Virtune führt ein innovatives gestaketes Ethereum ETP auf dem deutschen Markt ein

Stuttgart, 28. September 2023 - Virtune, ein regulierter Anbieter von Krypto-ETPs ("Exchange Traded Products") mit Sitz in Stockholm, Schweden, freut sich, die Zulassung des Virtune Staked Ethereum ETP auf dem deutschen Markt an der Börse Stuttgart bekannt zu geben.



Der Kryptowährungsmarkt hat in den letzten Monaten eine erhebliche Verlangsamung erlebt, die durch Abflüsse aus ETPs in Europa gekennzeichnet war. Dennoch hat Virtune in den Nordischen Märkten eine starke Nachfrage mit kontinuierlichen Zuflüssen erlebt, was diese Expansion zu einem natürlichen Schritt für das Unternehmen macht.



Virtune Staked Ethereum ETP ist ein zu 100 % physisch unterlegtes ETP, bei dem Coinbase als Krypto-Depotstelle dient. Dieses ETP bietet Anlegern ein Anlageziel in Ethereum in Verbindung mit einer verbesserten Einsatzrendite, die eine zusätzliche Rendite auf das Anlageziel Ethereum generieren kann.





Virtune, eine registrierte Finanzinstitution unter der Aufsicht der Schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (FSA), hat ihre unerschütterliche Verpflichtung zur Einhaltung von Vorschriften und finanzieller Sicherheit durch ihren regulierten Status und die Einhaltung der umfangreichen Anforderungen von Nasdaq nachgewiesen. Die Schwedische FSA hat das Basisprospekt des Unternehmens am 5. April 2023 genehmigt, und infolgedessen hat das Unternehmen ETPs an Nasdaq Stockholm zugelassen. Das übergreifende Ziel von Virtune ist es, institutionellen und privaten Anlegern durch innovative ETPs, Transparenz und Bildung einen nahtlosen Zugang zur Kryptowährung zu bieten.



Christopher Kock, CEO von Virtune:

"Wir freuen uns, unser gestaktes Ethereum ETP dem deutschen Investorenpublikum vorstellen zu können, nachdem wir in der Nordischen Region eine überwältigend positive Resonanz erhalten haben. Wir sind der Ansicht, dass dieses Angebot den Anlegern eine optimale Exposition gegenüber Ethereum bietet, dank seiner Integration von Staking, was eine zusätzliche Rendite auf Ethereum ermöglicht. Es ist auch erwähnenswert, dass dieser ETP im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsfokus von Virtune steht, da die Umstellung auf Proof-of-Stake die Umweltauswirkungen von Ethereum um 99% reduziert hat. Wir haben auch bereits Nachhaltigkeitsbemühungen durch unsere Partnerschaft mit ClimatePartner unternommen."



Lang & Schwarz repräsentiert Virtune als Liquiditätsspezialist für den ETP und stellt sicher, dass deutsche Privatanleger den ETP bequem und effizient über die Handelsplattform von Lang & Schwarz nutzen können.



Wichtige Informationen zum Produkt:

Exposition gegenüber Ethereum in Verbindung mit Staking bietet eine zusätzliche jährliche Rendite auf Ihre Ethereum-Investition

Zu 100% physisch gedeckt

Nicht-treuhandbasiertes Staking

1,40% jährlich Verwaltungsgebühr



Virtune Staked Ethereum ETP:

Handelswährung: EUR

Erster Handelstag: Donnerstag, 28. September

Ticker: VIRSETHS

ISIN: SE0020541639

WKN: A3G8J8

Kürzel: V10S

Deutsche Bezeichnung:

Börsen: Nasdaq Stockholm, Boerse Stuttgart





Stockholm am 28. September 2023,



Für Fragen kontaktieren Sie bitte:



Christopher Kock, CEO & Mitglied des Verwaltungsrats

Mobil: +46 70 073 45 64

E-Mail: christopher@virtune.com



Über Virtune AB (Publ)

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein vollständig regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent von Krypto-Exchange-Traded-Produkten an regulierten europäischen Börsen.



Durch die Einhaltung regulatorischer Vorschriften, strategische Zusammenarbeit mit Branchenführern und unser erfahrenes Team bieten wir Investoren weltweit Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die sich an die sich verändernde Landschaft des globalen Kryptomarktes anpassen.