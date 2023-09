Mendus kommer att delta i flera investerar- och branschkonferenser i oktober och presentera uppdatering av ALISON-studien på SITC

Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU. ST), ett bioläkemedelsbolag med fokus på immunterapier som tar sig an tumöråterfall, tillkännagav idag sitt deltagande i följande kommande investerar- och branschkonferenser:







LSX Nordiska Kongressen

Köpenhamn, Danmark, 10-11 oktober 2023

Mendus VD Erik Manting och CFO Lotta Ferm kommer att delta och presentera en företagsuppdatering på konferensen:

https://www.lsxleaders.com/lsx-nordic-congress





Innate Killer Summit Europe

London, Storbritannien, 17-19 oktober 2023

Mendus CTO Leopold Bertea kommer att delta och presentera bolaget på konferensen:

https://innate-killer-europe.com/





HealthTech Innovation Days

Paris, Frankrike, 24-25 oktober 2023

Mendus VD Erik Manting och CFO Lotta Ferm kommer att delta och presentera en företagsuppdatering på konferensen:

https://htfc-eu.com/htid/





Mendus informerar även om att data från den pågående fas 1-studien ALISON i äggstockscancer kommer att presenteras vid 38th Society for the Immunotherapy of Cancer meeting (SITC 2023), som hålls 1–5 november 2023 på San Diego Convention Center i San Diego, USA. Fullständiga abstracts förväntas publiceras online den 31 oktober 2023.





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

VD

E-mail: ir@mendus.com





INVESTERARE

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com





MEDIA

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

