Un nouveau programme CPA, conçu avec des leaders autochtones, pour aplanir les obstacles à la profession

TORONTO, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la toute première fois, des candidats autochtones peuvent devenir CPA en suivant un programme spécialisé, adapté à leur contexte et à leur culture.



Le programme d’études pour les membres des communautés autochtones – résultat d’une collaboration entre AFOA Alberta, l’École de gestion CPA de l’Ouest et CPA Canada – vise à aplanir les obstacles systémiques qui freinent ces apprenants et à accroître la représentation autochtone en comptabilité.

Ce programme, le premier du genre dans le monde, a été élaboré grâce à l’apport d’experts CPA des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

« Pour les candidats d’origine autochtone, se reconnaître dans les textes et la matière en comptabilité a du retentissement. Leur identité s’en trouve validée, leur culture et leurs traditions aussi », affirme Robert Andrews, Ph. D., CPA, CMA, codirecteur du projet et directeur général d’AFOAAlberta, membre de la tribu des Blood.

« Se reconnaître dans le contenu, c’est comme se voir dans un miroir pour la première fois. » Selon Maureen Moneta, CPA, une membre de la Nation métisse de l’Alberta qui siège au Conseil d’administration de CPA Alberta, le but premier du programme n’est pas d’aider les Autochtones. « Il faut absolument comprendre que l’inclusion d’un plus grand nombre de membres des communautés autochtones au sein de la profession aura des retombées bénéfiques pour les CPA, pour les acteurs de l’écosystème élargi, et pour les intéressés du milieu des affaires », précise-t-elle. « Inclure pleinement les voix des personnes autochtones, c’est non seulement aider les communautés autochtones, mais aussi enrichir la collectivité. »

Le programme vise trois objectifs : accroître l’inclusion de membres des communautés autochtones au sein de la profession comptable; améliorer la situation socioéconomique de ces communautés; et protéger et servir la population canadienne.

Sa création s’inscrit dans les démarches entamées par la profession afin de donner suite à l’appel à l’action 92 de la Commission de vérité et réconciliation, qui demande aux entreprises de concrétiser les efforts de réconciliation, notamment en s’assurant que les Autochtones bénéficient d’un accès équitable à l’emploi et à la formation.

Dans l’esprit du partage des savoirs, cher aux communautés autochtones, une bonne partie du contenu des cours et des conclusions tirées de leur prestation seront mis gratuitement à la disposition des établissements d’enseignement supérieur qui offrent des cours en comptabilité au pays. Les partenaires du programme et les experts autochtones en sont à travailler sur les deux prochains cours qui seront donnés aux étudiants autochtones en janvier 2024, à savoir le cours d’introduction à la comptabilité de gestion et le module commun 2.

