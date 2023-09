Tütarettevõtjate ühinemine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS teavitas börsi 13.07.2023 100% Skarabeus Julgestusteenistus OÜ osade ning 16.08.2023 100% Caesari Turvateenistuse Aktsiaseltsi aktsiate omandamisest tütarettevõte Viking Security AS poolt. Tehingutega tugevdas Viking Security AS oma kõigi valdkondade äritegevust. Ettevõtete omandamine on andnud positiivset sünergiat läbi tugeva valdkonna oskusteabe liitmise, tegevusvõimekuse kasvu ja kuluefektiivsuse ning loob võimaluse jätkata edukat kasvu ja arendada uusi teenuseid.

Efektiivsuse tõstmise huvides on kavas ühendada ülalnimetatud gruppi kuuluvate turvaettevõtete tegevus, milleks viiakse läbi ühinemine, kus Viking Security AS (ühendav ühing) ühendab endasse nii Skarabeus Julgestusteenistus OÜ kui Caesari Turvateenistuse Aktsiaseltsi (ühendatavad ühingud). Täna allkirjastati ülalmainitud ühinemisega seonduv ühinemisleping. Ühinemise registreerimine äriregistris leiab aset tõenäoliselt detsembris 2023.

Ühendatud ettevõte jätkab kvaliteetsete turvateenuste osutamist. Tekkiv sünergia võimaldab pakkuda klientidele veelgi paremaid ja täiuslikumaid lahendusi ning jätkata ettevõtte senist edukat kasvu. Viking Security AS juhatuse liikmena jätkab tänane juhatuse liige Tannar Tiitsar. Viking Security AS nõukogu koosseisus jätkavad Raul Puusepp (nõukogu esimees), Enn Kunila, Jüri Käo ja Kristo Anton.

Viking Security AS turvaseadmete hulgimüügiga tegelev tütarettevõtja Walde AS jätkab tegevust eraldiseisva ettevõttena.

