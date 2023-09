Mendus presenterar nya data vid CICON23 som stödjer den breda potentialen hos egenutvecklad cancervaccinplattform

Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU. ST), ett bioläkemedelsföretag med fokus på immunterapier som tar sig an tumöråterfall, kommer att presentera nya kliniska och prekliniska data avseende verkningsmekanismen för sitt ledande kliniska program vididencel vid CICON23, International Cancer Immunotherapy Conference i Milano, Italien. Data validerar ytterligare vididencels tänkta verkningsmekanism och visar att immunsvar som induceras av det cellbaserade cancervaccinet hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML) och äggstockscancer i stort sett är jämförbara. Detta stödjer potentialen för en bred tillämpning av vididencel i olika cancertyper. Posters med dessa data kommer att presenteras på CICON23 fredagen den 22 september och därefter finnas tillgängliga på bolagets hemsida.



"De dataset vi presenterar vid CICON validerar vårt vididencel-program ytterligare på två viktiga sätt. För det första fortsätter vi att belysa verkningsmekanismen för vididencel och lägger till data om hur antigenspecifika T-cellsvar efter administrering av vididencel utlöses via indirekta primingmekanismer. Detta gör vididencel lämplig som en färdig produkt och undviker de komplikationer som är förknippade med cellbaserade produkter som är beroende av tillgången på patientmaterial. För det andra pekar våra resultat, där jämförbara, robusta immunsvar mot flera tumörassocierade antigener observeras i olika tumörtyper, mot potentialen att använda vididencel som en terapeutisk grundstomme mer generellt för cancerpatienter i remission”, säger Jeroen Rovers, medicinsk chef på Mendus.

Den första datauppsättningen som presenteras vid CICON jämför immunsvaren som observerats i två aktiva kliniska prövningar som utvärderar vididencel, fas 2-studien ADVANCE II i AML-patienter i fullständig remission med mätbar restsjukdom (MDR) och fas 1-studien ALISON i äggstockscancerpatienter med hög risk för återfall efter tumrörreducerande kirurgi och cellgifter. Vaccininducerade svar (VIR) observerades hos 17 av 20 AML-patienter och i detta skede hos 6 av 7 utvärderbara äggstockscancerpatienter. Dessa svar var främst inriktade på tumörassocierade antigener (TAA) som uttrycks i vididencel-produkten, som exempelvis WT-1 och PRAME. Därutöver utvidgades immunsvaret hos patienter med äggstockscancer till att inkludera tumörassocierade antigener som överuttrycks i cancerceller men inte ingår i vididencels antigenrepertoar. I ADVANCE II-studien korrelerade antalet observerade vaccininducerade svar med kliniska svar och överlevnadsfördelar, vilket ännu inte kan fastställas för ALISON-studien.

Den andra datauppsättningen som presenteras vid CICON undersöker vididencels verkningsmekanism ytterligare och bygger på tidigare presenterade data. Dessa nya data genererades i samarbete med Institutionen för tumörimmunologi, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, vid Radboud University Medical Centre, i Nijmegen, Nederländerna. Det har tidigare visats att vididencel vid intradermal administrering absorberas av hudresidenta antigenpresenterande celler (APC), som samtidigt aktiveras för att förstärka immunsystemet. I en ny in vitro-studie undersökte Mendus och dess samarbetspartner även hur en sådan indirekt primingmekanism via APC kan resultera i aktivering av antigenspecifika T-celler.

Vididencel utvärderas för närvarande vid AML och äggstockscancer som en potentiell underhållsbehandling för att minska eller förhindra tumöråterfall. Vididencel är ett intradermalt vaccin som härrör från bolagets egenutvecklade leukemicellinje från DCOne-plattformen. I december 2022 presenterade bolaget positiva resultat från ADVANCE II-studien i AML vid American Society of Hematology (ASH) årsmöte. Analysen visade vididencels potential att kontrollera mätbar restsjukdom och inducera varaktig återfallsfri överlevnad hos majoriteten av patienterna. Mendus räknar med att presentera nästa överlevnadsuppdatering under fjärde kvartalet 2023. Dessutom räknar Mendus med att under H2 2023 starta en ny klinisk fas 2-studie som utvärderar kombinationen av vididencel med oral azacitidin, som för närvarande är det enda godkända läkemedlet för underhållsbehandling av AM. Detta som ett steg mot utveckling i pivotal fas.





Posterdetaljer:

Intradermal vaccination with a leukemic cell based cancer vaccine induces functional CD8 T-cell responses to common tumor antigens in patients with blood-borne and solid tumors

Hester J.T. van Zeeburg, Marco de Bruyn, Hans Nijman, Arjan A. van de Loosdrecht, Jeroen Rovers





The cell-based cancer vaccine vididencel triggers antigen-specific T cell responses via indirect priming mechanisms

Haoxiao Zuo, Jorn Kaspers, Gerty Schreibelt, Jolanda de Vries, Alex Karlsson-Parra och Satwinder Kaur Singh





