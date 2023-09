Les finalistes des prix Inspiration Nature 2023 : Dix ans d’hommage aux chefs de file canadiens de la nature 

OTTAWA, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Musée canadien de la nature dévoile avec bonheur les finalistes des prix Inspiration Nature 2023 et le lauréat du Prix d’honneur.



Le Musée marque cette fois le dixième anniversaire de ce programme national de prix. Dix ans à solenniser l’engagement des adultes, des jeunes, des associations à but non lucratif et des entreprises qui nous rapprochent de la nature et ouvrent la voie vers un avenir durable !

Les projets novateurs portés par les finalistes de cette année (voir la liste ci-dessous) sont d’une immense richesse et traitent d’une multitude de thématiques : sauvegarde des abeilles, protection des écosystèmes marins et d’eau douce, sensibilisation aux impacts environnementaux des humains, conception de peinture écologique, et plus.

Les prix se déclinent en six catégories : Jeunes (17 ans et moins), Adultes, Petites et moyennes organismes à but non lucratif, Grandes organismes à but non lucratif, Entreprises durables et Action communautaire. Les 21 finalistes pour 2023 seront célébrés le 16 novembre, lorsque les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie organisée par le Musée, qui est le musée national d’histoire naturelle et de sciences naturelles du Canada.

Danika Goosney, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature, s’en réjouit : « Depuis une décennie, avec le soutien de nos partenaires, nous mettons en lumière ces individus et collectifs canadiens qui œuvrent souvent dans l’ombre, et qui démontrent pourtant à quel point la préservation de l’environnement naturel est essentiel. Les finalistes de cette année illustrent une fois de plus comment l’innovation et la détermination peuvent avoir un impact tangible, que ce soit localement ou à l’échelle nationale. »

Les finalistes de 2023 sont franchement inspirants ! Les jeunes se font ambassadeurs écologiques et se distinguent par leurs projets scientifiques innovants. Les adultes nous ouvrent les yeux – et le cœur – sur la magnificence de la biodiversité, mobilisent les citoyens pour la sauvegarde des écosystèmes, et partagent leur passion pour la nature à travers des disciplines comme la photographie et l’architecture. Les associations et collectifs communautaires s’activent sur différents fronts : ils mettent la main à la pâte pour protéger la faune et les habitats naturels, forment des bénévoles et des citoyens-scientifiques, élaborent de nouveaux programmes éducatifs pour petits et grands. Enfin, les entreprises changent la donne en adoptant des pratiques durables et en développant des produits écologiques.

En plus de présenter les finalistes, le Musée décernera le Prix d’honneur de 2023. Cette année, cet insigne honneur reviendra à James Duncan, zoologue et fervent défenseur de la conservation des hiboux, résidant à Balmoral, au Manitoba.

Depuis de nombreuses années, James Duncan se consacre à la conservation de la biodiversité, tant à l’échelle locale qu’internationale. Il porte une attention particulière aux espèces menacées, notamment les hiboux. Il a rédigé à leur sujet de nombreux livres et plus d’une centaine d’articles. En sa qualité de zoologiste spécialisé dans la conservation et responsable des centres de données de conservation de la Saskatchewan et du Manitoba, James a, avec sa partenaire la zoologiste Patsy Duncan, bagué de nombreux hiboux et mené de nombreuses études approfondies à leur sujet. Ensemble, James et Patsy ont mené une étude sur les chouettes nocturnes du Manitoba, désormais poursuivie dans d’autres régions du Canada.

À la retraite, James Duncan a fondé « Discover Owls », proposant des démonstrations en direct avec des hiboux qui ont émerveillé près de 30 000 personnes – enfants et adultes confondus. Par ces initiatives, James a incarné sa conviction selon laquelle, bien que la recherche académique soit cruciale pour la conservation, le plus grand impact vient de l’interaction directe avec le public et de la possibilité de lui offrir des expériences concrètes et personnelles avec la nature.

Dans le cadre des prix Inspiration Nature, le Musée canadien de la nature tient à exprimer sa gratitude envers ses partenaires médiatiques, The Globe and Mail et The Walrus, ainsi que d’autres partenaires tels que l’Agence spatiale canadienne (pour la catégorie Adulte) et Savoir polaire Canada (pour la catégorie Action communautaire). Nous remercions également nos fiers commanditaires, Ontario Power Generation (pour la catégorie Organismes sans but lucratif, petite et moyenne) et Meta (pour la catégorie Entreprise durable). Le gala est parrainé par BDO Canada ltée et le cocktail est gracieusement offert par les Distilleries Dunrobin.

Le jury qui a sélectionné les finalistes se compose des membres suivants : Shelley Ambrose, ancienne directrice exécutive et coéditrice, The Walrus; Carolynn Beaty, directrice des subventions, The Sitka Foundation; Christine Beevis Trickett, directrice, Communication d’entreprise, Conservation de la nature Canada; Lynda Brown, Alumni Team Lead, Fondation Students on Ice; Kevin Chan, Global Policy Campaign Strategies, Meta Inc.; Michelle Chaput, directrice de la recherche et de l’éducation, Société géographique royale du Canada; Dolf DeJong, PDG, Zoo de Toronto;; Danika Goosney, PDG, Musée canadien de la nature; et Sarah Overington, directrice, promotion des sciences et du génie , Conseil de recherches en sciences naturelles en génie du Canada.

Les lauréats de chaque catégorie pour les prix Nature Inspiration recevront 5 000 $ qui peut être offert en tant que don à un programme de leur choix ou réinvesti dans le projet pour lequel on les a nominé. Pour plus de renseignements sur les prix Inspiration Nature, consultez nature.ca/prix .

