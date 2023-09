Concentrix e Webhelp Concluem União, Criando um Líder Global de CX Diversificado, Bem-posicionado para o Crescimento

NEWARK, Califórnia, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), fornecedora líder global de serviços e tecnologias de experiência do cliente (CX), anunciou hoje que encerrou sua união com a Webhelp e que a integração das duas empresas está em andamento. Enquanto não decidir sobre o nome permanente, a empresa conjunta usará o nome comercial Concentrix + Webhelp.



Essa combinação posiciona ainda mais a Concentrix + Webhelp como líder global em CX, com uma ampla gama de soluções de IA generativa, recursos digitais e serviços de alto valor. Também fortalece sua proposta de valor completo de CX, com uma das pegadas globais mais robustas e equilibradas do setor para ajudar as melhores marcas do mundo a transformar as experiências dos clientes e atingir seus objetivos de negócios.

“Estou animado em embarcar nesta nova jornada conjunta e acredito que, com a união dos nossos pontos fortes, estamos posicionados de forma única para redefinir a indústria e projetar, construir e administrar o futuro da CX para nossos clientes incríveis e valiosos. Quero agradecer aos nossos visionários em todo o mundo que tornaram isso possível. Estou realmente honrado em trabalhar com uma equipe tão diversificada e talentosa”, disse Chris Caldwell, CEO da Concentrix + Webhelp.

A empresa também recebe dois novos membros no Conselho de Administração, Olivier Duha e Nicolas Gheysens. Olivier é empreendedor, filantropo, cofundador e ex-CEO da Webhelp e atuará como Vice-Presidente do Conselho. Nicolas é sócio do Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”), o maior acionista da empresa após a união Concentrix + Webhelp, com vasta experiência em investimentos e conselhos, apoiando o crescimento de empresas grandes e bem-sucedidas em toda a Europa.

“Temos a sorte de adicionar ao nosso Conselho pessoas com habilidades e experiências tão profundas no setor de experiência do cliente. Com a inclusão de Olivier e Nicolas, expandimos nossa experiência internacional na liderança de grandes e complexas empresas multinacionais em um caminho bem-sucedido de crescimento”, disse Kathryn Marinello, Presidente do Conselho da Concentrix.

Esta união é um momento marcante, pois reúne dois líderes de mercado reconhecidos com culturas, pegada, capacidades e visão de crescimento complementares em mais de 70 países. No fechamento do mercado, a transação foi avaliada em aproximadamente US $ 4 bilhões, incluindo a dívida líquida.

Olá, somos uma fornecedora líder global de soluções e tecnologia de experiência do cliente (CX). Criamos jornadas visionárias que estão mudando o mundo para algumas das melhores marcas do globo. Todos os dias, projetamos, construímos e executamos CX que ajuda as marcas a crescer em todo o mundo e no futuro. Seja uma solução específica ou a jornada completa — nós temos tudo sob controle. Somos os pensadores estratégicos que projetam experiências que definem a marca. Os geeks de tecnologia que criam as soluções mais inteligentes. E os especialistas operacionais que executam e fazem com que tudo funcione perfeitamente. Em mais de 70 países e seis continentes, fornecemos serviços nos principais setores da indústria, incluindo tecnologia e eletrônicos de consumo; varejo, viagens e comércio eletrônico; serviços bancários, financeiros e seguros; saúde; comunicações e mídia; automotivo; e energia e setor público. Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC) operando sob o nome comercial Concentrix + Webhelp. Localização: virtualmente em todos os lugares. Visite concentrix.com para obter mais informação.

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934. As declarações de previsão incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a integração dos negócios da Concentrix e da Webhelp, os pontos fortes e a diferenciação dos negócios conjuntos, nosso posicionamento no setor, e declarações que incluem palavras como acreditar, esperar, pode, irá, fornecer, poderia e deveria e outras expressões semelhantes. Estas declarações de previsão são inerentemente incertas envolvem riscos e suposições substanciais que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos em tais declarações. Os riscos e incertezas incluem, entre outras coisas: riscos relacionados à capacidade de integrar com sucesso os negócios da Concentrix e da Webhelp; nossa capacidade de realizar economias de custos estimadas, sinergias ou outros benefícios previstos da união, ou que tais benefícios possam levar mais tempo para serem alcançados do que o esperado; desvio da atenção da administração; o impacto potencial da união nos relacionamentos com clientes e outros terceiros; riscos relacionados às condições econômicas gerais, incluindo demanda do consumidor, taxas de juros, inflação, cadeias de suprimentos e os efeitos do conflito na Ucrânia; ataques cibernéticos às nossas redes e sistemas de tecnologia da informação ou de nossos clientes; a falha da nossa equipe e terceiros em aderir aos controles e processos nossos e dos nossos clientes; a incapacidade de proteger informações pessoais e proprietárias; a incapacidade de executar nossa estratégia de CX digital; a perda de pessoal essencial ou a incapacidade de atrair e reter funcionários com as habilidades e conhecimentos necessários para os nossos negócios; aumentos do custo da mão-de-obra; os efeitos da pandemia da COVID-19 e outras doenças transmissíveis, desastres, condições climáticas adversas ou crises de saúde pública; riscos geopolíticos, econômicos e climáticos, ou relacionados ao clima em regiões com uma concentração significativa das nossas operações; a incapacidade de identificar, concluir e integrar com sucesso aquisições ou investimentos estratégicos; condições competitivas da nossa indústria e consolidação dos nossos concorrentes; passivos fiscais mais altos do que o esperado; a demanda por soluções e tecnologia CX; variabilidade na demanda dos nossos clientes ou a rescisão antecipada dos nossos contratos com clientes; o nível de atividade comercial dos nossos clientes e a aceitação e desempenho do mercado dos seus produtos e serviços; flutuações da taxa de câmbio; a operacionalidade dos nossos serviços de comunicação e sistemas e redes de tecnologia da informação; mudanças na lei, regulamentos ou orientações regulatórias; danos à nossa reputação por meio de ações ou omissões de terceiros; ações investigativas ou legais; e outros fatores contidos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 30 de novembro de 2022 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários e nos registros subsequentes da SEC. Não nos responsabilizamos por atualizar as declarações de previsão que somente têm validade a partir da data em que são feitas.

