Fleury Michon : Résultats semestriels 2023

FLEURY MICHON

Au premier semestre 2023, la situation économique est restée marquée par le contexte inflationniste avec notamment un cours du porc élevé. Dans ce contexte, Fleury Michon a poursuivi le déploiement de sa stratégie, dont les trois principaux axes sont le « Manger Mieux », la compétitivité et l’innovation. Le chiffre d’affaires a augmenté de +12,8%, en lien direct avec les ajustements de tarifs nécessaires et la reprise de notre business aérien. Aidé par des gains de productivité, le résultat opérationnel est en amélioration par rapport au premier semestre 2022 et redevient comparable en valeur absolue au niveau de performance du premier semestre 2021. Les investissements sont restés à un niveau élevé de 16,8 M€ sur le semestre, traduisant notre confiance dans notre business model. La situation de trésorerie reste satisfaisante et permet de maintenir nos investissements dans notre outil industriel et notre marque.

Pouzauges, le 12 septembre 2023, à 18 heures

Au cours du premier semestre 2023, Fleury Michon enregistre un chiffre d’affaires en progression de +12,8% par rapport au premier semestre 2022.

Le pôle GMS France enregistre une hausse de +11,4%. Cette croissance est tirée par les ajustements de tarifs appliqués depuis le 1 er juillet 2022, nécessaires pour compenser le choc inflationniste observé depuis mars 2022. Fleury Michon conserve ses positions de leader sur des marchés en léger repli au cours du premier semestre 2023, par rapport à la fin d’exercice 2022.

juillet 2022, nécessaires pour compenser le choc inflationniste observé depuis mars 2022. Fleury Michon conserve ses positions de leader sur des marchés en léger repli au cours du premier semestre 2023, par rapport à la fin d’exercice 2022. Le pôle International enregistre une croissance de +15,2%. L’activité de catering aérien poursuit sa reprise après 2 années fortement touchées par les restrictions liées à la Covid-19. Les sociétés Marfo (Pays-Bas) et Fleury Michon Amérique (Canada) poursuivent leurs efforts afin de redresser leurs activités et rentabilité, notamment par le développement de synergies commerciales.

Le pôle Ventes avec services continue la reprise de ses activités avec une croissance de +36,2% par rapport au premier semestre 2022.

La marge opérationnelle courante s’établit à 1,5% au cours du premier semestre 2023, contre -1,1% au premier semestre 2022. Cette nette amélioration s’explique principalement par les ajustements tarifaires qui n’ont commencé à s’appliquer qu’à partir du 1 er juillet 2022.

juillet 2022. Compte tenu de la volatilité persistante des marchés, aucune perspective chiffrée de l’atterrissage 2023 n’est communiquée à date.

Dans le cadre de son plan de réduction d’empreinte environnementale, Fleury Michon a inauguré le 10 juillet 2023, son premier site d’installation d’ombrières photovoltaïques.





RESULTATS SEMESTRIELS 2023

422,3 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES – PREMIER SEMESTRE 2023

6,1 M€ : RESULTAT OPERATIONNEL – PREMIER SEMESTRE 2023

1,2 M€ : RESULTAT NET – PREMIER SEMESTRE 2023

ELEMENTS DES COMPTES DE RESULTAT

IFRS (M€) – SEMESTRIELS* S1 – 2021 S1 – 2022 S1 - 2023 Chiffre d’affaires 341,7 374,5 422,3 Résultat opérationnel courant 6,7 -4,2 6,5 Marge opérationnelle courante 2,0% -1,1% 1,5% Résultat opérationnel 6,1 -4,6 6,1 Marge opérationnelle 1,8% -1,2% 1,4% Résultat financier -1,7 -1,7 -3,0 Impôt -2,7 2,9 0,0 Quote-part mise en équivalence 2,1 0,9 3,8 Résultat net des activités cédées ou abandonnées -0,1 - -5,7 Résultat net consolidé 3,6 -2,5 1,2 Marge nette 1,1% -0,7% 0,3%

PERFORMANCE COMMERCIALE

CHIFFRES D’AFFAIRES SEMESTRIELS

IFRS (M€)



