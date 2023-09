Comment Tape à l'Œil soutient sa croissance grâce à la digitalisation de ses factures fournisseurs !

Lyon, le 18 septembre 2023 – Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client annonce la conclusion d’un partenariat avec Tape à l'Œil. C’est pour soutenir sa croissance organique et se préparer à la facturation électronique obligatoire que l'enseigne spécialisée dans la mode pour enfants a choisi de s'allier avec l'éditeur de logiciels lyonnais. Ce rapprochement s'inscrit dans la volonté de Tape à l’Œil d'automatiser le traitement de leurs factures fournisseurs.

Digitaliser pour pérenniser son activité et aborder sereinement le cap de la réforme de la facturation électronique

Enseigne française de prêt-à-porter pour enfants créée en 1993, Tape à l'Œil fait partie du groupe familial Mulliez. Elle exploite plus de 300 magasins dans le monde, qui, avec son site web marchand, lui permettent de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 230 millions d’euros. La pandémie de Covid-19 ayant impacté l’efficience de son service comptable, l'entreprise a pris la décision d’automatiser et de moderniser son processus de réception-validation, de saisie et d’approbation des factures fournisseurs avant de passer à la numérisation des factures marchandises.

Auparavant, le traitement semi-automatisé des factures fournisseurs impliquait d’apposer un code-barre sur chaque document puis de les scanner un par un pour les envoyer en validation finale aux approbateurs. Avec la généralisation du travail à distance durant la crise sanitaire, cette approche a rapidement montré ses limites. Dans le même temps, l’augmentation organique des factures devait être anticipée en raison de l'ouverture d'une vingtaine de nouveaux magasins tous les ans. La conjonction de ces deux phénomènes et la nécessité d'anticiper l'échéance de la facturation électronique ont amené Tape à l'Œil à démarrer ce grand chantier de dématérialisation.

“Le confinement a véritablement accéléré notre démarche. Nous avons dû chercher une méthode simple et efficace pour que tout le monde puisse bénéficier du télétravail qui nous était imposé. Nous devions aussi anticiper la mise en œuvre de la loi relative à la facturation électronique obligatoire. Nous souhaitions également mieux valoriser nos métiers en permettant à nos équipes finance de délivrer un service de qualité tout en se concentrant sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.” Mickaël Crocquefer, chef de projet Omni-Commerce et Finances, Tape à l'Œil



Une gestion simplifiée des 40 000 factures fournisseurs en présentiel ou en mobilité

L’utilisation de la solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs a véritablement démarré en janvier 2023 après la formation des utilisateurs concernés. Il était primordial que chacun puisse facilement s’approprier l’outil. Cet accompagnement au changement, à toutes les étapes clés du projet, a été un critère de succès. Ce projet s’est avéré très bénéfique pour l’entreprise qui ne reviendra pas en arrière.

Parmi les effets positifs, la plateforme Esker a contribué à une valorisation interne des métiers, mais aussi à la rétention des talents puisque l’équipe finance de l’enseigne bénéficie maintenant d’une image moderne et dynamique. L’élimination d’un grand nombre de tâches manuelles grâce aux fonctionnalités de capture de données, de traitement automatisé et de workflow électronique intégrant des technologies d’IA a considérablement amélioré la productivité des équipes comptables et des approbateurs. De l’analyse des factures au pilotage de la performance, en passant par les fonctionnalités mobiles, les prises de décisions sont désormais plus rapides et plus fluides, au bureau comme à distance. L'engagement marqué d'Esker aux côtés de Tape à l'Œil, a contribué à bien identifier les objectifs et les étapes du projet. La solution s’est ensuite intégrée naturellement avec l’ERP de la société, Cegid XRP.

Malgré un volume toujours croissant de factures fournisseurs à gérer, Tape à l'Œil envisage l'avenir de son activité avec sérénité. Forte de son succès, l'enseigne de mode pour enfants compte étendre sa collaboration avec Esker aux factures de marchandises.

“Aujourd’hui, nous n’imprimons plus aucune facture. Nous avons demandé à nos fournisseurs qui nous envoyaient des factures papier de nous les faire parvenir sous forme de PDF via des adresses de courrier électroniques dédiées.” Abdelaziz Zaoua, chef de projet métier Finances, Tape à l'Œil.

À propos de Tape à l'Œil

Tape à l’Œil c'est le plaisir du client, de la mode et du commerce omnicanal à travers le monde !

Tape à l’œil offre depuis plus de 20 ans à ses clients, des collections de vêtements enfants de 0 à 16 ans, mode, colorés associant prix et qualité !

TAO fait la différence par un accueil pétillant et personnalisé et la capacité à offrir un large choix et un renouvellement fréquent de nos collections.

Entreprise omnicanal, la mode TAO est distribuée au travers de ses plus de 300 magasins implantés dans une dizaine de pays, dont la France, et de son site Web. Plus de 1000 collaborateurs sont réunis autour de l’enseigne TAO et sont animés par des valeurs d’entreprise fortes et fédératrices autour d’un même projet commun.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe