploité pour .CA : la génération Z et les milléniaux auto-entrepreneur·e·s. À sa manière persistante, Bernard la bernache insiste sur le fait que les Canadien·ne·s devraient s’afficher fièrement comme étant d’ici et choisir un domaine .CA plutôt qu’un domaine .com. Ces vidéos mettent en évidence les dilemmes courants auxquels les PME et les auto-entrepreneur·e·s font face lors du lancement de leur marque en ligne : quel domaine dois-je choisir?

Eh bien, les Canadien·ne·s vont pouvoir s’en donner à cœur joie. À partir d’aujourd’hui, CIRA lance ces toutes nouvelles vidéos sur les chaînes de médias numériques et les appareils de télévision connectés. Bernard prend des auto-entrepreneur·e·s sous son aile et s’appuie sur le succès de sa première performance en 2022. La campagne entièrement intégrée de CIRA s’étendra à la télédiffusion traditionnelle, à Spotify, au magazine Canadian SME et à la publicité extérieure le 2 octobre.

Les agences primées, G&G Advertising Inc., Push Media Inc. et Search Warrant, se sont de nouveau associées à CIRA pour présenter la série publicitaire Écoutez la Bernache dans les régions du Grand Ottawa, de Toronto, de Vancouver et de Montréal.

Citations de la direction

« Si vous êtes Canadien·ne et que vous avez une auto-entreprise ou que vous envisagez d’en démarrer une, ne cherchez pas plus loin que l’obtention d’un domaine .CA. En vérité, les Canadien·ne·s préfèrent visiter les sites Web .CA lorsqu’ils sont en ligne. Et 85 % d’entre eux préfèrent un .CA lorsqu’ils soutiennent les entreprises locales. Alors, quelle est la meilleure façon d’assurer le succès de votre auto-entreprise en ligne? Un site .CA bien sûr. Écoutez la bernache. » – Paul Sarkozy, directeur du marketing, .CA, CIRA

« Bernard la Bernache est un fier symbole du Canada. L’an dernier, son attitude spéciale, à la fois grincheuse et insistante (aussi connu sous le nom de « Berna-ttitude »), a persuadé les propriétaires de petites entreprises de choisir le succès en choisissant un .CA. Nous l’avons donc fait revenir pour faire savoir aux auto-entrepreneur·e·s que les Canadien·ne·s préfèrent .CA plutôt que .com lorsqu’il s’agit de soutenir des entreprises locales. Il exige des M&M uniquement rouges et blancs sur le plateau, mais il les mérite. » - Alanna Nathanson, cofondatrice et directrice de la création, G&G.

Autres ressources

