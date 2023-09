MacGregor on saanut yli 25 miljoonan euron tilauksen kappaletavaranostureista

CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 20.9.2023, KLO 14

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut merkittävän, yli 25 miljoonan euron tilauksen kappaletavaranostureista kymmeneen Aasiassa rakennettavaan 84 500 DWT kantavuuden yleisrahtialukseen.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Nosturit toimitetaan vuoden 2024 neljännen neljänneksen ja vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen välisenä aikana.

Tilaus sisältää yhteensä 40 nosturia, joiden nostokapasiteetti on 75 tonnia. Kaikki nosturit on yhdistetty maailmanlaajuiseen huoltotukeen ja varustettu aktiivisella turvajärjestelmällä mahdollisimman turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Asiakas valitsi MacGregorin nostureiden toimittajaksi suunnitteluosaamisen ja pitkäaikaisen hyvän yhteistyön ansiosta.

”Olen erittäin ylpeä luottamuksesta, jonka ansiosta telakka on valinnut meidät toimittamaan nostureita tähän tärkeään projektiin. Odotamme innolla korkealuokkaisten laitteiden ja palveluiden toimittamista”, sanoo Magnus Sjöberg, Merchant Solutions -yksikön johtaja, MacGregor.

Lisätietoja:

Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor

P. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com

Janna Wolin, Marketing and Communications Manager, MacGregor

P. +358 40 706 7022, janna.wolin@macgregor.com



MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 700 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite