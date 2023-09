Quadient devient le partenaire exclusif d’Auchan France pour le retrait de colis multi-transporteurs dans plus de 400 magasins en France

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur de réseaux ouverts de consignes colis automatiques dans le monde, annonce être le nouveau partenaire exclusif d’Auchan France, enseigne majeure de la grande distribution, pour équiper plus de 400 hypermarchés et supermarchés en France avec ses consignes intelligentes en réseau ouvert.



Par son architecture agnostique multi-transporteurs, la solution Parcel Pending by Quadient peut s’interfacer avec les systèmes de traçabilité de tous les transporteurs, ce qui sécurise les dépôts de colis et permet de notifier automatiquement les destinataires dès que leur colis est livré dans un casier. Déjà prêtes à accueillir les colis de Relais Colis et UPS, ces unités permettront à Auchan de proposer aux autres acteurs du transport d’accéder à son réseau étendu d’hypermarchés et supermarchés pour la livraison des colis de leurs clients. Cela garantira un service plus complet, plus efficace et très pratique qui facilitera encore l’expérience des clients en magasins, tout en simplifiant le quotidien des équipes.

Basile Guérin, Directeur Innovation et Partenariats Stratégiques chez Auchan France : « Nous sommes fiers d'accélérer notre collaboration avec Quadient, un des leaders mondiaux de la consigne colis automatique. Cela s'inscrit dans notre volonté de nous entourer des spécialistes dans leurs domaines pour proposer les meilleurs services à nos clients et une expérience de courses réinventée et adaptée à leurs besoins et attentes ».

Ce partenariat permet à Quadient de développer un réseau de qualité très attractif, par l’accès exclusif à des points de livraison « premium » parfaitement situés dans des zones urbaines à forte densité. Confrontés à des défis de taille dans ces zones –nombre important de colis, congestion routière, saturation des points relais traditionnels, notamment en période de pics– les transporteurs pourront ainsi accéder à une infrastructure partagée de qualité sur des zones stratégiques, et réduire leurs coûts logistiques, leurs émissions de CO2 et leurs délais de livraison, ce qui améliore la satisfaction client.

« Le réseau de livraison et retrait automatisé que nous proposons rationalise à la fois le dernier et le premier kilomètre de manière véritablement durable sur le long terme, respectueuse de l'environnement et de l’expérience consommateur » explique Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « Nous sommes ravis qu’Auchan France ait fait le choix de notre réseau pour proposer améliorer l’expérience de ses clients. Nous nous efforçons de nouer de nouveaux partenariats significatifs qui contribueront à développer davantage un usage partagé de nos points de retrait, focalisés sur l’expérience utilisateur, la durabilité et la réduction des coûts sur l’ensemble de la chaîne de gestion des colis ».

Le partenariat entre Auchan France et Quadient incarne l'engagement des deux entreprises à repenser l'expérience client et à relever les défis logistiques contemporains, tout en maintenant la qualité de service qui fait leur réputation. Quadient poursuit le déploiement de son réseau en France, fort de ses partenariats stratégiques, de son expérience et du succès de ses réseaux ouverts au Royaume-Uni et au Japon. A ce jour, l’entreprise compte déjà une base installée de 18 900 unités dans le monde.

Pour en savoir plus sur les bénéfices du réseau ouvert Parcel Pending by Quadient, rendez-vous sur https://www.parcelpending.com/fr/markets/open-locker-network/ .

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06 45 33 72 18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06 15 86 94 18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièce jointe