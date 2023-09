Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Periode van 14 september 2023 tot 20 september 2023

Op 28 juli 2023 kondigde Bekaert de start aan van de zevende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 30 miljoen (de Zevende Tranche). Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 14 september 2023 tot 20 september 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 66 932 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de zevende tranche van het Programma gedurende de periode van 14 september 2023 tot 20 september 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 14 september 2023 Euronext Brussels 8 672 42,62 42,76 42,46 369 601 MTF CBOE 3 152 42,62 42,72 42,48 134 338 MTF Turquoise 779 42,61 42,68 42,52 33 193 MTF Aquis 958 42,63 42,70 42,50 40 840 15 september 2023 Euronext Brussels 11 019 42,56 42,80 42,40 468 969 MTF CBOE 4 320 42,57 42,80 42,36 183 902 MTF Turquoise 1 036 42,57 42,76 42,40 44 103 MTF Aquis 1 279 42,57 42,88 42,34 54 447 18 september 2023 Euronext Brussels 5 286 42,03 42,28 41,88 222 171 MTF CBOE 1 472 42,04 42,30 41,88 61 883 MTF Turquoise 425 42,03 42,26 41,88 17 863 MTF Aquis 584 42,02 42,26 41,86 24 540 19 september 2023 Euronext Brussels 7 570 42,09 42,28 41,92 318 621 MTF CBOE 2 755 42,09 42,28 41,86 115 958 MTF Turquoise 743 42,08 42,26 42,00 31 265 MTF Aquis 823 42,09 42,26 41,98 34 640 20 september 2023 Euronext Brussels 10 292 42,43 42,62 42,08 436 690 MTF CBOE 3 729 42,43 42,66 42,00 158 221 MTF Turquoise 950 42,44 42,60 42,06 40 318 MTF Aquis 1 088 42,44 42,66 42,06 46 175 Totaal 66 932 42,40 42,88 41,86 2 837 738

Op 20 september 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 941 184 eigen aandelen aan, of 5,26% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage