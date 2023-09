25. september 2023



Meddelelse nr. 39

Status for Selskabets tilgodehavende fra Portinho S.A.

I det konsoliderede regnskab (med datterselskabet Reponex Pharmaceuticals A/S) pr. 30. juni 2023 har Selskabet et tilgodehavende hos Portinho S.A., der er indregnet til dagsværdi i henhold til IFRS regnskabsreglerne om reverse take-over, med en værdi på 62,8 mio. kr.

Indregningerne i det konsoliderede regnskab såvel som i Selskabets regnskab er baseret på, at tilgodehavendet udgør 9,55 mio. EUR med tillæg af renter.

Selskabets bestyrelse og direktion har fortsat en tæt dialog med ledelsen i Portinho S.A. På baggrund af denne dialog og de oplysninger, der er modtaget fra Portinho S.A., er det forventningen, at tilgodehavendet vil blive tilbagebetalt inden for kort tid og formentlig senest december 2023.

Kapitalforhold

Selskabet har til en række finansielle kreditorer herunder Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Nykredit A/S og private långivere afgivet sikkerhed i tilgodehavendet hos Portinho S.A. Forfaldstidspunkterne, for de gældsposter der har sikkerhed i Portinho tilgodehavendet, vil uagtet ovenstående følge indgåede afviklingsplan.

Som følge af udskydelsen af betalingen fra Portinho S.A. arbejder Selskabet på en mulig bridge finansiering sammen med eksisterende aktionærer.

For yderligere information, kontakt venligst:

Thomas Kaas Selsø, adm. direktør i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 4022 2114

Christian Vinding Thomsen, bestyrelsesformand i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222