Voici la liste des finalistes de 2023 :

Catégorie Jeunesse (17 ans et moins en date du 31 décembre 2022)

Clara Brown , Merrickville (Ontario) : défenseure de l’environnement, cheffe de projet et conférencière motivatrice ;

, Merrickville (Ontario) : défenseure de l’environnement, cheffe de projet et conférencière motivatrice ; Fiona Brown , Merrickville (Ontario): rédactrice sur les questions environnementales et ambassadrice de la jeunesse ;

, Merrickville (Ontario): rédactrice sur les questions environnementales et ambassadrice de la jeunesse ; Evan Howells , Whitehorse (Yukon) : champion des abeilles et participant primé à une expo-sciences ;

, Whitehorse (Yukon) : champion des abeilles et participant primé à une expo-sciences ; Emily Xu, Toronto (Ontario): innovatrice, créatrice d’une peinture écologique et instigatrice de Splash on Earth, une activité de renforcement communautaire.

Catégorie Adulte (18 ans et plus)

Paul Parent , Montréal (Québec) : photographe de la nature, spécialisé dans les insectes et leur diversité ;

, Montréal (Québec) : photographe de la nature, spécialisé dans les insectes et leur diversité ; Howard Rideout , Toronto (Ontario): architecte et chef de file du Projet Dorset, une réserve naturelle dans le district de Muskoka ;

, Toronto (Ontario): architecte et chef de file du Projet Dorset, une réserve naturelle dans le district de Muskoka ; Gail Wallin, Williams Lake (Colombie-Britannique): coordonnatrice environnementale et défenseure de la biodiversité ayant contribué à la formation du Conseil des espèces envahissantes de la Colombie-Britannique.

Catégorie Organismes sans but lucratif (petites et moyennes organisations)

Coalition canadienne pour la connaissance des océans , Victoria (Colombie-Britannique) : mise en œuvre de La terre, l’eau, l’océan et nous, stratégie canadienne pour la connaissance de l’océan ;

, Victoria (Colombie-Britannique) : mise en œuvre de La terre, l’eau, l’océan et nous, stratégie canadienne pour la connaissance de l’océan ; Living Lakes Canada , Nelson (Colombie-Britannique) : fer de lance communautaire coordonnant la surveillance des écosystèmes d’eau douce ;

, Nelson (Colombie-Britannique) : fer de lance communautaire coordonnant la surveillance des écosystèmes d’eau douce ; Initiative des actifs naturels , Victoria (Colombie-Britannique) : guide aidant les décideurs à identifier, gérer et protéger les actifs naturels tels que les terres humides ;

, Victoria (Colombie-Britannique) : guide aidant les décideurs à identifier, gérer et protéger les actifs naturels tels que les terres humides ; Fondation Surfrider du Canada, Victoria (Colombie-Britannique) : plaidoyer pour des législations visant l’élimination des déchets plastiques le long des plages et dans les océans.

Catégorie Organismes sans but lucratif (grandes organisations)

Goodwill Industries of Alberta , Edmonton (Alberta) : pratiques durables grâce auxquelles vêtements, meubles et autres biens sont récupérés et détournées des sites d’enfouissement ;

, Edmonton (Alberta) : pratiques durables grâce auxquelles vêtements, meubles et autres biens sont récupérés et détournées des sites d’enfouissement ; École élémentaire Pierre Elliott Trudeau , Gatineau (Québec) : programme d’immersion en plein air pour la maternelle, conforme au programme d’études provincial.

, Gatineau (Québec) : programme d’immersion en plein air pour la maternelle, conforme au programme d’études provincial. Toronto and Region Conservation Authority de Toronto (Ontario): conversion d’un corridor hydroélectrique en un pré florissant qui sera le plus grand parc urbain linéaire au Canada.

Catégorie Action communautaire

Le laboratoire de recherche sur l’adaptation climatique de Transition Salt Spring, Salt Spring Island (Colombie-Britannique) : recherche sur la résilience climatique du bassin versant (réduction des risques d’incendie, méthodes d’intervention) ;

Salt Spring Island (Colombie-Britannique) : recherche sur la résilience climatique du bassin versant (réduction des risques d’incendie, méthodes d’intervention) ; Don’t Mess with the Don ! Toronto (Ontario) ; conservation et utilisation récréative de la Don Valley et des ravins de Toronto ;

! Toronto (Ontario) ; conservation et utilisation récréative de la Don Valley et des ravins de Toronto ; Garde-rivière des Outaouais , Ottawa (Ontario) : mobilisation des citoyens et des scientifiques pour surveiller et rehausser l’utilisation durable de la rivière des Outaouais ;

, Ottawa (Ontario) : mobilisation des citoyens et des scientifiques pour surveiller et rehausser l’utilisation durable de la rivière des Outaouais ; Victoria Compost and Conservation Education Society, Victoria (Colombie-Britannique): promotion du compostage et de l’intendance des sols sains (programme Healing City Soils).

Catégorie Entreprises durables

Ecolopharm , Chambly (Québec) : emballages de médicaments respectueux de l’environnement;

, Chambly (Québec) : emballages de médicaments respectueux de l’environnement; Re4m Design et Fabrication , Ottawa (Ontario) : transformation de matériaux destinés aux sites d’enfouissement en créations sur mesure (meubles, signalisation, etc.) ;

, Ottawa (Ontario) : transformation de matériaux destinés aux sites d’enfouissement en créations sur mesure (meubles, signalisation, etc.) ; Stolat Hotels (sous le nom de Hyatt Place Ottawa West), Ottawa (Ontario): pratiques exemplaires, notamment en matière d’architecture durable et d’expérience client.



