CIRRO E-Commerce slaat de handen ineen met Trees for All om het traject van pakketbezorging in Europa milieuvriendelijker te maken

UTRECHT, Nederland, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO E-Commerce , een toonaangevende wereldwijde aanbieder van e-commerce logistieke oplossingen, is verheugd zijn partnerschap aan te kondigen met Trees for All , een door het CBF erkende liefdadigheidsinstelling voor milieuduurzaamheid.



Als officiële CO 2 -partner van Trees for All zal CIRRO E-Commerce bijdragen aan het gecertificeerde bomenplantproject in Bolivia, dat in het komende jaar zal compenseren voor 516 ton CO 2 -uitstoot en effectief de koolstofvoetafdruk zal verminderen die wordt geproduceerd door 2.000.000 pakketten binnen het Europese netwerk van CIRRO E-Commerce. Deze aanzienlijke inspanning markeert een doorslaggevende mijlpaal in de reis van CIRRO E-Commerce naar klimaatneutraliteit.

Op dit moment werkt CIRRO E-Commerce actief aan de ontwikkeling van een uitgebreid reductieplan om ervoor te zorgen dat het zijn klanten een volledig koolstof-gecompenseerde end-to-end pakketbezorgingservaring kan bieden. Afgezien daarvan worden er meer samenwerkingsinitiatieven met Trees for All voorbereid.

"We verwelkomen CIRRO E-Commerce graag in de Trees for All-familie en juichen zijn toewijding aan milieubehoud toe," zei Aletta Janssen, Relations Manager van Trees for All. "Met zijn bijdrage aan het Boliviaanse project kunnen we extra boeren erbij betrekken, verdere ontbossing van de Amazone voorkomen en hun financiële situatie verbeteren. Bovendien kunnen we met onze herbebossingsinspanningen het klimaat en de biodiversiteit beter beschermen."

Thijs Boots, Vice Managing Director en Head of Sales bij CIRRO E-Commerce Europe, was enthousiast over de vooruitzichten voor de toekomst en zei: "Trees for All, als non-profitorganisatie, is een betrouwbare en toegewijde partner van CIRRO E-Commerce en zal al onze donaties toewijzen aan boomplantinitiatieven. Daarbij is het principe 'Efficiency for good' diep geworteld in onze organisatie, en deze samenwerking is gebaseerd op onze inspanningen om de stroom van producten verantwoord te optimaliseren, met aandacht voor onze impact op middelen, mensen en de planeet die we delen."

Over CIRRO E-Commerce:

CIRRO E-Commerce is een e-commerce logistieke dienstverlener die zich inzet voor het leveren van naadloze, end-to-end, grensoverschrijdende logistieke diensten. Dankzij onze aanzienlijk sterke punten veranderen we het spel op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid, kostenefficiëntie, geavanceerde technologie en klantgerichtheid. Dit omvat een robuust transportsysteem, lokale teams van experts in de branche en een uitgebreide fysieke aanwezigheid in meer dan 30 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Australië.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

E-mail:

branding@cirroecommerce.com

Website:

www.cirroecommerce.com

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9bed0282-148f-4a75-9d0e-74dede2b1b1b