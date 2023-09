Renault Group : L’Alliance évolue vers une coopération plus efficace et plus agile, axée sur les projets

Communiqué de presse

26 septembre, 2023

L’Alliance évolue vers une coopération plus efficace

et plus agile, axée sur les projets

Boulogne-Billancourt, 26 septembre 2023

Renault Group, Nissan Motor Co. et Mitsubishi Motors Corporation ont annoncé, le 6 février, un nouveau chapitre de l’Alliance, visant à faire évoluer leur modèle de collaboration pour le rendre plus agile et renforcer sa compétitivité. Ce nouveau schéma fonde les bases d'une nouvelle gouvernance équilibrée, équitable et efficace, tout en maximisant la création de valeur pour chaque membre de l'Alliance. Les accords définitifs ont été conclus le 26 juillet 2023 et la réalisation de la transaction devrait intervenir au cours du quatrième trimestre de l'année1.

Dans ce contexte et dans le cadre de ses échanges avec les instances représentatives du personnel, Renault Group a partagé aujourd'hui le nouveau mode de travail pour ses fonctions et les projets liés à l'Alliance.

D'ici à la fin de l’année 2023, l'organisation de l'Alliance passera d'un modèle standardisé à l’échelle mondiale à une coopération axée sur les projets afin de permettre des décisions plus rapides et agiles, adaptée aux exigences de chaque région. Elle s'appuiera sur les atouts géographiques, les ressources techniques et l'expertise de marché de chaque partenaire, soutenant ainsi leurs plans stratégiques respectifs.

Ces évolutions ont été conçues pour s'adapter à une nouvelle tendance dans l'industrie automobile : les marchés deviennent de plus en plus régionaux en raison des différences dans les réglementations, dans les rythmes d’adoption du véhicule électrique et dans les besoins de connectivité.

L'organisation des achats de l'Alliance évoluera vers des organisations distinctes axées sur une approche projet par projet. L'entreprise leader d'un projet donné pourra définir de manière autonome les spécifications et les processus pour répondre aux exigences de chaque entreprise en matière de produits, tout en respectant les réglementations de la région donnée. Cette nouvelle organisation permettra de prendre des décisions plus rapidement et d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans plusieurs domaines : marchés, technologies, véhicules et au-delà, afin de soutenir la mise en œuvre des projets communs de l'Alliance pour l'Europe, l'Amérique latine et l'Inde.

1 Les transactions envisagées dans l'accord définitif, signé le 26 juillet 2023, sont soumises à un nombre limité de conditions suspensives, y compris les approbations réglementaires, et la réalisation de la transaction est prévue, comme annoncé, au cours du quatrième trimestre 2023.

