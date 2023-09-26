Concentrix 與 Webhelp 完成合併，打造多元化的全球 CX 領先企業，為未來發展做好準備

加利福尼亞州, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC)，係全球領先的客戶體驗 (CX) 服務和技術供應商，今日宣布已完成與 Webhelp 的合併，兩家公司的整合正在進行中。合併後的公司確定其永久名稱後，將以 Concentrix + Webhelp 商標名稱運作。

此次合併進一步使 Concentrix + Webhelp 成為全球 CX 領先企業，並擁有更廣泛的生成式 AI 解決方案、數碼功能和高價值服務。公司還透過業界內一種最穩健、最平衡的全球布局，加強其端至端的 CX 價值主張，以協助全球頂尖品牌轉變客戶體驗並實現其商業目標。

「很高興能一起踏上這段新的旅程，並相信憑藉我們的綜合優勢，我們的獨特優勢，可以重新定義產業，並為我們尊貴的客戶設計、建構和經營 CX 的未來。我要感謝世界各地的創新者，是他們讓這一切成為可能。能夠與如此多元化且才華橫溢的團隊合作，我感到非常榮幸，」Concentrix + Webhelp 行政總裁 Chris Caldwell 表示。

該公司也歡迎兩位新成員 Olivier Duha 和 Nicolas Gheysens 加入董事會。Olivier 是一位企業家、慈善家和聯合創始人，並且是 Webhelp 前行政總裁，他將擔任董事會副主席。Nicolas 是 Groupe Bruxelles Lambert (「GBL」) 的合夥人，是 Concentrix + Webhelp 合併後該公司的最大股東，他帶來了豐富的投資和董事會經驗，支持歐洲大型成功企業的發展。

「我們很幸運能夠為我們的董事會增添如此強大的技能，在客戶體驗產業中擁有深厚的背景。隨着 Olivier 和 Nicolas 的加盟，我們擴大了國際專業知識，帶領大型複雜跨國公司走上成功的成長之路，」Concentrix 董事會主席 Kathryn Marinello 表示。

今次合併是一個里程碑式的時刻，將兩家公認的市場領先企業結合在一起，其文化、布局、能力和發展願景在 70 多個國家/地區具有互補性。截至收盤，包括淨債務在內，該交易價值約 40 億美元。

關於 Concentrix + Webhelp

您好，我們是全球領先的客戶體驗 (CX) 解決方案和技術提供商。我們為一些全球頂尖品牌創造了顛覆性的客戶流程，同時也為那些正在改變我們所熟悉世界的品牌提供服務。我們每天都在設計、建構和經營 CX，幫助品牌在全球範圍內成長並走向未來。無論是特定的解決方案還是整個端至端流程——我們都能滿足。我們是設計品牌定義體驗的策略思想家。建構更智慧解決方案的技術極客。以及營運這一切並使其無縫運行的營運專家。我們在六大洲 70 多個國家/地區提供跨關鍵產業垂直領域的服務，包括技術和消費性電子產品；零售、旅遊和電子商務；銀行、金融服務和保險；衛生保健；通訊與傳媒；汽車；以及能源和公共部門。Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC) 以商業名稱 Concentrix + Webhelp 運作。地點：幾乎無處不在。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 concentrix.com 。

安全港聲明

本新聞稿包含 1933 年《證券法》第 27A 條和 1934 年《證券交易法》第 21E 條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關 Concentrix 和 Webhelp 業務整合、合併後業務的優勢和差異化、我們在行業中定位的陳述，以及包含諸如相信、期望、可能、將要、提供、可以和應該以及其他類似的表達方式。這些前瞻性陳述本質上具有不確定性，並涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與此類陳述明示或暗示的結果有重大差異。風險和不確定性包括但不限於：與成功整合 Concentrix 和 Webhelp 業務的能力相關的風險；我們實現估計成本節省、協同效應或合併的其他預期效益的能力，或者這些效益可能需要比預期更長的時間才能實現；轉移管理層的注意力；合併對與客戶和其他第三方關係的潛在影響；與總體經濟狀況相關的風險，包括消費者需求、利率、通貨膨脹、供應鏈和烏克蘭衝突的影響；針對我們或我們客戶的網絡和資訊科技系統的網絡攻擊；我們的員工和承包商未能遵守我們和客戶的控制和流程；無法保護個人和專有資訊；無法執行我們的數碼 CX 策略；關鍵人員的流失或無法吸引和留住擁有業務所需技能和專業知識的員工；勞動成本增加； COVID-19 大流行和其他傳染病、自然災害、惡劣天氣條件或公共衛生危機的影響；我們業務集中地區的地緣政治、經濟和氣候或天氣相關風險；無法成功識別、完成和整合策略性收購或投資；我們產業的競爭狀況以及競爭對手的整合；高於預期的納稅義務；對 CX 解決方案和技術的需求；客戶需求的變化或客戶合約的提前終止；我們客戶的業務活動水準及其產品和服務的市場接受度和績效；貨幣匯率波動；我們的通訊服務以及資訊科技系統和網絡的可操作性；法律、法規或監管指南的變更；第三方的作為或不作為對我們的聲譽造成損害；調查或法律行動；以及本公司向「美國證券交易委員會」 (「SEC」) 提交的截至 2022 年 11 月 30 日的財政年度 10-K 表格年度報告以及隨後向 SEC 提交的文件中包含的其他因素。我們沒有義務更新前瞻性陳述，這些陳述僅代表發布當日的情況。

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