S1-2021 S1-2022 S1-2023 Variations en % 2023 vs 2022 Pôle GMS[1] France 312,9 321,9 358,7 +11,4% Pôle International [2] 16,9 34,9 40,3 +15,2% Pôle Ventes avec services [3] 8,0 14,1 19,1 +36,2% Pôle Activités annexes [4] 3,8 3,6 4,3 +17,9% Total 341,7 374,5 422,3 +12,8%





[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Chiffre d’affaires à taux de change courant. [3] Le Pôle Ventes avec Services regroupe les activités Room Saveurs, Catering départ France, Santé, RHD. [4] Le Pôle Activités annexes regroupe des activités non stratégiques telles que la revente de co-produits issus des chutes de jambon de porc ou volaille

Le Pôle GMS France enregistre un chiffre d’affaires de 358,7 M€, soit une progression de +11,4% par rapport au premier semestre 2022. Sur un marché de la charcuterie affichant un léger déclin, les volumes de Fleury Michon sont en diminution. Depuis début 2023, malgré une conjoncture qui a impacté les arbitrages de consommation, Fleury Michon a conservé ses parts de marché.

L’activité Traiteur affiche un maintien des volumes sur un marché des plats cuisinés individuels en recul après deux années de progression. Ce rayon s’est montré sensible aux impacts de l’inflation. Fleury Michon continue de bénéficier de son savoir-faire et de la qualité reconnue de ses produits pour contenir l’impact baissier des marchés.

L’activité Surimi affiche une perte de volumes sur un marché en nette diminution. Dans un contexte inflationniste, le positionnement prix des différentes offres produits a profité aux marques distributeurs et marques premiers prix. L’évolution du chiffre d’affaires reste cependant positive, portée par les ajustements tarifaires.

La société Paso (préfous, mini-burgers, etc.) continue d’enregistrer une progression de son chiffre d’affaires (+7,2% par rapport au premier semestre 2022) après un exercice 2022 en forte croissance (+13,5% sur l’année pleine).

Le Pôle International, dont la principale activité correspond au catering aérien au départ de l’Amérique du Nord (Fleury Michon Amérique située au Canada) et de l’Europe (Marfo située aux Pays-Bas), continue d’afficher une progression, avec une hausse de +15,2% au cours du premier semestre 2023 (+18,2% à taux de change constant). L’exercice 2022 avait enregistré une nette hausse de +67,5% sur l’année pleine. Des synergies commerciales significatives sont en développement, avec notamment un nouveau partenariat entre Marfo/FMA et Air India, au départ de l’Europe et de l’Amérique du Nord à compter du second semestre 2023.

Le Pôle Ventes avec services affiche une forte progression de son activité de +36,2% durant le premier semestre 2023, après un exercice 2022 qui enregistrait une hausse de +58,1% sur l’année pleine. L’activité progresse sur ses trois principaux segments : la livraison de plateaux repas en entreprises (Room Saveurs), la production et commercialisation de plats cuisinés surgelés à destination des établissements de santé (RHD/santé), ainsi que le catering aérien au départ de la France.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

Le résultat opérationnel courant s’établit à 6,5 M€ au cours du premier semestre 2023 contre -4,2 M€ au cours du premier semestre 2022. La marge opérationnelle courante passe de -1,1% à 1,5%. Elle reste cependant inférieure à celle enregistrée au cours du premier semestre 2021, s’élevant à 2,0%. Le contexte économique reste en effet encore très impacté par la hausse générale des coûts de production (matières, énergies, etc.). Fleury Michon a cependant pu répercuter une partie de ces hausses de coûts à partir du 1er juillet 2022, permettant de redresser la rentabilité de l’entreprise à partir du second semestre 2022. Les efforts opérationnels restent nécessaires face à des coûts de production encore très élevés, dont le porc en très forte hausse sur le premier semestre 2023.

RESULTAT OPERATIONNEL

Le résultat opérationnel, d’un montant de 6,1 M€ à l’issue du premier semestre 2023, intègre pour -0,4 M€ l’amortissement de la clientèle de la société Marfo, acquise en juillet 2019. La situation au 30 juin 2023 ne nécessite pas la comptabilisation de produits ou charges non récurrents significatifs.

