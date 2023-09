EQUASENS : bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2023

Villers-lès-Nancy, le 25 septembre 2023 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL S1-2023 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 1 422

Solde en espèces: 254 752,83€

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 29 082 titres 2 217 328,08 € 1 820 transactions VENTE 30 666 titres 2 349 681,91 € 2 066 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 3 006

- Solde en espèces : 122 276,70 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 2 219

- Solde en espèces : 50 000,00 €.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative au renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, lesquelles dispositions se substituent à la précédente Décision de l’AMF n° 2018-01.

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échanges de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directrice Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDT

Tél. 03 83 15 90 67 – frederique.schmidt@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 820 29 082 2 217 328,08 2 066 30 666 2 349 681,91 02/01/2023 2 25 1882,5 18 217 16362,41 03/01/2023 0 0 0 15 248 18907,59 04/01/2023 3 50 3920 17 245 18996,71 05/01/2023 35 422 32537,59 2 30 2349 06/01/2023 17 258 19516,31 8 49 3704,5 09/01/2023 0 0 0 20 257 19520,2 10/01/2023 14 191 14586,99 4 65 4997 11/01/2023 1 1 76 33 432 33545,02 12/01/2023 13 262 21118,9 19 306 24762,99 13/01/2023 1 15 1240,5 19 232 19059,19 16/01/2023 16 322 26588,51 10 198 16502,29 17/01/2023 20 262 21303,8 9 95 7753,3 18/01/2023 17 143 11564,8 17 177 14356,4 19/01/2023 11 254 20403,59 6 25 2027 20/01/2023 10 120 9559,7 17 175 14051,1 23/01/2023 14 150 11972,3 12 145 11635,5 24/01/2023 29 406 31870,31 0 0 0 25/01/2023 20 316 24271,39 2 50 3872 26/01/2023 16 167 12557,2 24 274 20839,81 27/01/2023 19 188 14227,71 14 128 9704 30/01/2023 15 197 14774,09 11 173 13056,9 31/01/2023 21 248 18467,69 10 131 9787,7 01/02/2023 6 58 4317,1 14 143 10698,4 02/02/2023 2 50 3725 30 465 35617 03/02/2023 10 218 17201,2 39 472 37808,8 06/02/2023 19 292 22762,89 5 80 6216 07/02/2023 17 224 17254,41 25 293 22658,39 08/02/2023 2 13 1017,9 14 316 24783 09/02/2023 0 0 0 25 396 31604,01 10/02/2023 14 132 10597 21 253 20405,59 13/02/2023 9 134 10800 10 136 11020,9 14/02/2023 37 446 35716,88 8 129 10310,51 15/02/2023 23 307 24853,19 20 190 15357,09 16/02/2023 36 501 40234,41 18 257 20747,71 17/02/2023 16 149 11737,7 10 122 9570,4 20/02/2023 13 251 19510,81 13 184 14372,9 21/02/2023 6 130 10186,5 14 231 18185,2 22/02/2023 25 396 31111,3 15 182 14269 23/02/2023 16 215 16854,71 21 264 20823,71 24/02/2023 15 261 20414,69 15 166 13011,59 27/02/2023 6 179 13969,8 22 402 31596,72 28/02/2023 23 192 15048,81 8 101 7957,8 01/03/2023 22 303 23620,61 2 20 1570 02/03/2023 22 257 19844,1 4 86 6670,2 03/03/2023 13 226 17259,8 14 155 11877,7 06/03/2023 13 290 21859,5 5 110 8342 07/03/2023 20 244 17929 0 0 0 08/03/2023 17 205 14799,4 22 273 19784,69 09/03/2023 13 166 11971,11 11 129 9305 