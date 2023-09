MUUDATUS AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE TAGASIOSTU AJAKAVAS

AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“ või „Emitent“) kuulutas oma 21.11.2022 avaldatud börsiteatega välja PRFoods võlakirjade lunastustähtajaga 22.01.2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25.02.2020, 25.02.2022 ja 20.09.2022) (edaspidi „Tingimused“) alusel, osalise tagasiostu kogumahus kuni 15% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest.

Kooskõlas 21.11.2022 avaldatud börsiteates toodud Emitendi õigusega Võlakirjade tagasiostu tingimusi ühepoolselt muuta, on Emitent otsustanud pikendada Võlakirjade tagasiostupakkumiste esitamise perioodi, võimaldamaks Võlakirju omavatel isikutel (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kes ei ole Võlakirjade tagasiostupakkumist veel esitanud, kaaluda Võlakirjade osalises tagasiostus osalemist teatud pikema ajaperioodi vältel.

PRFoods on otsustanud pikendada Võlakirjaomanike poolt tagasiostupakkumiste esitamise perioodi lõppkuupäeva kuni 07.11.2023 ning sellega seonduvalt muuta ka teatud teisi Võlakirjade tagasiostu puudutavaid kuupäevi, millest tulenevalt on Võlakirjade tagasiostu uuendatud ajakava järgmine:

28.11.2022 kl 10:00 Võlakirjaomanike poolt tagasiostupakkumiste esitamise perioodi algus 07.11.2023 kell 12.00 Võlakirjaomanike poolt tagasiostupakkumiste esitamise perioodi lõpp 09.11.2023 (arvelduspäeva lõpp) Allokatsiooni Fikseerimise Kuupäev (s.o päev, millise seisuga fikseeritakse Võlakirjaomanikule kuuluvate Võlakirjade koguarv ning mille põhjal arvestatakse Võlakirjade arv, mida Võlakirjaomanikul on õigus vastavalt Võlakirjade tagasiostu tingimustele Emitendile tagasiostuks pakkuda) 10.11.2023 (või sellele lähedane varasem kuupäev) Võlakirjade tagasiostu jaotustulemuste avalikustamine PRFoods poolt 13.11.2023 Arveldamispäev (s.o Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna ülekande kuupäev)

Seoses Võlakirjade tagasiostu ajakava muutmisega teavitab PRFoods ka, et tagasiostuhind ühe Võlakirja kohta on selle nimiväärtus, millele lisandub Võlakirjalt vastavalt Tingimustele arvestatud välja maksmata intress kuni 10.11.2023 (välja arvatud).

Muus osas toimub Võlakirjade tagasiost ja tagasiostupakkumiste esitamine pikendatud perioodil kooskõlas tingimustega ning vastavalt protseduurile, mis on Võlakirjaomanikele teatavaks tehtud 21.11.2022 avaldatud börsiteates (vastav börsiteade on kättesaadav järgmisel lingil: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b030d42f80e088f19bf907e77d7b502d2&lang=et&src=listed).

Võlakirjaomanikud, kes on juba esitanud tagasiostupakkumised, ei pea seda uuesti esitama ning esitatud pakkumised pikenevad automaatselt.

Lisainformatsioon:

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee