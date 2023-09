Notifieds lösningar för PR, investerarrelationer och händelse kommer snart att finnas på svenska

STOCKHOLM, Sverige, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, en globalt betrodd teknikpartner för yrkesverksamma inom PR, investerarrelationer och marknadsföring, tillkännagav idag att företagets lösningar för PR, investerarrelationer (IR) och eventupplevelser kommer snart att finnas tillgängliga på svenska. Notified kommer dessutom att samla kommunikatörer till Stockholm Summit den 19 september 2023 för en paneldiskussion med fokus på ”AI-driven kommunikation: omvandla IR och PR för framtiden”, med talare från Geelmuyden Kiese Sweden, Vanessa Eriksson AB och Informatica.



”Vi är stolta över att introducera svenska versioner av alla Notifieds lösningar. Det gör det lättare för kommunikatörer i hela regionen att använde de innovativa och intelligenta verktyg som de behöver för att lansera och hantera effektfulla kommunikationskampanjer för företag”, sa Niina Nikkanen, försäljningschef för norden på Notified. ”Varumärken över hela världen förlitar sig på Notifieds plattform för att hantera sina kommunikationsstrategier – oavsett om det handlar om att övervaka lokal mediebevakning, hantera engagerande IR-webbplatser och -webbsändningar, skapa målgruppsinriktade medielistor eller generera utkast till pressmeddelanden med GlobeNewswires AI-drivna pressmeddelandegenerator.”

För att stödja varumärken över hela Sverige möjliggör Notifieds GlobeNewswire-plattform distribution till både lokala och globala outlets genom robusta georiktade branschlistor som spänner över OAM, Finansinspektionen och Nasdaq för reglerad kommunikation och ledande publikationer inom branscherna fordon, bioteknik och läkemedel, affärer, energi, finans, hälso- och sjukvård, fastigheter, telekommunikation och resor.

Notifieds närvaro i Sverige omfattar väletablerade sälj- och supportteam i både Malmö och Stockholm. Företagets lösningar hjälper företag att effektivt dela och förstärka sina berättelser – till kunder, investerare, anställda och media – från distribution av pressmeddelanden via GlobeNewswire till kvartalsrapporter, IR-webbplatser, bevakning av sociala medier, medieengagemang, webinarier och digitala upplevelser.

”AI omvandlar verktygen och rollerna inom PR och IR, och Notified är ett av de ledande företagen som leder denna omvandling”, säger Laura Lindholm, Senior Advisor, Corporate Communications and PR, Miltton. ”Jag är mycket glad över att delta i Notifieds Stockholm Summit för att diskutera en AI-driven framtid för IR och PR och de transformativa möjligheter och utmaningar som väntar.”

Du hittar mer information om Notifieds lösningar på: www.notified.com

Du kan registrera dig för Notifieds Stockholm Summit den 19 september 2023 på: https://insight.notified.com/stockholm-sept-summit-2023

Om Notified

Notified har åtagit sig att göra det enkelt för varumärken att skapa och dela kraftfulla berättelser med världen. Mer än 10 000 globala kunder från växande och börsnoterade företag till några av världens mest kända varumärken förlitar sig på våra prisbelönta lösningar i världsklass och våra engagerade kundtjänstteam.

Notifieds lösningar hjälper företag att effektivt dela och förstärka sina berättelser – för kunder, investerare, anställda och media. Från distribution av pressmeddelanden via GlobeNewswire till kvartalsrapporter, IR-webbplatser, bevakning av sociala medier, medieengagemang, webinarier och digitala evenemang – Notified har allt du behöver. Notified är en del av West Technology Group, LLC, som kontrolleras av filialer till vissa fonder som förvaltas av Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Notified har sitt huvudkontor i New York, USA.

Läs mer på www.notified.com eller följ oss på LinkedIn, Twitter, eller vår blogg.