10/03/2023 18 186 13265,89 20 230 16439,8 13/03/2023 14 247 17520,99 17 344 24437,42 14/03/2023 5 77 5475,9 24 294 21146,8 15/03/2023 19 260 18620,6 27 365 26276,39 16/03/2023 10 239 17172,39 36 425 30843,4 17/03/2023 29 439 31763,01 11 123 9014,2 20/03/2023 9 167 11879,7 27 495 35554,22 21/03/2023 4 176 12548,8 12 267 19361,51 22/03/2023 7 111 8120,7 21 217 15914 23/03/2023 22 270 19658,11 15 239 17426,71 24/03/2023 13 267 19380,41 24 506 36989,81 27/03/2023 18 220 16399 19 296 22313,9 28/03/2023 28 531 38602,21 3 65 4888 29/03/2023 1 3 214,8 18 467 33985,18 30/03/2023 7 109 7946 28 393 28920,2 31/03/2023 29 509 37019,42 0 0 0 03/04/2023 18 390 27912,69 8 119 8603,8 04/04/2023 13 263 18620,9 14 205 14711,01 05/04/2023 17 186 13112,59 15 183 12967,6 06/04/2023 11 185 13071,69 10 206 14629,5 11/04/2023 8 216 15261 23 267 18994,3 12/04/2023 19 330 23450,3 20 261 18656,41 13/04/2023 23 375 26530,2 19 313 22284,91 14/04/2023 1 30 2136 20 313 22587,3 17/04/2023 3 75 5445 16 254 18594,2 18/04/2023 13 199 14595,99 12 179 13193 19/04/2023 9 125 9172 17 226 16649,4 20/04/2023 31 552 39975,01 8 89 6488,5 21/04/2023 14 185 13324,61 32 279 20202,31 24/04/2023 15 162 11728,49 7 170 12385,61 25/04/2023 20 318 22837,2 6 144 10304,01 26/04/2023 24 325 23191,51 21 378 27086,69 27/04/2023 19 432 30918,2 25 323 23222,09 28/04/2023 25 257 18395,91 14 195 13957,59 02/05/2023 31 481 34223,39 13 196 14005 03/05/2023 6 75 5327,5 24 349 24958,49 04/05/2023 27 410 29251,29 9 148 10619,7 05/05/2023 5 40 2852 36 481 34435,22 08/05/2023 0 0 0 24 358 26127,41 09/05/2023 16 415 30365,59 0 0 0 10/05/2023 7 82 5981,8 37 698 51980,97 11/05/2023 17 293 22202,9 17 264 20093,81 12/05/2023 7 168 12755,8 12 259 19824,51 15/05/2023 24 421 32063,91 4 71 5495,4 16/05/2023 3 20 1526 29 372 28480,51 17/05/2023 15 234 17819,59 17 230 17579,41 18/05/2023 16 186 14200,39 15 165 12638,51 19/05/2023 27 382 28895,28 13 190 14392,01 22/05/2023 18 265 20003 24 230 17503,81 23/05/2023 24 414 30913,59 2 41 3077,1 24/05/2023 9 142 10508,5 33 509 37989,98 25/05/2023 11 155 11588,99 19 160 12060,61 26/05/2023 9 202 15122,99 18 270 20353,9 29/05/2023 1 40 3036 4 55 4203 30/05/2023 14 382 28939,1 18 294 22373,69 31/05/2023 4 124 9446,61 14 285 21885,41 01/06/2023 1 20 1564 30 599 47258,28 02/06/2023 11 207 16398,29 31 444 35328,19 05/06/2023 24 524 42179,38 13 401 32444,19 06/06/2023 17 388 31128,19 6 146 11755,5 07/06/2023 17 421 33576,31 27 305 24353,3 08/06/2023 8 260 20650,99 46 614 49230,89 09/06/2023 19 333 26786,19 7 141 11348,91 12/06/2023 3 130 10418,01 24 476 38576,28 13/06/2023 6 160 13192,99 16 258 21388,3 14/06/2023 3 52 4346,6 16 233 19528,41 15/06/2023 23 263 21856,8 19 253 21109,61 16/06/2023 11 270 22562,01 16 366 30713,29 19/06/2023 33 529 43773,11 0 0 0 20/06/2023 11 297 24345,09 15 192 15819,21 21/06/2023 3 87 7185,5 7 126 10426,4 22/06/2023 37 582 47214,28 4 28 2259,1 23/06/2023 24 399 31792,8 18 430 34456,42 26/06/2023 13 290 23137,51 20 217 17384,3 27/06/2023 1 1 80,1 20 246 19854,09 28/06/2023 32 528 42565,09 21 319 25813,1 29/06/2023 1 2 162 27 598 49464,59 30/06/2023 6 156 13083,7 20 612 51706,41

Pièce jointe