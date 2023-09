Aarhus, den 21. september 2023

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 18/2023

AGF A/S – årsrapport 2022/23: Tocifret millionoverskud femte år i streg

Bestyrelsen for AGF A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens årsrapport for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

Koncernens resultat før skat er et overskud på 15 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger for regnskabsåret.

Omsætningen er faldet fra 189 mio. kr. til 178 mio. kr. Den væsentligste årsag er et fald i anden omsætning fra 35 mio. kr. til 15 mio. kr., som primært kan henføres til, at der ikke er afholdt stadionkoncerter, som det var tilfældet samme periode sidste år. Derudover kan faldet henføres til ophør af forpagtningsaftalen med Aarhus Kommune d. 31. december 2022, som har givet et fald i udlejningsvirksomhed fra 11 mio. kr. til 6 mio. kr. Omsætningen har været positivt påvirket af Entre- og tv-indtægter, der stiger fra 28 mio. kr. til 35 mio. kr. samt Arrangementer, billetsalg, der stiger fra 6 mio. kr. til 12 mio. kr. Det kan primært henføres til det høje tilskuertal.

Koncernens eksterne omkostninger er faldet med 13 mio. kr. fra 81 mio. kr. i 2021/22 til 68 mio. kr. i 2022/23. Dette omkostningsfald kan primært henføres til administrationsomkostninger, som er faldet fra 25 mio. kr. til 11 mio. kr. Ovenstående fald kan i væsentlig grad henføres til faldende omkostninger som følge af ingen afholdelse af stadionkoncerter samt ophør af forpagtningsaftalen med Aarhus Kommune.

Personaleomkostninger er steget med 2 mio. kr. fra 97 mio. kr. i 2021/22 til 99 mio. kr. i 2022/23. Stigningen kan henføres til øgede udgifter til den sportslige sektor, herunder også omkostninger til øget fokus på scouting i Talentafdelingen.

Af- og nedskrivninger er på samme niveau som samme periode sidste år, 27 mio. kr. i 2021/22 og 27 mio. kr. i 2022/23.

Andre driftsindtægter er faldet med 7 mio. kr. fra 36 mio. kr. i 2021/22 til 29 mio. kr. i 2022/23, hvilket kan henføres til et fald på 29 mio. kr. vedr. kompensation fra offentlige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19, og en stigning i salg af kontraktrettigheder på 22 mio. kr.

Koncernens likviditetsberedskab inkl. værdipapirer pr. 30. juni 2023 udgør 102 mio. kr. i forhold til 70 mio. kr. året før.

Egenkapitalen er netto steget med 65 mio. kr. til 166 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 79 %. Nettostigningen kan henføres til årets resultat samt én rettet emission.

Der er i regnskabsåret 2022/23 gennemført én rettet aktieemission, der har udvidet egenkapitalen med 43 mio. kr. i form af B-aktier og tilført 43 mio. kr. i kontanter efter fradrag af emissionsomkostninger.

Pengestrømme fra den primære drift er ÷8 mio. kr. mod 45 mio. kr. året før. De samlede pengestrømme er 28 mio. kr. mod ÷17 mio. kr. året før. Korrigeret for køb og salg af værdipapirer er koncernens pengestrømme for regnskabsåret 28 mio. kr. mod 11 mio. kr. året før.

Forventninger

For regnskabsåret 2023/24 forventer koncernen fortsat et positivt resultat før skat på mellem 65 og 80 mio. kr.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Efter balancedagen er fondsbørsmeddelelse nr. 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023 og 16/2023 offentliggjort. Meddelelserne beretter om salg af kontraktrettighederne på Yann Aurel Bisseck til den italienske klub FC Internazionale Milano, Adam Daghim til den østrigske klub FC Red Bull Salzburg og Thomas Kristensen til den italienske klub FC Udinese Calcio, samt positive økonomiske forventninger til regnskabsåret 2023/24. Der er ikke indtrådt andre væsentlige begivenheder efter balancedagen.

Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:

”Vi noterer med tilfredshed, at vi for femte år i træk kommer ud med et tocifret millionoverskud. Bag resultatet gemmer der sig en række positive historier: Bronzemedaljer i 3F Superligaen, rekordhøjt tilskuerfremmøde, en sponsoromsætning, der er helt i top i Skandinavien, og relativt høje transferindtægter. Hele vores forretning er inde i en god gænge, og løbende tager vi positive skridt i den rigtige retning med afsæt i vores strategi og med uvurderlig opbakning fra samarbejdspartnere, sponsorer, aktionærer og fans. Vi har store infrastrukturelle projekter i gang, og de skal bidrage til at accelerere udviklingen yderligere sportsligt og kommercielt, så vi med tiden kan etablere os blandt de bedste fodboldklubber i Skandinavien”

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:

”Vi har en stærk økonomi, der dels giver os musklerne til at foretage de nødvendige strategiske investeringer, dels polstrer os fornuftigt til den kommende tid, hvor vi står foran en række ekstraordinære omkostninger både i forbindelse med opførelsen af akademiet på Fredensvang, etablering af et midlertidigt stadion, hvor vi skal spille i halvandet år, og ved indflytningen på det nye stadion. Det er ambitiøse projekter, der vil skabe afgørende forudsætninger for, at vi kan udbygge vores forretningsområder til det fulde potentiale. Men vi må ikke glemme, at der venter os store udfordringer i de kommende år, og det er altafgørende, at alle i og omkring AGF fortsat holder det rette fokus, trækker i samme retning og arbejder hårdt for at få det optimale ud af de givne rammer.”



______________

For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010 3700 eller administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274 8685.

Med venlig hilsen

AGF A/S