RESULTAT NET DES ACTIVITES CEDEES OU ABANDONNEES

Le résultat net des activités cédées ou abandonnées intègre principalement les coûts d’exploitation de la filiale Charcuteries Cuisinées de Plélan ainsi que le coût d’arrêt de cette activité. En tenant compte du Plan de Sauvegarde de l‘Emploi et de la meilleure estimation de la valeur d’une potentielle revente de ses actifs, Fleury Michon enregistre une perte de -5,7 M€.

Pour rappel, dans un contexte de forte diminution des activités opérées sur le site de la société Charcuteries Cuisinées de Plélan, Fleury Michon a décidé en février 2023 l’arrêt des activités, l’activation d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi concernant les salariés de la filiale, ainsi que la mise en vente du terrain et son bâtiment. Les activités ont cessé courant avril 2023, le Plan de Sauvegarde de l‘Emploi a été homologué par les autorités compétentes en juin 2023.

RESULTAT NET

Le résultat net est de 1,2 M€ au 30 juin 2023.

Le résultat financier inclut principalement le coût de l’endettement, et se dégrade par rapport à 2022, en lien avec l’augmentation des taux d’intérêts des crédits et du financement du programme de titrisation. La charge d’impôt, principalement liée à l’activité GMS France, est quasiment nulle.

Le résultat des sociétés mises en équivalence est de 3,8 M€ au 30 juin 2023 contre 0,1 M€ au 30 juin 2022. Il bénéficie de la très bonne dynamique de la société espagnole Platos Tradicionales (détenue à 50%). La société Frais Emincés (détenue à 50%) est déficitaire au 30 juin 2023. Les volumes restent encore trop faibles, très impactés par l’actuelle réduction du pouvoir d’achat des ménages.

FLUX DE TRESORERIE

Les opérations enregistrent un free cash-flow (**) de -3,6 M€, avec un niveau d’EBITDA (***) de 23,2 M€. Le free cash-flow est impacté par la hausse des stocks nets (-13,6 M€). Le niveau de stock est affecté au 30 juin 2023 par l’effet saisonnier des activités de Fleury Michon ainsi que la hausse des coûts d’achat. Le free cash-flow intègre également des investissements industriels pour -16,8 M€ (contre -12,4 M€ au premier semestre 2022).

Fleury Michon réaffirme ainsi sa feuille de route en termes d’investissements, notamment liés à sa capacité à innover.

Après prise en compte des flux des opérations financières et de financement, le solde de trésorerie s’élève à 112,3 M€ au 30 juin 2023 contre 107,7 M€ à l’ouverture de l’exercice, soit une augmentation de +4,7 M€.

PERSPECTIVES ATTERRISSAGE 2023

L’environnement économique reste encore fortement incertain, à l’image notamment du cours de certaines matières et des énergies qui ont affiché de fortes hausses durant le premier semestre 2023.

La situation financière de Fleury Michon restera fortement liée à sa capacité à ajuster rapidement les prix de vente de ses produits aux fluctuations des coûts de production.

A moyen terme, l’entreprise réaffirme sa confiance dans son modèle. Elle continuera à s’appuyer sur ses atouts pour développer ses activités : sa marque et sa notoriété, la qualité de ses produits et sa capacité d’innovation, l’engagement de ses équipes.

EVENEMENT – LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le 10 juillet 2023 Fleury Michon a inauguré son premier site d’installation d’ombrières photovoltaïques et concrétise l’engagement de l’entreprise pour limiter l’empreinte environnementale de ses activités. D’autres sites seront progressivement mis en service au second semestre 2023 et en 2024.

* Les comptes semestriels sont non audités.

** Free cash-flow : Flux de trésorerie générés par l’activité et disponibles après dépenses d’investissements incorporels et corporels.

*** EBITDA : Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations des actifs et avant provisions pour risques et charges.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

9 avril 2024 après bourse : Résultats annuels 2023

Contact communauté financière :

Philippe Teisseire, Directeur administratif & financier

infos.finances@fleurymichon.fr

Contact média :

Marianne - marianne.paul@maarc.fr – 06.61.71.96.20.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Les 3 500 collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

Pièce jointe