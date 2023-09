Selgus Kodulahe järgmise etapi arhitektuurikonkursi võitja

Arco Vara Kodulahe arenduse järgmises etapis aadressil Soodi 6 valmib kolm erinevat tüüpi kortermaja, kus on kokku vaid 60 korterit ja kolm äripinda.

Arhitektuurikonkursi võitjaks osutus Apex Arhitektuuribüroo kavand UKAUKA. Võidutöö autorid olid Taavi Lõoke, Kristi Järvik, Liispet Viira, Ove Oot ja Ingrid Kaur.

Arco Vara tegevjuht Miko-Ove Niinemäe: „Jään kindlaks oma põhimõttele, et kvaliteetne elukeskkond on ehitusmahtudest olulisem. Arhitektuurikonkursi võidutöö üheks väljapaistvamaks osaks on mitmed katuseterrassid, mis loovad visuaalse astmelisuse efekti ning vähendavad hoonestuse massiivsust. Kinnistu lõunaküljele rajatav park-väljak lisab väärtust ka kohalikule kogukonnale.“

Soodi 6 ehituse ja korterite müügi algus on planeeritud 2024. aasta esimesse poolde ja ehituse valmimine 2025. aastasse. Investeeringu suuruseks on arendaja kavandanud 20 miljonit eurot. Objekti peatöövõtjaks on Arco Vara tütarfirma Arco Tarc.





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

+372 6144 630

tiina.malm@arcovara.com