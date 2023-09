ABN AMRO voornemens Ton van Nimwegen te benoemen als COO en lid van Executive Board

ABN AMRO is van plan Ton van Nimwegen (1969) te benoemen als Chief Operations Officer (COO) en lid van de Executive Board met ingang van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Bava) die zal worden gehouden op een nog te bepalen datum, voor een periode van vier jaar. De benoeming is onder voorbehoud van formele goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB).

Als COO wordt Ton van Nimwegen onder meer eindverantwoordelijk voor het versterken van de strategie executie en het aansturen van bank-brede administratieve en operationele processen, waaronder de afdeling Detecting Financial Crime en Customer Care en Operations. Dit in nauwe samenwerking met de andere leden van de Executive Board.

Ton van Nimwegen brengt bijna 30 jaar ervaring met zich mee in de bankensector waarvan de afgelopen 13 jaar in diverse nationale en internationale managementfuncties bij de Rabobank, meest recent als Chief Operating Officer. Daarvoor werkte hij 13 jaar bij ABN AMRO in onder andere Zuid-Afrika, Brazilië en Hong Kong. Ton van Nimwegen is getrouwd en heeft 2 kinderen.

ABN AMRO CEO Robert Swaak: ‘Ik ben enorm blij met de komst van Ton van Nimwegen. Met hem halen we een zeer ervaren leider binnen, die altijd pal staat voor zijn mensen en die een sterke focus heeft op operationeel leiderschap. Met zijn energie en leiderschapsstijl zal Ton een belangrijke rol spelen om onze klanten te kunnen bedienen als een persoonlijke bank in een digitale tijd.’

Met de benoeming van Ton van Nimwegen is de Executive Board (ExBo) van ABN AMRO compleet. Vanaf de volgende Bava wordt de samenstelling van de ExBo als volgt:

Robert Swaak - Chief Executive Officer

Ferdinand Vaandrager - Chief Financial Officer

Tanja Cuppen - Chief Risk Officer

Carsten Bittner - Chief Innovation & Technology Officer

Ton van Nimwegen - Chief Operations Officer

Annerie Vreugdenhil - Chief Commercial Officer Personal & Business Banking

Choy van der Hooft-Cheong - Chief Commercial Officer Wealth Management

Dan Dorner - Chief Commercial Officer Corporate Banking

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

