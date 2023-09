COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE UNE NOUVELLE MANETTE POUR PLAYSTATION®5

NACON ANNONCE UNE NOUVELLE MANETTE POUR PLAYSTATION®5

Avec la nouvelle manette REVOLUTION 5 PRO sous licence officielle PlayStation®, NACON offre aux joueurs PS5®, PS4™ et PC* une manette au design unique, dotée d'une technologie de pointe.

Lesquin (France), le 21 septembre 2023 – NACON, acteur majeur de l'édition de jeux vidéo et concepteur d'accessoires gaming premium, a le plaisir d'annoncer la future sortie d'une nouvelle manette sous licence officielle PlayStation. Avec plus de 6 millions de manettes NACON PS4 vendues depuis 2016, dont 1,6 million de sa gamme NACON Pro, les caractéristiques de ces manettes ont conquis de nombreux joueurs compétitifs et professionnels.

« Ce nouveau modèle de la gamme Revolution est le fruit de plusieurs années de développement et de la passion de NACON pour le gaming. Nous voulions créer la meilleure manette possible, une manette qui donnerait un avantage certain aux joueurs. La Revolution 5 Pro combine le meilleur de notre expertise, de l'innovation technologique et de l'ergonomie », déclare Yannick Allaert, Directeur de la division Accessoires chez NACON. « Je tiens à remercier Sony Interactive Entertainment, notre partenaire de longue date, qui nous a permis de développer ce produit de la meilleure façon possible. »

PROUESSES TECHNOLOGIQUES

La Revolution 5 Pro est l'aboutissement d'années de recherche et d’échanges constants avec les joueurs, amateurs et professionnels, sur les précédentes manettes NACON. Le résultat se concrétise en une manette unique en matière de design, d'ergonomie, de confort, de précision et d'innovation technologique. Parmi les nouveautés, la technologie Hall Effect offre une plus grande précision aux joysticks et aux gâchettes ainsi qu'une très longue durée de vie.

L’intégralité de la manette a également été conçu dans un souci de responsabilité environnementale. La possibilité de réparer et de remplacer des composants clés était une condition préalable lors de la phase de conception initiale.

Compatible PS5, PS4 et PC*, utilisable sans fil ou en mode filaire, la Revolution 5 Pro sous licence officielle sera l'alliée parfaite des joueurs compétitifs en recherche de performances élevées. En plus d'être entièrement personnalisable pour s’adapter à chaque joueur, la manette peut être utilisée pendant plus de 10 heures avant d'être rechargée. Autre avantage pour les joueurs : elle peut être connectée aux casques sans fil via Bluetooth et aux casques filaires via une prise jack au format 3,5 mm.

La Revolution 5 Pro de NACON sera disponible en octobre 2023.

Découvrez le trailer de la manette ici : https://youtu.be/Q03fsN8Bbeo

Découvrez toutes les caractéristiques techniques sur https://www.nacongaming.com/revolution-5-pro



A propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

“PlayStation”, “PS4”, “PS5” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

*PC compatibility not tested or endorsed by Sony Interactive Entertainment.

