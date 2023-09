COURTOIS SA: Rapports Semestriels au 30 juin 2023

COURTOIS SA

SA au Capital de 1.673.940 Euros

Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE

540 802 105 RCS TOULOUSE

Contact : accueil@courtois.fr

Site Internet : www.courtois-sa.com

*******

***





Communiqué de mise à disposition du



Rapport Financier Semestriel



Période de Référence du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (6 mois)





COURTOIS SA vous informe que le Conseil d’Administration du 20 septembre 2023 a approuvé le rapport financier et les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2023 et que vous pouvez consulter sur le site Internet «www. courtois-sa.com » sous les rubriques « Information règlementée » et « Communiqués financiers » les documents suivants :

Attestation du responsable Rapport semestriel d’activité Comptes du semestre écoulé présentés sous forme consolidée Rapport des commissaires aux comptes

Ces documents ont été transmis à l’AMF le 20 septembre 2023

A Toulouse,

Le 20 septembre 2023

Pièce jointe